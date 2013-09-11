"Герои меча и магии" и "Театр чудес": чем заняться на неделе

Композитор культовой серии игр "Герои меча и магии" даст живой концерт в Доме Музыки, в Новой Третьяковке открывается выставка Ильи Кабакова, а в Театре Наций покажут "Театр чудес". Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.

Саундтрек к "Героям меча и магии" в исполнении автора

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пол Энтони Ромеро собственной персоной исполнит саундтрек к серии пошаговых стратегий "Герои меча и магии". В свое время "Герои" произвели революцию в индустрии компьютерных игр, подняв стандарты качества до невиданных доселе высот. С любовью прописанная графика, идеальное соотношение сил враждующих сторон и, конечно, выдающийся саундтрек. Теперь московские фанаты одной из лучших игр в истории RPG смогут услышать музыку из "Героев" не только в милом сердцу MIDI, но и в исполнении живого оркестра под чутким руководством Ромеро.

Где: Московский международный Дом Музыки

Когда: 12 сентября, 20:00

"Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В "Гараже" открывается выставка, посвященная "Баухаус" – модернистской школе архитектуры, определившей облик современных городов. Экспозиция повествует о подлинном интернационализме немецких последователей минимализма. Дома в стиле "Баухаус" можно увидеть едва ли не в каждой стране: от Сантьяго до Шанхая, от Берлина до Тель-Авива. Цель выставки – рассказать о связях прогрессивных немецких художников с Советским Союзом, который в межвоенный период европейская богема считала авангардом гражданской и творческой жизни.

Где: музей "Гараж"

Когда: 12 сентября – 30 ноября

"Театр чудес"

Постановка Дениса Бокурадзе открывает новый сезон Театра Наций. В основу второй части триптиха новокуйбышевского театра "Грань" легли новеллы Сервантеса. Спектакль станет второй частью триптиха о любви. Первая, "Корабль дураков" по мотивам французских эротических фарсов, была посвящена любви плотской. Предстоящий спектакль, как говорит режиссер, повествует о любви "поэтической".

Где: Театр Наций



Когда: 11-13 сентября, 20:00

"Вселенский карнавал огня–2018"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Более 30 огненных театров примут участие в самом горячем фестивале осени. Отважные каскадеры покажут свои лучшие трюки. Вас ждут фигуры из пламени в ночном небе, выступления акробатов, классическое зрелищное шоу "Призрачный гонщик" и многое другое. Кульминацией вечера станет "Огненный фристайл": мотоциклист сделает на полной скорости сальто и пролетит в узкое кольцо огня. Только не повторяйте увиденное дома.

Где: Парк киноприключений "Мастер Панин"



Когда: 14 сентября, 21:00

Фестиваль циркового искусства "Идол–2018"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

В цирке на проспекте Вернадского завершается фестиваль "Идол". Мастера циркового искусства со всего мира дадут гала-шоу с участием лучших артистов России, Испании, КНДР, Тайваня и других стран. Номера программы отобрало международное жюри, в которое вошли ведущие эксперты и деятели циркового искусства.

Где: Московский государственный цирк



Когда: 12-15 сентября, 19:00

Metallica Romance

Morrison Orchestra под руководством Сергея Акимова подготовил трибьют легендарной группе Metallica. В программу вошли лучшие баллады Джеймса Хэтфилда и его товарищей по команде. Специальный гость вечера – Ронни Ромеро из не менее известного коллектива Rainbow.

Где: Московский международный Дом Музыки



Когда: 14 сентября, 20:00

"Мастер и Маргарита"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Мастерская Петра Фоменко решила не рисковать и открыть сезон беспроигрышным вариантом – постановкой Булгакова. Свое видение классического сюжета представит Полина Агуреева, которая не раз сама исполняла роль Маргариты на этой сцене. Для главной мужской роли постановщица выбрала литовского актера Томаса Моцкуса. Иешуа Га-Ноцри играет совсем молодой Павел Яковлев.

Где: Мастерская Петра Фоменко



Когда: 12 сентября, 19:00

Oomph!

Звезды "новой немецкой тяжести" возвращаются в Москву c симфоническим оркестром. В России коллектив из ФРГ выступит с золотой программой из своих главных хитов. Лучшие песни коллектива можно будет услышать в Crocus City Hall. Oomph! устали от сравнений с Rammstein и Laibach, так что в столицу команда прилетит в состоянии повышенной боевой готовности.

Где: Crocus City Hall



Когда: 14 сентября, 20:00

Илья и Эмилия Кабаковы, "В будущее возьмут не всех"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Крупнейшая ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых начала работу в Новой Третьяковке. Выставка охватывает все периоды творчества важнейших представителей московского концептуализма: от первых инсталляций полувековой давности до шедевров, принесших Кабаковым мировую славу. В том числе – гениальная работа "Человек, улетевший в космос из своей комнаты", ставшая одним из символов позднего советского искусства.

Где: Новая Третьяковка



Когда: до 13 января