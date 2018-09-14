"А зори здесь тихие" на китайском, Монеточка и парад клоунов: чем заняться выходные

Монеточка даст ночной концерт в Gipsy, китайский театр представит оперу "А зори здесь тихие", в "Сокольниках" пройдет международный фестиваль клоунского искусства. Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях уикенда.
Время Монеточки
В этом году Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) подтвердила свой статус одной из главных восходящих звезд российской поп-сцены. Совсем юная певица выпустила альбом "Раскраски для взрослых", собравший восторженные отклики прессы, стала одним из хедлайнеров фестиваля "Боль" и невольно попала в эпицентр медиа-скандала с Земфирой в главной роли. Публика певицы разделилась на два непримиримых лагеря фанатов и хейтеров. Монеточку можно любить, можно ненавидеть, но совершенно точно одно: уральский вундеркинд уверенно ворвалась в эфир и не собирается уходить обратно в подполье.
Где: Gipsy
Когда: 16 сентября, 22:00
Выставка "Нисский. Горизонт"
Институт русского реалистического искусства приглашает на выставку советского живописца Георгия Нисского. Выпускник ВХУТЕМАС и ученик Александра Дейнеки известен своими индустриальными полотнами, воспевающими технический прогресс и обновленный мир. Знаменитая картина Нисского "Над снегами" в 2014 году установила рекорд на аукционе Sotheby’s, став самым дорогим произведением советской реалистической живописи.
Помимо работ художника, предоставленных 23 музеями, в экспозиции есть и полотна учеников Нисского, а также редкие архивные документы, многие из которых демонстрируются впервые.
Где: Институт русского реалистического искусства
Когда: 14 сентября – 27 января
"Москонцерт", открытие сезона
Артисты "Москонцерта" открывают 88-й сезон большим 10-часовым шоу. Организаторы подготовили насыщенную программу, рассчитанную на детей и взрослых. В рамках акции "Москонцерт Non-Stop" пройдут концерты, спектакли и мастер-классы. Музыкальная часть представлена классикой и выступлениями фольклорных ансамблей.
Завершится день мастер-классом по танго: любой желающий сможет обучиться азам классического танца. Вход свободный.
Где: Дом "Москонцерта"
Когда: 16 сентября, 12:00
Clownfestru–2018
Фото: vk.com/clownfestru
В "Сокольниках" пройдет десятый Международный фестиваль клоунского искусства Clownfestru. Представления дадут лучшие артисты России, Украины, Франции и Испании. Специальные гости – легенда театра "Лицедеи" Роберт Городецкий, актер "Маски-шоу" Георгий Делиев, театр "Микосы" и цирк Питиновых.
Откроет двухдневный фестиваль уличный театр "Высокие братья & Tail Brothers". После спектакля состоится парад клоунов, после чего зрителям представят юбилейную гала-программу The best of Clownfest.
Где: Парк "Сокольники"
Когда: 15 сентября, 13:00; 16 сентября, 15:00
"Игра" в Театре Наций
Фото: theatreofnations.ru
Болгарский режиссер Явор Гырдев представит в Театре Наций свою версию пьесы британского драматурга Энтони Шеффера, неоднократно экранизированной в Голливуде. "Игра" – это камерный детектив с неожиданными сюжетными твистами, которые удивят даже самого искушенного ценителя жанра. Специально для российской публики Михаил Дурненков переписал классическую пьесу, существенно изменив закрученную историю одного преступления. В спектакле задействованы Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Александр Доплер.
Где: Театр Наций
Когда: 15 сентября, 20:00
Фестиваль Сингапура
Дизайн-завод "Флакон" примет первый московский фестиваль Сингапура. Его гости смогут познакомиться с культурой бывшей британской колонии, попробовать блюда местной кухни, познакомиться с работами современных сингапурских художников. Музыкальное сопровождение обеспечат артисты, специально прилетевшие на фестиваль из восточного города-государства. Также будут работать лектории, посетители которых узнают много нового об истории и обществе одной из самых технически развитых стран мира.
Где: Дизайн-завод "Флакон"
Когда: 15-16 сентября, 12:00 – 21:00
Китайская опера "А зори здесь тихие"
В 2015 году режиссер Ван Сяонцин поставил первую оперу на китайском языке, посвященную Великой Отечественной войне. В основу легла повесть Бориса Васильева "А зори здесь тихие". Музыку для постановки сочинил Тян Цзянпин, объединивший классические европейские мотивы с мелодикой советских песен и русской народной музыки.
В Москве оперу представят артисты Государственного Большого театра Китая. После показа пройдет концерт оперной певицы Тян Цзянпин и солистов Ансамбля имени Александрова.
Где: Театр Российской армии
Когда: 15 сентября, 19:00
Classic Open Air Moscow
Фото: msu.ru
"Аптекарский огород" завершает сезон оупен-эйров гала-концертом Classic Open Air Moscow. В нем участвуют музыканты Государственного духового оркестра и лучшие исполнители ведущих российских театров. Со сцены прозвучат произведения Верди, Шопена, Бизе, Штрауса, Пуччини и других великих композиторов.
Параллельно в "Аптекарском огороде" проходит цветочный фестиваль "Краски осени".
Где: Ботанический сад МГУ
Когда: 15 сентября, 20:00
Музыка театра Кабуки в Московской консерватории
В рамках ХХ Международного фестиваля "Душа Японии" в Рахманиновском зале консерватории пройдет концерт музыки традиционного театра Кабуки. Свое артистическое мастерство продемонстрирует труппа театра "Сетику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза". Зрители услышат национальную музыку Страны восходящего Солнца в аутентичном исполнении и познакомятся с хореографией, костюмами и искусством грима Кабуки.
Где: МГК имени Чайковского
Когда: 15 сентября, 14:00