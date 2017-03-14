Двухметровые яйца распишут в Москве во время празднования Пасхи

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Конкурс росписи двухметровых яиц пройдет в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре на улице Петровка в рамках празднования Пасхи. Об этом говорится в документах ГАУК "Московская дирекция массовых мероприятий".
Для проведения конкурса среди учеников московских школ подготовят 20 гигантских яиц. Гостям праздника раздадут кисти, краски, фломастеры, защитную одежду и другие необходимые для росписи вещи. Кроме того, в храме Иоанна Богослова под Вязом пройдет конкурс росписи обычных пасхальных яиц.
Культурные мероприятия в честь праздника Пасхи пройдут в 11 храмах столицы: в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре на улице Петровка, храме Пророка Божия Илии в Черкизове, Богоявленском Кафедральном соборе в Елохово, храме Святителя Николая на Трех Горах, храме Святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе, в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыне, храме Живоначальной Троицы в Останкино, в Новоспасском ставропигиальном монастыре, в также в храме Святого Иоанна Богослова под Вязом.
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