"А зори здесь тихие" на китайском, Монеточка и парад клоунов: чем заняться выходные

Монеточка даст ночной концерт в Gipsy, китайский театр представит оперу "А зори здесь тихие", в "Сокольниках" пройдет международный фестиваль клоунского искусства. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях уикенда.

​



Время Монеточки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В этом году Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) подтвердила свой статус одной из главных восходящих звезд российской поп-сцены. Совсем юная певица выпустила альбом "Раскраски для взрослых", собравший восторженные отклики прессы, стала одним из хедлайнеров фестиваля "Боль" и невольно попала в эпицентр медиа-скандала с Земфирой в главной роли. Публика певицы разделилась на два непримиримых лагеря фанатов и хейтеров. Монеточку можно любить, можно ненавидеть, но совершенно точно одно: уральский вундеркинд уверенно ворвалась в эфир и не собирается уходить обратно в подполье.

​

Где: Gipsy



Когда: 16 сентября, 22:00

​



Выставка "Нисский. Горизонт"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Институт русского реалистического искусства приглашает на выставку советского живописца Георгия Нисского. Выпускник ВХУТЕМАС и ученик Александра Дейнеки известен своими индустриальными полотнами, воспевающими технический прогресс и обновленный мир. Знаменитая картина Нисского "Над снегами" в 2014 году установила рекорд на аукционе Sotheby’s, став самым дорогим произведением советской реалистической живописи.

​

Помимо работ художника, предоставленных 23 музеями, в экспозиции есть и полотна учеников Нисского, а также редкие архивные документы, многие из которых демонстрируются впервые.

​

Где: Институт русского реалистического искусства



Когда: 14 сентября – 27 января

"Москонцерт", открытие сезона

Артисты "Москонцерта" открывают 88-й сезон большим 10-часовым шоу. Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на детей и взрослых. В рамках акции "Москонцерт Non-Stop" пройдут концерты, спектакли и мастер-классы. Музыкальная часть представлена классикой и выступлениями фольклорных ансамблей.

Завершится день мастер-классом по танго: любой желающий сможет обучиться азам классического танца. Вход свободный.



Где: Дом "Москонцерта"



Когда: 16 сентября, 12:00

Clownfestru–2018

В "Сокольниках" пройдет десятый Международный фестиваль клоунского искусства Clownfestru. Представления дадут лучшие артисты России, Украины, Франции и Испании. Специальные гости – легенда театра "Лицедеи" Роберт Городецкий, актер "Маски-шоу" Георгий Делиев, театр "Микосы" и цирк Питиновых.

​

Откроет двухдневный фестиваль уличный театр "Высокие братья & Tail Brothers". После спектакля состоится парад клоунов, после чего зрителям представят юбилейную гала-программу The best of Clownfest.

​

Где: Парк "Сокольники"



Когда: 15 сентября, 13:00; 16 сентября, 15:00

​

"Игра" в Театре Наций

Болгарский режиссер Явор Гырдев представит в Театре Наций свою версию пьесы британского драматурга Энтони Шеффера, неоднократно экранизированной в Голливуде. "Игра" – это камерный детектив с неожиданными сюжетными твистами, которые удивят даже самого искушенного ценителя жанра. Специально для российской публики Михаил Дурненков переписал классическую пьесу, существенно изменив закрученную историю одного преступления. В спектакле задействованы Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Александр Доплер.

​

Где: Театр Наций



Когда: 15 сентября, 20:00

​

Фестиваль Сингапура

Дизайн-завод "Флакон" примет первый московский фестиваль Сингапура. Его гости смогут познакомиться с культурой бывшей британской колонии, попробовать блюда местной кухни, познакомиться с работами современных сингапурских художников. Музыкальное сопровождение обеспечат артисты, специально прилетевшие на фестиваль из восточного города-государства. Также будут работать лектории, посетители которых узнают много нового об истории и обществе одной из самых технически развитых стран мира.

​

Где: Дизайн-завод "Флакон"



Когда: 15-16 сентября, 12:00 – 21:00

​

Китайская опера "А зори здесь тихие"

Фото предоставлено пресс-службой

В 2015 году режиссер Ван Сяонцин поставил первую оперу на китайском языке, посвященную Великой Отечественной войне. В основу легла повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Музыку для постановки сочинил Тян Цзянпин, объединивший классические европейские мотивы с мелодикой советских песен и русской народной музыки.

​

В Москве оперу представят артисты Государственного Большого театра Китая. После показа пройдет концерт оперной певицы Тян Цзянпин и солистов Ансамбля имени Александрова.

​

Где: Театр Российской армии



Когда: 15 сентября, 19:00

​

Classic Open Air Moscow

"Аптекарский огород" завершает сезон оупен-эйров гала-концертом Classic Open Air Moscow. В нем участвуют музыканты Государственного духового оркестра и лучшие исполнители ведущих российских театров. Со сцены прозвучат произведения Верди, Шопена, Бизе, Штрауса, Пуччини и других великих композиторов.

Параллельно в "Аптекарском огороде" проходит цветочный фестиваль "Краски осени".

​

Где: Ботанический сад МГУ



Когда: 15 сентября, 20:00

​

Музыка театра Кабуки в Московской консерватории

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В рамках ХХ Международного фестиваля "Душа Японии" в Рахманиновском зале консерватории пройдет концерт музыки традиционного театра Кабуки. Свое артистическое мастерство продемонстрирует труппа театра "Сетику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза". Зрители услышат национальную музыку Страны восходящего Солнца в аутентичном исполнении и познакомятся с хореографией, костюмами и искусством грима Кабуки.

​

Где: МГК имени Чайковского



Когда: 15 сентября, 14:00