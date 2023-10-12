Коллекции картин и обуви: куда нужно успеть сходить в рамках Московской музейной недели

В Москве до 15 октября включительно проходит Музейная неделя. В этот период все желающие могут посетить ряд учреждений культуры совершенно бесплатно. Рассказываем, куда можно отправиться в пятницу и ближайшие выходные.



Культурная неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатно посетить музеи столицы раньше можно было только каждое третье воскресенье месяца, в день открытых дверей. Но все изменилось в 2019 году. Тогда появилась программа "Московская музейная неделя". По ней посещать учреждения культуры можно всю третью неделю месяца. В этот период за каждым музеем закрепляется один день, когда все его площадки работают бесплатно.

Для участия в акции нужно заранее узнать режим работы учреждения – вся информация есть на его официальном сайте. Затем там же или на портале mos.ru оформить бесплатный электронный билет.



Что посмотреть 13 и 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отправиться бесплатно в Государственный музей имени Пушкина (здание на Пречистенке) желающие смогут в пятницу, 13 октября. Здесь открыта выставка "Многообразие творчества Елизаветы Бем". Она посвящена иллюстратору детских журналов и художнице, которая создавала рисунки к произведениям известных писателей, например Льва Толстого и Ивана Тургенева. Среди заказчиков ее работ также были члены императорской семьи: Александр III и Николай II.

Московский государственный объединенный музей-заповедник (музей-заповедник "Коломенское" и усадьба Измайлово) также открыт для бесплатного посещения в пятницу. В Коломенском можно сходить и на выставки, и на экскурсии. Например, посмотреть дворец царя Алексея Михайловича и заглянуть на экспозицию, посвященную Анне Ахматовой. Подробное расписание выставок и экскурсий опубликовано на сайте Коломенского.

Открыта для посещения и усадьба Измайлово. Например, гости смогут бесплатно сходить на выставку "Легкой поступью по мостовой", посвященную истории обуви в России с X по XXI век. Здесь же представлены аксессуары и костюмы из разных эпох.

В субботу, 14 октября, можно посетить Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.



Куда сходить 15 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 15 октября, для поклонников творчества писателя Михаила Булгакова бесплатный вход в его музей на Большой Пироговской. Там работает выставка "Пречистенка Михаила Булгакова", посвященная друзьям классика. Например, речь идет о философе Павле Попове и его жене Анне Толстой, художнице Наталии Ушаковой, писателе Сергее Заяицком и многих других, кто жил неподалеку от автора "Мастера и Маргариты".

В залах музее можно увидеть редкие снимки, не опубликованные ранее личные документы, различные предметы из квартир, где Булгаков бывал в гостях.

В тот же день москвичам и гостям города предлагается познакомиться с жизнью писателя Константина Паустовского. Для поклонников творчества работают основная и временная экспозиции в одноименном музее.

Любителям живописи рекомендуется посетить галерею Ильи Глазунова. Там начала работу выставка "Остров Тарабаров". В ней представлены картины из собрания галериста, куратора и коллекционера наивного искусства Сергея Тарабарова и Евгении Черепниной (Тарабаровой).

Кроме того, в воскресенье можно посетить Государственный музей обороны Москвы, Мемориальный музей и научную библиотеку "Дом Гоголя", галерею Шилова, объединение "Музей Москвы", Дом Русского зарубежья имени Солженицына и объединение "Выставочные залы Москвы".

