"Игра престолов" для чайников: что нужно знать о мире Вестероса

Актер Кит Харингтон объявил о завершении съемок сериала "Игра престолов". Заключительный сезон фэнтезийного сериала, задавшего новые стандарты жанра, выйдет на экраны весной следующего года.

Для тех, кто до сих пор не видел "Игру престолов", но хочет хоть что-нибудь понимать в спорах о сериале, редакция портала Москва 24 собрала ключевые понятия и центральных персонажей саги Джорджа Мартина.

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Основы основ

Вестерос. Континент, на котором расположены Семь Королевств. Это конфедерация монархий во главе с верховным королем.

Железный трон. Символ верховной власти в Вестеросе и всего сериала. Выкован в незапамятные времена легендарным королем Эйгоном из мечей врагов.

Стена. Циклопических размеров крепость, отделяющая Вестерос от северных земель. На Стене служит Ночной дозор, орден, покинуть который можно только одним способом – умерев. Те, кто присягнул Ночному дозору, дают обет безбрачия и не покидают Стену без особого разрешения командующего.

Одичалые. Люди, обитающие по ту сторону Стены. Жители Вестероса считают их опасными варварами, кем они, собственно, и являются. Впрочем, на деле общество у них оказывается неоднородное: с головорезами соседствуют и порядочные люди.

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Белые ходоки. Никто не знает, кто они, многие до последнего не думали, что белые ходоки вообще существуют. Их практически невозможно убить, сами они обладают нечеловеческой силой, а их орда направляется в сторону Стены.

Дотракийцы. Племя кочевников, напоминающее Золотую Орду. Дотракийцы – умелые всадники и храбрые воины, привыкшие жить набегами на врагов, а именно: на всех, кто не дотракийцы.

Безупречные. Лучшие воины во всем Вестеросе. Хотя сами они с другого материка – Эссоса. Евнухи и абсолютно послушные машины для убийства, беспрекословно выполняющие любые приказы.

Безликие. Тайный орден наемных убийц, умеющих менять свой облик. Напоминает зловещий религиозный культ. Адепты секты твердо верят, что в смерти нет ничего плохого, а в насильственной – тем более.

Красная свадьба. Придуманный Джорджем Мартином уникальный способ разбить сердца поклонников на миллион крошечных осколков.

Ланнистеры и Баратеоны

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Тайвин Ланнистер. Глава дома Ланнистеров. Жестокий, расчетливый, никогда не улыбается. В нашем мире его бы назвали макиавеллианцем. Для него не существует ничего, кроме дома, ради которого Тайвин способен переступить через любые мыслимые моральные нормы.

Тирион Ланнистер. Один из самых харизматичных персонажей саги, он небольшого роста и широкой души. Казавшийся поначалу легкомысленным распутником, любителем вина и женщин, Тирион, к собственному удивлению, раскрылся как храбрый воин и гениальный стратег.

Серсея и Джейме Ланнистеры. Близнецы, об инцестуозной связи которых небезосновательно ходят слухи. Возможно, самые сложные герои всей "Игры престолов", способные вызвать либо ненависть, либо сочувствие, либо ненависть и сочувствие одновременно.

Роберт Баратеон. Властитель Вестероса, занявший Железный трон после свержения безумного короля Эйриса. Некогда славный воин, к началу "Игры престолов" Роберт потерял интерес к жизни и превратился в пьяницу, который все время проводит в незамысловатых развлечениях.

Джоффри Баратеон. Сын Роберта и безусловный лидер в рейтинге самых ненавистных персонажей сериала. Плод кровосмешения, садист, маньяк и просто исчадие ада.

Старки

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Эддард Старк. Лорд Винтерфелла, благородный и принципиальный воин, глава многочисленного семейства.

Джон Сноу. Официально – бастард Эддарда Старка (хотя его реальное происхождение до последнего окутано туманом). Один из главных героев саги, ее сердце и душа. Его заслуг не перечислить, а печалей не счесть.

Арья. Младшая из Старков. Умелая фехтовальщица, жалеющая о том, что родилась девочкой. Чтобы отомстить всему Вестеросу, готова пойти на сделку даже с Безликими.

Санса. Про таких говорят: "рождена, чтобы страдать". Достаточно вспомнить, что ее хотели выдать замуж за Джоффри Баратеона. И это лишь одна из невзгод, выпавших на ее долю.

Таргариены

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Дейенерис. Мать драконов, лидер дотракийцев, освободительница безупречных и по совместительству – главная движущая сила всего повествования. Последняя (как она думает) представительница некогда грозного рода Таргариенов.

Визерис. Брат Дейенерис, насильно отдавший сестру в жены вождю дотракийцев. Во вселенной "Игры престолов" прожил недолго. Запомнился смертью, эффектной даже по меркам всей кровожадной саги.

Другие важные персонажи

Петир "Мизинец" Бейлиш. Еще один ключевой персонаж, которого все ненавидят. Авантюрист, интриган, манипулятор, из-за которого в Вестеросе началась гражданская война. Не будучи выходцем из знатного рода, не оставляет тайной надежды взойти на Железный трон.

Варис. Серый кардинал Вестероса, у него есть глаза и уши в каждом уголке Семи Королевств. Поначалу может показаться очередным психопатом, которыми густо населен мир "Игры престолов". На деле он оказывается благородным политиком, искренне озабоченным судьбой Вестероса.

Фото: ТАСС/Zuma/HBO

Мелисандра. Жрица Владыки Света, ответственная за самое шокирующие убийство во всем сериале.

Теон Грейджой. В детстве попал в плен к Старкам, которые, впрочем, вырастили его как родного сына. Обладатель неприятного характера, несмотря на большие амбиции, ничем особо не отличился. Как персонаж полностью раскрылся после встречи с Рамси Болтоном.

Рамси Болтон. После своего появления в сериале моментально отобрал у Джоффри звание самого ненавистного персонажа. Изощренный садист, маньяк, членовредитель, который заставил бы ужаснуться любого специалиста по судебной психиатрии.

Ходор. Герой многочисленных мемов, которые видели даже те, кто не смотрел ни одной серии "Игры престолов". Ходор!

Этот глоссарий поможет вам хотя бы пять минут делать вид, что вы знакомы со вселенной Вестероса. Имейте в виду, что в него не вошло и тысячной доли того, что происходит в огромном мире, порожденном бурной фантазией Джорджа Мартина.