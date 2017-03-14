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Культура

14 марта 2017, 00:03

Двухметровые яйца распишут в Москве во время празднования Пасхи

культура социальная сфера время с детьми фестивали и праздники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Конкурс росписи двухметровых яиц пройдет в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре на улице Петровка в рамках празднования Пасхи. Об этом говорится в документах ГАУК "Московская дирекция массовых мероприятий".

Для проведения конкурса среди учеников московских школ подготовят 20 гигантских яиц. Гостям праздника раздадут кисти, краски, фломастеры, защитную одежду и другие необходимые для росписи вещи. Кроме того, в храме Иоанна Богослова под Вязом пройдет конкурс росписи обычных пасхальных яиц.



Культурные мероприятия в честь праздника Пасхи пройдут в 11 храмах столицы: в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре на улице Петровка, храме Пророка Божия Илии в Черкизове, Богоявленском Кафедральном соборе в Елохово, храме Святителя Николая на Трех Горах, храме Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, храме Живоначальной Троицы в Останкино, в Новоспасском ставропигиальном монастыре, в также в храме Святого Иоанна Богослова под Вязом.

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Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на 24 площадках центральной части города Москвы и в парках. В этом году жителям расскажут о традициях празднования Пасхи. На фестивале планируется проводить мастер-классы по таким направлениям, как ратное и военное дело, уроки мужества, археология, оказание первой медицинской помощи, инженерные мастер-классы, изготовление игрушек, поделок. Кроме того, предусмотрены мастер-классы по сценической речи, истории театра, изготовлению театральных атрибутов, ремесленные мастер-классы (например, гончарное, ткацкое, стеклянное дела, кожевничество), литературные чтения, мастер-классы по калиграфии, линогравюра, изготовление закладок). Гостей акции также ждет приготовление традиционных пасхальных блюд, постных угощений по рецептам XVIII века. Пройдут театральные и музыкальные выступления, детские спектакли.

В Москве ежегодно проходят различные мероприятия в рамках фестиваля "Московские сезоны". Так, уже традиционно проходят "Рыбная неделя" и "Мясная неделя", "Сырные дни" также могут стать ежегодным мероприятием. В рамках таких фестивалей москвичи пробуют самые необычные блюда: например, сыры с трюфелем и морковным соком, мороженое с беконом, нетрадиционные виды рыбы: люторская сельдь, нерка, барабулька, ряпушка и чавыча. Мероприятия сопровождают концерты, мастер-классы, лекции и другие активности. В июне в городе прошел фестиваль "Наш продукт", где жители столицы отведали блюда древнерусской кухни: медвежатину, лосятину и баранину. Горожан также обучали мастерству приготовления древнерусских рецептов. Недавно в Москве прошло празднование Масленицы. На площадках в центре города и в московских парках горожане и гости столицы приняли участие в играх и конкурсах, полакомились блинами с разнообразными начинками и проводили зиму вместе с чучелом Масленицы. Мероприятие посетили 800 тысяч москвичей.

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