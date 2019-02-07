"Квартет И" на "Громкой связи": как Барац и Хаит адаптировали итальянский хит

В прокат выходит новый фильм режиссера Алексея Нужного и "Квартета И" – "Громкая связь". Это отечественная версия хита итальянского проката "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе (кстати, на этой неделе его снова показывают в кино). Права на адаптацию фильма куплены по всему миру. В России над картиной работали резиденты "Квартета И", Ирина Горбачева и режиссер кассовой комедии "Я худею" Алексей Нужный.

Фото: кадр из фильма "Громкая связь"; режиссер - Алексей Нужный; сценарий - Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит; производство - Марс Медиа Энтертейнмент, Стрела

Семеро друзей собираются в загородном доме и за ужином играют в игру: все смс нужно читать вслух, а разговаривать по телефону только на громкой связи. К концу вечера герои узнают друг о друге много нового и не всегда приятного. Создатели фильма рассказывают об адаптации сценария под российский менталитет, правах на изменение сценария и личном вызове каждому. Без спойлеров.

О популярности сюжета

Алексей Нужный:

"Этот фильм восполняет дефицит любопытства. Мы все хотим что-то подглядеть, узнать, какие отношения у друзей, выяснить, как ведут себя мама с папой, когда нас нет дома. Вот герои фильма и подсматривают друг за другом. Эта тема интересна в любой стране и людям с разным менталитетом. Нам важно было оставить сюжетообразующие вещи. В "Громкой связи" много повторений с оригинальным фильмом, они работают на развитие персонажей. Если мы уберем какую-то сцену, то не раскроется характер героев, будет непонятно дальнейшее развитие событий".

Камиль Ларин:

"Я смотрел итальянскую версию и испанскую видел. Но здесь было важно адаптировать фильм под нашу ментальность. На экране отечественные артисты, которым я как зритель поверил бы больше. Мне понятен их юмор, ситуации, шутки. Герои "Громкой связи" мне ближе, потому что образ мышления у нас один".

Об изменениях в сценарии

Леонид Барац:

"Мы были совершенно не ограничены в переписывании сценария и диалогов. Могли делать все что угодно. Понятно, что право на адаптацию покупалось ради драматической коллизии в середине фильма. Ее менять было глупо. Какой смысл покупать права на фильм с определенной игрой, а самим рубиться в "Мафию"? Мы бы могли поменять и количество участников, но изменили только начало, выбросили несколько историй и добавили свои диалоги".

Фото: кадр из фильма "Громкая связь"; режиссер - Алексей Нужный; сценарий - Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит; производство - Марс Медиа Энтертейнмент, Стрела

О главном вызове создателям фильма

Ростислав Хаит:

"Нам было интересно сняться в фильме, который изначально писал не "Квартет И". Наше творчество довольно линейно: сначала "День радио" и "День выборов", потом три фильма "О чем говорят мужчины". Каждая картина очень типична для нашего коллектива, нас даже зовут в каждом фильме, как в жизни. "Громкая связь" – это вызов. Нам приходилось играть в непривычном для нас материале, существовать в других реалиях".



Алексей Нужный режиссер фильма Я хотел изменить и перевернуть коллектив "Квартет И", сделать так, чтобы ребята выглядели по-другому, не как в своих фильмах. В их работах я видел, что Саша Демидов – смешной клоун, в моем фильме у него драматическая роль. Если Леня Барац в жизни – классный мужчина, то здесь он – чмырь. Если Камиль Ларин на самом деле экспрессивный, то здесь он очень спокойный. Слава Хаит везде бритый и лысый, но в "Громкой связи" немного отпустил бороду.

Александр Демидов:

"Театр "Квартет И" – выпускники эстрадного факультета. В своих работах мы всегда развлекали и комиковали. Но у нас были довольно разносторонние преподаватели, соответственно – у нас и образование такое. И спустя 25 лет после окончания факультета мы наконец-то показали наши драматические способности. Мне кажется, после этого фильма каждого из нас можно назвать разноплановым актером. И подобная игра стала вызовом".

В кино с 14 февраля