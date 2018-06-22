Московский андеграунд. Участники "Музыки в метро" – о себе и проекте

В московском метро проходит третий сезон "Музыки в метро". Этот проект дает возможность коллективам и исполнителям легально выступать на станциях метро и в переходах. Для кого-то это неплохой способ заработать, а для кого-то – найти свою публику и получить новый опыт. Редакция портала Москва 24 попросила представителей метрополитена рассказать о проекте, а музыкантов – о своем участии в нем.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Московский метрополитен:

Легализованные выступления артистов в метро – мировой тренд, в которой Москва сумела ярко вписаться. Такие площадки для музыкантов организованы в Лондоне, Монреале, Париже, Брюсселе, Пекине. Например, в Лондоне для артистов предусмотрено около 70 площадок, столичный метрополитен со своей стороны также постоянно расширяет проект.

Отбор проходит в два этапа совместно с представителями Московского продюсерского центра и департамента культуры. В рамках первого этапа нужно оставить заявку на сайте music.mosmetro.ru. Заявки присылают музыканты самых разных направлений: от студентов консерваторий до уличных артистов. Профессиональные педагоги отбирают самых талантливых кандидатов и приглашают их на живые прослушивания.

Во время второго этапа прослушивания проходят в течение нескольких дней в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная". В состав экспертного жюри входят звезды шоу-бизнеса, классической музыки, а также участники проекта "Активный гражданин", голосовавшие за расширение проекта.

Наша цель – дать возможность музыкантам выступать перед пассажирами, познакомить людей со своим творчеством.

Артисты сами выбирают место и время для своих выступлений. Пассажиры, в свою очередь, могут на сайте смотреть расписание артистов и приходить послушать любимых музыкантов.

Кроме того, мы всегда предлагаем нашим музыкантам принимать участие в различных мероприятиях, которые проходят в метро. Наших исполнителей постоянно приглашают принять участие в различных проектах, например, в праздновании Дня Московского транспорта, выступлениях на городских праздниках в Парке Горького, Сокольниках и на ВДНХ.

Александр Туней, Never Mind The Balalaika:

Где-то году в 2012 мне случайно попалась балалайка, нашлась у друга на чердаке. До этого никогда в жизни не держал ее в руках. Загуглил строй, и через пару часов игры понял, что это самый естественный способ делать музыку, и я всегда это умел, видимо, генетическая память сработала.

Стал играть разное, потихоньку ребята подтянулись, так вот и сошлись. Потом услышали про "Музыку в метро", подали заявку, и вот уже второй сезон зажигаем в подземельях.

Видео: YouTube/umo61

Мы изначально уличная группа, так что в переходах метро нам комфортно. Хмурые люди не смущают, наоборот, наша задача – вызывать радостные улыбки у самых мрачных пассажиров. Вроде периодически получается.

"Музыка в метро" – замечательный проект, снимаю шляпу перед ребятами, которые это организовали. Это потрясающая возможность развиваться, информационная поддержка, постоянно поступают предложения где- то выступить.

Максим Исаев, ImprovizzzProject:

В проект попали случайно, увидели в интернете объявление о том, что проводится конкурс, решили поучаствовать. В итоге прошли в сезон 2017 года и в этот.

"Музыка в метро" дает огромную публику, потому что там ежедневно проходят миллионы человек. Это новые знакомства, проекты, площадки, постоянная отдача. Если ты играешь на сцене, люди приходят непосредственно на тебя. А тут, когда ты играешь в метро, у тебя основная задача – зацепить человека, чтобы он остановился и начал тебя слушать. Это не так просто. Но чем больше ты играешь, тем больше приходит незаменимого опыта.

Видео: YouTube/Mark Nakoykher

Непривычно, когда первые несколько раз играешь на какой-нибудь станции, но потом привыкаешь, подстраиваешь свой репертуар под особенности акустики. В том же аванзале на "Курской" шикарная акустика, там любой инструмент будет звучать прекрасно. Но есть всякие маленькие станции, где акустики никакой нет, и там уже приходится регулировать аппаратуру и специально подстраивать репертуар.

Дмитрий Ларичев, "Нажимая на клапана":

Прекрасный проект в плане возможности реализации музыкантов. Я играю на улице уже семь лет. В метро очень хороший звук и хорошая аудитория собирается.

После каждого двухчасового выступления в пабликах в соцсетях появляются новые участники, и они очень активные и живые, отправляют свои видео, фотографии и так далее. Плюс – это хороший способ заработка. Стоит маленькая коробочка, и люди при желании могут кинуть нам деньги. Весь заработок идет на развитие группы: звук, новую аппаратуру и выступления на более серьезных площадках. Но в первую очередь это больше общение со публикой.

Видео: VK/Нажимая на клапана

Если ты не нарушаешь правила, которые были установлены перед началом сезона, у тебя все замечательно и отлично. Но есть многие музыканты, которые считают себя слишком крутыми для того, чтобы им кто-то что-то говорил, и они начинают понтоваться перед сотрудниками полиции и людьми, которые этот проект делали для самих же музыкантов.



Эдуард Лукоянов