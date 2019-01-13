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Культура

13 января, 00:02

Московский бит: ﻿5 групп, с которыми стоит познакомиться

культура концерты weekend истории

В Москве немало ярких молодых коллективов – дерзких и романтичных, поющих на английском и на русском. Их концерты на городских площадках (в клубах и летом на опен-эйрах) проходят не так часто, как этого хотелось бы, поэтому за творчеством музыкантов приходится следить в основном в Сети – альбомы, синглы, клипы выпускаются регулярно. Мы выбрали пять команд не старше пяти лет, на которые стоит обратить внимание и при случае обязательно послушать вживую.

"Синекдоха Монток"

Жанр: инди-фолк, электроника
Важно знать: основатель этого проекта – строгий молодой человек по имени Савва Розанов – большой любитель экспериментов с самыми разными музыкальными направлениями: от тихого фолка до бодрой электроники. Но с каким бы стилем ни работал Савва, каждая его пластинка – филигранная работа, сделанная с огромным уважением к своей аудитории.
Для кого: для безнадежных романтиков эпохи инстаграма

Видео: YouTube/Monoleak Studio

"Наадя"

Жанр: электропоп
Важно знать: вот уже больше пяти лет Надежда Грицкевич со своим коллективом создает нежнейшую электронику, одинаково подходящую и для танцев под дождем, и для раздумий о смысле человеческого бытия. Никто не знает, как ей это удается, в конечном итоге, как поется в известном киношлягере: "Должна быть в женщине какая-то загадка".
Для кого: прежде всего, для девушек с тонкой душевной организацией

Видео: YouTube/Monoleak Studio

OQJAV

Жанр: инди-поп
Важно знать: в начале 2010-х группа OQJAV (произносится "окуджав") создавала умную инди-музыку с реверансом в сторону электроники для аудитории "до 30". В 2017-м состав команды обновился и OQJAV стали создавать умную и меланхоличную инди-музыку уже для всех, вне зависимости от возраста. А еще в том же 2017-м OQJAV сняли "Каблучки" – один из самых странных и красивых российских видеоклипов десятилетия.
Для кого: для поклонников наследия обэриутов и забытых советских фильмов про смятение чувств

Видео: YouTube/OQJAV

Hypnoblue

Жанр: пост-брит-поп
Важно знать: москвичи Hypnoblue по-своему переосмыслили британское рок-наследие 1990-х: жизнеутверждающие тексты (на английском), воздушные аранжировки и волнующий, искренний вокал фронтмена Сергея Ремизова. Особенно приятно, что Hypnoblue любят не только в Москве, но и на берегах Туманного Альбиона: летом 2017-го группа попала в лайн-апы сразу двух шотландских опен-эйров, а летом 2018-го выступила в рамках арт-фестиваля Also в Уорикшире.
Для кого: для каждого, у кого теплый цвет настроения даже в февральские морозы

Видео: YouTube/Hypnoblue

Sea Radio

Жанр: инди-поп
Важно знать: одна из самых загадочных команд 2010-х, почти не дающая интервью, но выпустившая два фантастических альбома на английском – чувственных, дерзких, с отсылками как к творчеству чародеев дрим-попа Cocteau Twins, так и к хаус-артистам 80-х. Когда эти трое бородатых мужчин в черном выпустят очередной альбом? Тайна, но хочется, конечно, чтобы в 2019-м.
Для кого: для всех, кто верит, что отечественная инди-музыка может конкурировать с западной

Видео: YouTube/Mikhail Gnesin

Максим Тувим

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