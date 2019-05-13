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Культура

13 мая, 17:41

"Нэнси": премьера спектакля Ивана Вырыпаева, Андрея Самсонова и Никиты Владимирова

культура театр

23 и 24 мая, 9 и 17 июня – премьера в театре "Современник". Иван Вырыпаев, Андрей Самсонов, Никита Владимиров – авторы и постановщики этой веселой истории – предъявят зрителям абсолютно новый жанр. Они назвали его "stand up про мюзикл", тем самым пытаясь соединить мюзикл как таковой и остроумные комментарии к происходящему на сцене в духе stand up comedy. В "Нэнси" наотмашь шутят над штампами, клише и стереотипами сегодняшнего массового сознания, дистанцироваться от которых лучше всего помогает юмор.

Фото с репетиции/Сергей Петров

Нэнси – так зовут молодую девушку, которая видит себя не иначе как кинозвездой. На пути к своей мечте она сталкивается с совсем не сказочной реальностью. Ведь победы в шоу-бизнесе, впрочем, и не только в нем, дорого обходятся. Иронизируя над наивным сюжетом, автор либретто (он же один из режиссеров-постановщиков) Иван Вырыпаев все же оставляет своей Нэнси право на спасение: "Спектакль "Нэнси" – это легкая, с одной стороны, развлекательная история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. А с другой стороны, этот, хоть и шуточный, спектакль для меня, прежде всего, – о возможности сострадания. Не только к тем, кого мы любим, не только к обаятельным, милым, светлым людям, но главное о способности сострадать тем, кто нас обижает или кто, с общепринятой точки зрения, является "плохим" человеком".

Соавтором драматурга в сочинении "Нэнси" выступил композитор Андрей Самсонов, с которым Вырыпаев сделал уже несколько совместных работ. А сопостановщиком спектакля стал Никита Владимиров, молодой, но уже хорошо известный театральный и кинопродюсер, впервые попробовавший себя в работе с артистами.

В создании спектакля принимали участие сценограф Юрий Милютин, хореограф Наталья Шурганова, видеохудожник Федор Шмелькин и художник по свету Сергей Васильев.

Премьера состоится на Основной сцене Московского театра "Современник" (Чистопрудный бульвар, дом 19).

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