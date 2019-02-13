Что смотреть в кино с 14 февраля

История девушки-киборга с большими глазами, "Квартет И" в комедии об очень честных друзьях и мощная социальная драма о материнском инстинкте.

"Алита: Боевой ангел"

Год 2563. В мрачном мегаполисе под названием Айрон-Сити специалист по киберпротезированию Идо (Кристоф Вальц) находит останки загадочной девушки-киборга. Починив Алиту (Роза Салазар), выясняется, что киборгу 300 лет, он владеет боевыми приемами и способен страдать. После встречи с подростком Хьюго (Киан Джонсон), быстро объяснившем Алите, что реальность, в которой они находятся, и опасна, и сложна, удивительного киборга начинает мучить вопрос самоидентификации. Та же проблема была и у Электроника из советского телефильма, и у Пиноккио из сказки 1881 года. Как известно, обе истории закончились вполне благополучно. В финале этого фильма у главной героини – спойлер! – тоже будет все хорошо. Ну или почти все.

Фильм Роберта Родригеса стоит смотреть прежде всего фанатам популярной в 90-е манги "Боевой ангел", которая и легла в основу сценария (и этот факт как раз и объясняет аниме-глаза главной героини). Есть вероятность, что "Алиту" посмотрят и некоторые поклонники "Аватара": Джеймс Кэмерон выступил в качестве продюсера. А вот любителям кинофраншизы о "Мстителях", наверное, будет скучно: "Алита: Боевой ангел" – экранизация комикса из 2000-х.

Видео: YouTube/iVideos

"Айка"

Нелегальная мигрантка из Киргизии Айка (Самал Еслямова) вынуждена оставить новорожденного сына в роддоме: ей надо срочно найти работу и помочь сестре, у которой огромные проблемы. Неожиданно в Айке просыпается материнский инстинкт – девушка решает вернуть себе ребенка. Эта казахская драма попала в шорт-лист претендентов на "Оскар-2019" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Ее режиссер Сергей Дворцевой продолжает традиции братьев Дарденн и Майка Ли, ставящих во главу угла большие проблемы маленьких людей.

Видео: YouTube/The Upcoming

"Честный человек"

Абель (Луи Гаррель) любит Марианн (Летиция Каста), которая однажды ушла от него к Полю – его лучшему другу. Но Поль умер и Абель надеется завоевать сердце Марианн со второй попытки. Неожиданно на его пути появляется Ив (Лили-Роуз Депп) – юная особа, которая от него без ума. Как жить? Точнее – кого любить?

Фильм – режиссерская работа Гарреля, который, напомним, уже снимал кино о любовном треугольнике: в "Друзьях" 2015 года двое парижан влюбляются в Мону – загадочную продавщицу. Если вам понравились "Друзья", смело покупайте билет на "Честного человека". Если вы следите за современным французским кинематографом – тоже: роль Ив принесла 19-летней Лили-Роуз Депп номинацию на "Сезар". А еще если вы не знаете, куда сходить со второй половиной 14 февраля (фильм выходит в прокат как раз в День святого Валентина), считайте, что мы решили эту проблему за вас.

Видео: YouTube/weareaonefilms

"Громкая связь"

Семеро друзей (участники "Квартета И", Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова) собираются вместе на ужин. Шутки ради компания решает сыграть в "интересную игру": вслух зачитываются все входящие на их телефоны эсэмэски, а на звонки отвечают по громкой связи. Вечеринка удалась!

Режиссер "Громкой связи" – Алексей Нужный, создатель одного из самых успешных отечественных фильмов 2010-х "Я худею". Этот его проект – очень российская адаптация одного из самых успешных итальянских фильмов 2010-х "Идеальные незнакомцы". Если вы не видели первоисточник (и не планируете его смотреть), но считаете себя фанатом "Квартета И", "Громкая связь"– ваше кино. Если не фанат, но отчаянно надеетесь на подъем отечественного комедийного кинематографа, тоже посмотрите – а вдруг?!

Видео: YouTube/SonyPicturesRU

"Семь ужинов"

Преподаватель пcихoлoгии Евгений (Роман Курцын) и переводчица Алена (Полина Максимова) на грани развода. Чтобы дать их чувствам "последний шанс", Евгений придумывает якобы новый научный метод по вoccтaнoвлeнию oтнoшeний и прocит cyпрyгy поучаствовать в экcпeримeнтe.

Фильм снял Кирилл Плетнев, плодотворный российский актер и режиссер, работающий с разными жанрами. Его фильм 2017 года о песенном конкурсе в женской колонии "Жги!" вызвал широкий резонанс: фильм то ругали, то хвалили. Сценарий "Семи ужинов" – отнюдь не тривиальная love story: если бы главные роли достались Елене Лядовой и, например, Евгению Цыганову, поверьте, у нас была бы не просто очередная романтическая комедия, но и один из главных отечественных фильмов года.

Видео: YouTube/HD Трейлеры