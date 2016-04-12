Рада Анчевская: "Концерт – это магический переход в иную реальность"

Фото из личного архива Рады Анчевской

Перед концертом–презентацией альбома "Сестры" прогрессив-дарк-фолк группы "Рада и Терновник", который пройдет 15 апреля в клубе "Театръ", лидер команды Рада Анчевская рассказала о женском сообществе, о том, почему мужчинам надо радоваться эре Водолея, о мистике, букве "ё" и гитарах Fender.

– Название альбома "Сестры" дарит ассоциации – теплые, мистические, духовные. Есть ли тут что-то основное, что ты вкладываешь в это слово?

– Основное – духовное родство и мистическое женское сообщество. А также очень важна отсылка к работе Роберта Грейвса "Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии". Белая богиня – божество рождения, любви и смерти. Три ипостаси. И эта триада женских образов отражена в оформлении альбома, в картинах архангельского художника Вячеслава Ларионова из цикла "Новая Архаика". Эта тема была слегка задета нами в концертах-мистериях по книге Клариссы Пинколы Эстес "Бегущая с волками. Женские образы в мифах и сказаниях", когда мы рассказывали сказки и говорили о разных проявлениях женщины.

– Правильно ли я понимаю, редкое сочетание женских голосов, характеров, творческих личностей на альбоме формировалось постепенно. Альбом отражает уже произошедшее на сцене?

– Да, сама идея альбома выкристаллизовалась не сразу, и понимание того, какие на нашем альбоме "Сестры" будут рассказаны истории, тоже приходило постепенно, как намеки, как медленное осознание мифа сестер, триады сестер как сказочного образа. Я уже пела вместе с Ульяной Шулепиной ("Очелье сороки"), мы начинали работу над композицией "Сестра моя", в которой свои русалочьи заговоры пропевает наша виолончелистка Таис, и я очень давно хотела привлечь к записи свою подругу Лену Мушникову из фолк-ансамбля "Древа" (ее голос звучит в финале композиции "Ладная"). Я всегда хочу близких и любимых музыкантов обязательно записать на альбомах – такой мистический акт родства. Вообще, сочетание женских голосов импровизационно-психоделическое – это потрясающе. Взрыв мозга и для слушателей, и для самих певиц. Рождается взаимопроникновение энергий, единение, которое круче, чем "по крови".

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=Br88VL_yx1k]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Альбом – некий знак нового содружества женщин? Ждем окончательного наступления эры Водолея и эпохи феминизма? Или эта эпоха уже наступила? Надо ли волноваться мужчинам?

– Мужчинам надо радоваться! Нет ничего хуже, чем забитое и загнанное в угол существо – хоть зверь, хоть человек. Забитое существо способно на предательство, сильное – нет. Женщина яркая и внутренне сильная приносит радость всем, кто с ней соприкасается. Беда в том, что под словосочетанием "сильная женщина" часто понимают хамоватость и агрессию, а не радостное ощущение мира и яркость эмоций. Я все же говорю о женщине, женственности, интуиции и красоте. А не о крикливой тетке из очереди. Мужчина и женщина – абсолютно разные существа, у них разные сильные стороны, разное восприятие, разные эмоции. Нужно просто понимать эту разность и не бояться ее, дополнять друг друга и просто любить. Мизогиния же, извините, некое уродство. Слово же "феминизм" сейчас употребляют по отношению ко всему, и я уже не понимаю его смысла.

– "Сестры" в информационных текстах к альбому пишется как "сЕстры". Как ты относишься к букве "Ё", к ее судьбе?

– Верните мне мою букву "Ё"!

– Обложка альбома – языческая. Как в вашем творчестве взаимодействуют духовные практики и рок-н-ролл? Обложка от архангельского художника Вячеслава Ларионова из цикла "Новая Архаика" раскрывает эту тему?

– Ну вот "язычество" – тоже слово, которое употребляют часто, имеют в виду разное и смысл слова уже понемногу теряется. Похоже, тут просится "рок-н-ролл – славное язычество", может, вы эту фразу вспомнили? Обложка – новая архаика, очень правильно Вячеслав назвал свой цикл картин. Это мне близко. Проникновение своим разумом и ощущениями в абсолютно иной пласт сознания, как будто в параллельные миры, в древние изначальные слои культуры, откуда все в итоге и выросло. Эти слои культуры не имеют отношения к определенной религии. В картинах Ларионова есть отголоски петроглифов и наскальных рисунков, рун, мотивов русских вышивок, пермского звериного стиля, скифских украшений. Обложка – отсыл к тому старому славянскому миру и мифу, который сквозит из былин, заговоров, лирических славянских песен, вышивок, сказок.

О взаимодействии… По сути (и в идеале) концерт – ритуал, переход в другой мир, и сцена является этим магическим переходом в иную реальность, возможностью духовной практики и тем сакральным местом, где можно ощутить дыхание всех миров, проходящее сквозь музыканта. Концерт и есть духовная практика.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=JEEtyGph2oA]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Твои концерты радуют стильным видеоартом. Что и как будет на этот раз?

– Будет специальный видеоряд, также на основе картин Ларионова. Будет красивый свет, мы позвали хорошего световика. К счастью, большой зал клуба "Театръ" дает возможность сделать красивое шоу.

– Расскажи, как ты начала петь на сцене, почему работаешь именно в направлении дарк-фолк?

– Группа была образована в 1991 году, так что в октябре года у нас 25-летие. Я не пою в каком-то отдельно взятом направлении, в нашей музыке есть и фолк-рок, и хард-рок, и прогрессив, а вот в 1990-е был и джаз-рок, и трип-хоп (альбом "Любовь моя печаль"). Сейчас мы играем…. Прогрессив-фолк-хард-дарк-рок-industrial с элементами симфо-рока, примерно так, да. Мы не играем рок-н-ролл, регги (есть пара песен, но не более). Мы играем в стиле "Рада и Терновник"!

– Группа "Рада и Терновник" меняла свой звук, стиль. Теперь звучание словно обрело новый объем – в неожиданных рамках арт-хард-рока, напоминающего ранних Black Sabbath. Неужели в древнем прото-метале вы находите что-то, чего не хватает нынешней эпохе?

– Наш гитарист Владимир Анчевский любит Black Sabbath, я же люблю Nightwish. В музыке есть искренность и энергия. Вот у бардов есть искренность, но практически никогда нет энергии – такая песня у костра, чтобы не спугнуть зайчика. В экстремальщине типа трэш-металл много энергии, но чаще похоже на шоу, нежели на реальное общение музыканта с музыкой.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=fuwMsKzP4rM]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– "Рада и Терновник" полноценно и развернуто звучит на опен-эйрах, под открытым небом, играя довольно жесткий арт-фолк-рок. Сейчас мы ожидаем концерт в клубе "Театръ", затем – камерный вечер в "Доме Культуры". Как вы адаптируете, сильно ли меняете программу под разные залы?

– Чем больше сцена и мощнее звук, тем лучше мы звучим. Команда реально играет ту музыку, для которой необходим мощный аппарат, громкий звук и много пространства. Когда нужно сыграть в небольшом зале, мы выступаем как RADA – электроакустический проект с другой программой, я (вокал, гитара), Владимир Анчевский (гитара) и, по возможности и потребности, привлеченные музыканты. В "Доме культуры" все же будет не концерт, а ток-шоу. Ответы, вопросы, разговоры. Знаю, что для кого-то это даже более интересно, нежели наша музыка. Люди любят поспрашивать.

– Все ли певицы, записавшиеся на альбоме, примут участие в концерте?

– К сожалению, нет. Лена Мушникова сейчас не в Москве и приехать не сможет. Будет петь Ульяна, в "Женитьбе" – Таис, наша виолончелистка, и в "Этнической" прозвучат сразу три голоса – мой, Ульяны и Алены Воо. Алена – прекрасная певица, мы с ней потрясающе друг друга ощущаем. И правда – сестра!

– Будут ли сюрпризы, уникальные составы, дебюты композиций?

– Небольшим сюрпризом станет приезд из Санкт-Петербурга Виталия Погосяна (дудук). Он записывался с нами в композиции "На блаженных островах". В "Этнической", если все сложится, на сцену выйдут десять человек и прозвучит мощная психоделическая импровизация. В презентации примет участие и Павел Боев (колесная лира, "Очелье сороки"). То есть, да, будут и уникальные составы и сюрпризы! Впервые в рок-звучании мы исполним песню "Скоморохи". Я один раз ее спела под гитару в Санкт-Петербурге, и все… Наконец-то будет настоящая премьера композиции!

Фото: katamount. Предоставлено Радой Анчевской

– Песня "Когда будет тепло" аранжирована бас-гитаристом группы Владимиром Кисляковым. Если я правильно понимаю, она и сыграна с участием Владимира и его жены Таис – дуэта "Руки слона". Такой состав впечатлил на фестивале "Путь к себе". Расскажи про работу с музыкантами, мешает ли семейственность в группе, как ты относишься к существованию сайд-проектов, есть ли в составе "Терновника" еще какие-нибудь группы в группе?

– Таис (виолончель, вокал) и Владимир «Вальдемар» Кисляков (бас-гитара) – музыканты основного состава "Рада и Терновник". Было бы странно, если бы они не принимали участие в записи. Можно сказать, что у нас два семейных проекта в группе – "Руки Слона" и "RADA". Семейственность, скорее, помогает, мы быстрее договариваемся. У нас все музыканты играют еще в других проектах. А если RADA – это сайд-проект, то и я тоже. В свое время у меня еще был акустический проект "Колыбельная для Кошки" – сотрудничество с мультиинструменталистом и композитором Александром Марченко.

– Две песни в альбоме – "Ты будешь танцевать", "Я расскажу тебе о том..." – слушатели знают давно. Как вы их меняете, чтобы создать свежее дыхание, чтобы было интересно и самим, и публике?

– "Я расскажу тебе о том…" была необходима для альбома как зачин. Нужна была первая песня, некое дыхание, начало всего и вся. Эта песня идеально ложилась в альбом, рассказ от первого лица, начало древней истории. Мы записали волшебный инструмент – колесную лиру, которую собственноручно создал Павел Боев из "Очелья сороки". Ее дыхание, вздохи калюки, волшебный вокализ Ульяны – все это создало удивительную атмосферу сказки. С песней "Ты будешь танцевать" – другая история. Мы ее несколько раз выпускали на альбомах, но все время что-то было не так… Никак не получалось реализовать весь потенциал, заложенный в этой песне. Она прекрасно звучала на концертах, а на альбомах ее магия исчезала. И, наконец-то, с сочетанием трех соло – гитара, виолончель, скрипка плюс вокализ – эта песня обрела правильное звучание! Наконец-то я могу успокоиться и не переживать, что одна из моих лучших песен пока не записана так, как она того заслуживает! Опять же, песня хорошо ложилась в концепцию историй, рассказанных сестрами. Это женская песня.

– Меня удивило то, что "Дороженька" – первая русская народная песня, записанная вашей группой. Насколько правильно, когда про человека говорят – народный певец? Что такое народная музыка?

– Заметим, что даже в этом случае сама идея спеть эту песню принадлежала не мне, а Ире Миклошич. Пару лет назад Ира сделала гениальное видео "Дороженька", я спела эту песню в аранжировке Владимира Миклошича. Получилось красиво, и уже после мы стали работать над рок-версией. Когда народный певец – звание, то это только слова, чин. Человек, который называет себя доктором, может быть бестолочью и гробить пациентов, например. Народный певец, если по правде, тот, сквозь кого идет поток народной музыки, человек, явно ощущающий свою связь со своей землей и культурой. Мне посчастливилось выступать с алтайским кайчи (сказителем) Ногоном Шумаровым – он народный певец, безусловно.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=tCypZKdFW4c]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Расскажи про записанные на альбоме колесную лиру и дудук. Это необходимые голоса или украшения?

– Я никогда не пользуюсь украшениями. Ну если мы не о браслетах и кольцах – ими-то как раз пользуюсь. Я стараюсь сначала услышать музыку так, как она уже звучит в пространстве, а потом по мере сил своих передать услышанное. Дудук явно звучал в песне "На блаженных островах", и я счастлива, что Виталий Погосян его тоже услышал! Виталий приехал на запись почти в полночь, в день своего рождения, он ехал на своей машине из Москвы после выступления домой, в Санкт-Петербург, и со второго дубля записал потрясающую партию. Так и колесная лира – ее дыхание слышно в песне, в ее идеальном виде, и это необходимо.

– Чем объясняется выбор Владимиром Анчевским гитар Fender – впервые в истории группы? Гитары действительно крутые. Владимиру стало легче, он раскрепостился? Вы становитесь гитарной группой?

– Для исполнения большинства гитарных партий Владимиру виделся звук с использованием фуззов, которые впоследствии были тщательно подобраны для записи альбома. А фуззы, по словам Владимира, полностью раскрываются только на синглах – датчиков для гитары, которые собственно и стоят на инструментах Fender Stratocaster. Это и объясняет выбор этих гитар для записи альбома. Стало легче, но не сразу, а тогда, когда с третьей попытки – как в сказке, где "три" является магическим числом – был найден оптимальный инструмент. Ну и тут уж Анчевский раскрепостился! А мы, возможно, стали гитарной группой!

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=N4DnTTzhz4E]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Альбом издан на андеграундом лейбле "Выргород". Были ли у вас ранее предложения об издании за рубежом? Как тебе видится – что вообще происходит с аудиоиндустрией?

– Мы выпустили много дисков, я уже запуталась – то ли 15, то ли 20... Зависит от того, как считать, может, и 25. У нас отдельные треки выходили в Италии, Америке, мы издавались во Франции. С того трип-хоп альбома началось сотрудничество с французской фирмой Prikosnovenie, которая нас потом выпускала – и отдельные альбомы, и ставила треки в компиляции. А в 2011 году нас пригласили на французский фестиваль люди, купившие один из этих дисков. Но трип-хоп предполагает некую эстетскую отстраненность, мне несвойственную, больше музыка для тех, кто любит писать диски, а мы больше любим играть концерты и делиться энергией со зрителем.

Новый альбом мы пока не предлагали к изданию за рубежом, хотя есть некоторые наметки и были предложения, поступившие еще до выхода альбома, пока что на участие в компиляциях. Посмотрим… Я думаю, что произойдет тоже, что и с книжками – все будут слушать mp3 в наушниках, а для коллекции и для удовольствия покупать хорошо изданные CD. С "Выргородом" мы сотрудничаем уже давно, и мне нравится, как мы работаем над альбомом. Но сейчас у нас есть еще совместная работа и с "СОЮЗ Мьюзик" – и по альбому "Сестры", и по предыдущим альбомам. Нам очень важно, чтобы наша музыка была максимально представлена в Сети, чтобы это было сделано четко, на хорошем уровне – тут сотрудничество с "СОЮЗом", на мой взгляд – оптимальный вариант! С ними легко работать, они реально учитывают пожелания артиста и помогают в продвижении альбома. Я довольна.

– Как ты относишься к винилу? Будет ли альбом издан в таком формате?

– Звук винила действительно отличается от звука CD. Это правда, а не выдумка эстетствующих бездельников. У меня дома стоит проигрыватель – теплый и приятный живой звук. Мне нравится. Издание же – отдельная сложная работа. Если найдется фирма, которая захочет издать альбом на виниле и займется его распространением – отлично! Сама я сейчас не в силах взять на себя еще и это.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=esdstZU3KZ8]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Что ты думаешь о карьере Пелагеи, которая стала большой телезвездой?

– Пелагея – певица, которая достигла своего успеха талантом и трудом, трудом и талантом.

– В шоу "Голос" – в первом сезоне – появлялась и другая суперзвезда нашего фолк-рока – Инна Желанная. Однако, похоже, телемагнаты не поняли, что у них случилось. Есть ли шансы у фолка? Есть ли молодые голоса, которые можно рекомендовать как новую фолк-волну?

– Инну Желанную музыка интересует больше, чем ТВ-шоу. Я думаю, что никому на ТВ неохота связываться с артистом, который не особо хочет идти на компромиссы, а хочет заниматься музыкой, которая ему интересна. Конечно, при этом Инну зовут и будут звать на все музыкальные программы, в которых нужно прозвучать живьем, потому что она сделает четко и красиво. В фолк-роке постоянно что-то происходит, но я последнее время не в теме, просто некогда следить, увы. Вот выступила на одной площадке с группой "Хартыга" – тувинский рок, с ними сейчас поет и играет Альберт Кувезин ("Хуун Хур Ту", "Ят-Ха"). Могу смело рекомендовать – представьте себе классический олдскульный рок с горловым пением, отличными музыкантами, саксофоном и игилом, струнным тувинским инструментом – очень драйвовые тувинские ребята. Кувезин в великолепной форме – красавец, голос звучит отлично, играет на гитаре скупо и четко.

Фото: Валерий Arelav Стройкин. Предоставлено Радой Анчевской

– Вы работали с крупнейшими отечественными музыкантами, играющими свободную музыку – Алексеем Борисовым ("Ночной проспект"), Сергеем Летовым. Сейчас у "Терновника"» звучит чуть ли не хард-рок. Он для вас тоже форма свободы? Как ты относишься в данный момент к музыке фри, можно ли ждать от тебя альбом импровизационного вокала?

– Пение – выплеск энергии. Энергия – свобода. Форма роли не играет. Либо идет энергия, либо нет. Можно в поле спеть одной так, что это будет круче и мощнее, чем рок-бэнд на стадионе. Вокальные импровизации я использую и в нашей программе, и буду использовать в электроакустике RADA, и я всегда открыта к сотрудничеству с импровизаторами. Кстати, с той же "Хартыга" спела немного, поимпровизировала – это было интересно. Жаль, что времени на настройку было мало – у них своя энергетика, свой настрой, если бы я с ними подольше на настройке попела, результат был бы на порядок лучше.

– Расскажи про сравнительно недавнюю экологическую акцию группы – альбом "Укок" – успешно ли она прошла? Планируете ли еще какие-то общественные движения?

– Альбом вышел, и со мной осталось ощущение огромного счастья от сотрудничества с величайшим человеком, кайчи Ногоном Шумаровым.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=z8pgUBPO9Pg]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: radaandternovnik



– Как ты считаешь, музыканты могут делать/творить что угодно, или же у них есть долг перед временем, публикой, собой? Тот же вопрос – про СМИ.

– У музыкантов основной долг – реализация своего таланта, работа над собой, совершенствование своих навыков. Музыкант может быть затворником и выходить на улицу только для того, чтобы добраться до своего концерта, не слушать ТВ и радио и вообще не знать в каком времени он живет. А вот у СМИ есть отчетливый долг перед людьми – не врать!

Дата : 15 апреля в 20:00 : 15 апреля в 20:00 Место: клуб "Театръ" Цена: 500 рублей





Александр В. Волков