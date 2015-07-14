Zhu, Стив Райх в "Никола-Ленивце" и Армин ван Бюрен: чем заняться в выходные

Калифорнийский электронщик Zhu выступит в "Главклубе", в "Никола-Ленивце" впервые в России исполнят главный шедевр Стива Райха, а в "Сокольниках" отметят День московского транспорта. Редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные события уикенда.

Zhu в "Главклубе"

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Видео: YouTube/ZHU

Музыкант и продюсер Стивен Чжу несколько лет назад стал одной из главных сенсаций американской танцевальной сцены. Его дебютный полноформатный альбом Generationwhy возглавил чарт US Dance, а синглы по сей день регулярно оказываются в топах стриминговых сервисов. На концерте в Москве Zhu представит свой новый мини-альбом Ringos Desert, Pt. 1.

Где: "Главклуб Green Concert"



Когда: 14 июля, 20:00

Стив Райх в "Никола-Ленивце"

Ансамбли Kymatic и Questa Musica исполнят "Музыку для 18 музыкантов" Стива Райха. Это произведение справедливо называют одной из важнейших партитур ХХ века. Шедевр Райха оказал огромное влияние как на академическую, так и на популярную музыку. Впервые в России его исполнили совсем недавно, когда в Москву приезжала балетная труппа Анны Терезы де Кеерсмакер.

Представление в уникальном арт-парке "Никола-Ленивец" станет концертной премьерой классической работы.

Где: Парк "Никола-Ленивец"



Когда: 14 июля, 21:00

Армин ван Бюрен и Рубен де Ронд в Gipsy

Нынешнее лето богато на события для поклонников классического хауса и транса. Совсем недавно в Москве выступил голландец Пол Окенфолд, теперь к нам едут его соотечественники Армин ван Бюрен и Рубен де Ронд. Оба музыканта не нуждаются в представлении: уже не первое десятилетие они стабильно присутствуют во всех мыслимых рейтингах диджеев.

Где: Gipsy



Когда: 15 июля, 22:00

День московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк "Сокольники" приглашает на мероприятия, посвященные Дню московского транспорта. Его гостей ждут образовательные программы, интерактивная зона "Азбука безопасности", автодром с радиоуправляемыми машинками и другие развлечения. Посетителей парка встретит робот Метроша. А участники проекта "Музыка в метро" обеспечат праздничное настроение. Отмечается праздник в годовщину запуска столичной конки, которая в 1872 году стала первым общественным транспортом города.

Где:15 июля



Когда: 12:00-18:00

"Неоклассики": Кирилл Рихтер



На площадке "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" продолжается цикл концертов "Неоклассики". В субботу здесь выступит молодой, но уже известный в широких кругах композитор и пианист Кирилл Рихтер. Его слушали на главных площадках России. С недавних пор музыкант получает заказы на саундтреки к амбициозным кинопроектам. Концерт пройдет в сопровождении струнного оркестра.

Где: "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде"



Когда: 14 июля, 20:00

НОМ в "Рюмочной"

Легенды отечественной независимой сцены отмечают день рождения своего лидера Андрея Кагадеева. Поздравить именинника приедет звезда "Неформального объединения молодежи" Александр Ливер, который ради такого события отвлечется от работы в Женевской опере.

В этом году у НОМ вышел новый альбом "Я тебя услышал". Но посетителей "Рюмочной" ждут и проверенные временем хиты отцов глум-рока.

Где: "Рюмочная" (Зюзино)



Когда: 14 июля, 21:00

"Вторжение к Бергману" в Третьяковке

Фото: AP/Elke Bruhn-Hoffmann

В Инженерном корпусе Третьяковки состоится показ документального фильма Яна Магнуссона, посвященного шведскому режиссеру Ингмару Бергману. О творчестве великого художника рассказывают Михаэль Ханеке, Ларс фон Триер, Мартин Скорсезе и другие. Интервью чередуется с редкими кадрами со съемочных площадок, на которых работал Бергман. Показ приурочен к 100-летию режиссера.

Где: Инженерный корпус Третьяковской галереи



Когда: 14 июля, 19:00

"67/871″ в "Театре.doc"

Петербургский "Театр поколений" представит в Москве документальный спектакль "67/871″ о блокаде Ленинграда. Несколько лет артисты труппы и их друзья отбирали архивные материалы и воспоминания непосредственных участников тех трагических событий. Окончательный текст пьесы подготовила Елена Гремина. "67/871″ стал ее последней работой как драматурга.

"Это спектакль-испытание. С 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го в осажденном фашистами Ленинграде погибло более миллиона людей. Представления об одном из самых жестоких военных преступлений в истории, на удивление, разные в России и Германии", – рассказал режиссер Эберхард Келер.

Где: "Театр.doc"



Когда: 14 и 15 июля, 20:00

Лекция "От Брейгеля и Тициана к Караваджо – обновление живописи".

Историк искусств Елена Забродина расскажет в Музее экслибриса о революции, которая произошла в европейском искусстве в переходный период между Возрождением и Новым временем. Ключевой фигурой в живописи того времени стал Караваджо. Но такой гений не мог родиться на пустом месте. Лекция будет посвящена тому, как великий реформатор учел опыт предшественников и вывел искусство на качественно новый уровень.

Где: Музей экслибриса



Когда: 14 июля, 15:30