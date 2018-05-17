Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17 мая 2018, 00:06

Утро в "Черешневом лесу". В Москву привезли шедевр современного балета "Дождь"

культура театр

На московском фестивале "Черешневый лес" прошла российская премьера спектакля Анны Терезы Де Кеерсмакер "Дождь". Портал Москва 24 – об одном из самых ярких танцевальных событий сезона.


Видео: YouTube/Rosas vzw

Де Кеерсмакер по праву называют одной из ключевых фигур современного танца. Ее спектакли становятся главными событиями ведущих фестивалей и многие из них давно стали признанной классикой contemporary dance.

В начале 1980-х бельгийская постановщица основала балетную компанию Rosas, ставшую не просто труппой, но полноценным и очень влиятельным художественным институтом. Серьезное влияние на труппу оказал западный авангард 1960-х годов. В постановках Rosas также без труда можно разглядеть отпечаток движения "Флуксус" – человечной и оптимистичной версии концептуализма.

Но наиболее сильное влияние на Де Кеерсмакер оказал композитор Стив Райх, с музыкой которого хореограф работает с самого начала карьеры. В основу "Дождя" легла его "Музыка для 18 музыкантов", исполненная ансамблем Ictus.

Как и в часовой композиции классика американского минимализма, основой танца становятся паттерны, которые сменяют друг-друга и неожиданно пропадают, чтобы так же неожиданно вернуться в повествование. На первый взгляд "Дождь" может показаться тотальной импровизацией, однако это вовсе не так. Каждое па, поворот, якобы спонтанная смена тональности в этой сложной структуре тщательно продуманы и отрепетированы.

"Музыка Райха предполагает организацию движения во времени и пространстве. Я очень часто работаю с геометрической основой: у меня много спиралей и их разных вариаций. Я стараюсь следовать законам природы, математики и геометрии", – объясняет постановщица.


Видео: YouTube/Rosas vzw

Балет Де Кеерсмакер, по ее собственным словам, – это плод коллективного творчества режиссера, танцоров, музыкантов, дизайнера костюмов и осветителя. В этом своеобразном пятиугольнике все равны, и от каждого зависит, каким спектакль будет в своем конечном виде.

Но "Дождь" требует и от зрителя предельной концентрации, едва ли не физических усилий. И дело не только в том, что неподготовленному слушателю может быть непросто выдержать 70 минут медитативного Райха. Дело в невероятной насыщенности пластического языка, на котором со зрителем говорят Де Кеерсмакер и ее труппа.

Читайте также

Стоит отвлечься на несколько секунд, и легко можно выпасть из драматургии происходящего на сцене, не уловить возвышенного лиризма и тонкого юмора, делающих спектакль чистой поэзией. И уж тем более не удастся испытать удивительное ощущение от финального и откровенно чувственного фрагмента, после которого наступает оглушительная тишина, а сцену будто пронзает свет, бьющий сквозь последние капли дождя.


Видео: YouTube/Rosas vzw

Неспроста Де Кеерсмакер известна тем, что спокойно может прервать спектакль и не продолжать его до тех пор, пока в зале не погаснет последний экран смартфона. На московской премьере режиссер пожалела зрителей, так что обошлось без эксцессов. Но те из гостей театра Станиславского и Немировича-Данченко, что неспособны на час отказаться от телефона, скажем прямо, потратили свое время зря.

Спектаклем Анны Терезы Де Кеерсмакер "Дождь" открылась театральная программа XVIII Открытого фестиваля "Черешневый лес". В рамках фестиваля также пройдут моноспектакль Саймона Макберни "Встреча" (25-26 мая, Мастерская Петра Фоменко), "Каштанка" в постановке Юлии Пересильд (24 мая, малая сцена Театра наций) и премьера балета Алексея Ларина "Путешествие Гулливера" (23 мая, Театр им. Н. И. Сац, режиссер Георгий Исаакян).

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать