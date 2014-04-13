Уикенд в городе: "Хеллбой", фестиваль Veter Spring Fest и выставка Аньес Варда

Выставка "Три жизни Аньес Варда" в Мультимедиа Арт Музее, фестиваль Veter Spring в Музее Москвы, фильмы "Высшее общество" и "Хеллбой": рассказываем, что делать в выходные.

В городе

"Тотальный диктант"

Фото: Helloquience

Василий Уткин на станции метро "Деловой центр", Юлия Барановская в парке "Зарядье", Диана Арбенина в зале ожидания аэропорта "Домодедово". В субботу состоится "Тотальный диктант", который проходит в России уже 15 лет. Работает это так: вы регистрируетесь на удобной для вас площадке (иногда можно обойтись и без этой формальности), приходите в назначенное время, пишете диктант (в этом году по тексту Павла Басинского), после его проверяют, и вы смотрите, насколько хорошо справились. Из других интересных площадок в этом году – Музей космонавтики, новая сцена ГИТИСа, технопарк "Сколково". А среди чтецов, кроме вышеперечисленных, Леонид Ярмольник, Марк Розовский, Алексей Кортнев, Noize MC, руководитель проекта "Полка" Юрий Сапрыкин (в прошлом – главный редактор журнала "Афиша"). Все подробности и регистрация здесь.

13 апреля в 14:00

Бесплатно

День космонавтики

Фото: Музей космонавтики

Празднование дня космонавтики (12 апреля) растянулось на несколько дней. Например, 14 апреля в Музее космонавтики – встреча с летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным. Вдруг вас уже тысячу лет терзает вопрос, "как спят в невесомости" или "есть ли в космосе горячая еда?" Тут же загляните на выставку "Юрий Гагарин: "Я простой советский человек", где собраны архивные документы, редкие фотографии и личные вещи космонавта номер один. А после отправляйтесь в Парк Горького, где с 12 апреля работает обсерватория. Здесь установлены два телескопа, через которые можно увидеть не только далекие созвездия, но и пятна на Солнце. Лучше приходить после 20:00, когда стемнеет.

Музей космонавтики

Проспект Мира, 111

Выставка с 10:00 – 19:00

до 21 апреля

250 рублей

Встреча "Спроси космонавта"

14 апреля в 11:00

250 рублей

Кино

"Хеллбой"

Кадр из фильма. Фото: Kinopoisk

На экране снова брутальный герой комиксов с оголенным мускулистым торсом и подпиленными рогами. Два первых фильма про него снимал Гильермо дель Торо. В этот раз из-за неоправдавшихся кассовых сборов предыдущих серий за камеру встал британец Нилл Маршалл. Поклонники "Игры престолов" знают его по серии про битву на Черноводной, которая считается одной из лучших в культовом сериале.

"Высшее общество"

Видео: YouTube / Русский Репортаж

Роберт Паттинсон пробует силы в психологической драме одной из главных представительниц французского авторского кино, семидесятидвухлетней Клэр Дени. Пусть вас не обманывает название: зарисовок из жизни аристократии здесь нет. Это драма о заключенных, которые на корабле-тюрьме отправились за миллионы световых лет исследовать черную дыру. В оригинале лента называется High Life – то есть дословно "Жизнь на высоте". Получилось, правда, довольно жестко: в кадре кровь, грязь, сперма.

"Апокалипсис сегодня"

Кадр из фильма. Фото: Kinopoisk

Культовый фильм "Апокалипсис сегодня" Фрэнсиса Форда Копполы в честь сорокалетия покажут в сети кинотеатров "Москино". Картина среди критиков считается "эталоном военного фильма", поэтому стоит посмотреть ее на большом экране. Режиссер посвятил "Апокалипсису" четыре года жизни и говорил: "Мой фильм не о Вьетнаме, он и есть Вьетнам".

Выставки

Три жизни Аньес Варда

Аньес Варда. "Черные пантеры". Демонстрация в Окленде, 1968

Ретроспективная выставка бабушки "новой волны" – легендарного французского документалиста и фотографа Аньес Варда. До 26 мая можно увидеть все главные этапы ее творчества в одном месте: от черно-белых винтажных снимков 50-х годов до документальных работ нулевых, снятых на 35-миллиметровую пленку.

В МАММ стоит сходить на еще одну выставку – "Мечты. Календарь Pirelli 2019" Альберта Уотсона. Это 40 цветных и черно-белых фотографий формата 16:9. В кадре: супермодель Джиджи Хадид и дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, актриса Летиция Каста и танцовщик Сергей Полунин. Выставка работает до 12 мая.

Мультимедиа Арт музей

500 рублей

Анна Желудь "Анти-люстра"

Аня Желудь. Из серии "Наркология". 2018. Фото: Галерея 11.12

В основе серии "Анти-люстра" современной художницы Анны Желудь – ассортимент обычного магазина светильников: от люстр до бра. Но фишка – в технике, все работы – это контуры предметов, будь то скульптура или картина на бумаге. Выставка для всех, кто считает, что обычные предметы – это что-то большее, чем повседневность.

Галерея 11.12

до 12 мая

Бесплатно

Театр

"Северный ветер"

Портал Москва 24 / Юлия Иванко

Спектакль "О Севере, Смерти и Любви – каждый о своей" с музыкой Земфиры и костюмами Гоши Рубчинского – режиссерский дебют Ренаты Литвиновой на театральной сцене. История одной семьи: ее главы – столетней Вечной Алисы (Раиса Максимова, старейшая актриса МХТ) и ее многочисленных родственников. Иногда на сцене появляются то Смерть, то Северный ветер (обе роли играет сама Литвинова). Иррациональность – лучший способ передать главную идею постановки: если любить, то только до гроба, а по-другому и смысла нет. Если нравится Литвинова – смотреть обязательно.

МХТ имени Чехова

13 апреля в 19:00

3000 рублей – 5000 рублей

"Маленькие трагедии"

Короткие пьесы Пушкина глазами Кирилла Серебренникова и под музыку рэпера Хаски. Получилось ультрасовременно и лаконично. Причем текст классика не искажен, есть только несколько ремарок из "Фауста" и "Пророка". Герои – узнаваемые типажи XXI века, в главных ролях: Филипп Авдеев, Никита Кукушкин и Алексей Агранович. Структурно все выглядит так: четыре мини-спектакля с одним антрактом, по времени – 3 часа 20 минут. Для всех, кто любит качественно интерпретированную классику.

"Гоголь-центр"

13 и 14 апреля в 19:00

1000 рублей – 7000 рублей

"Право на отдых"

Пресс-служба Мастерской Брусникина

Музыкальный байопик об Александре Галиче. Реалити-драма поставлена по пьесе драматурга Андрея Стадникова, в основу которой легла стенограмма заседания Союза писателей СССР об исключении Александра Галича из состава организации. Спектакль сделан на стыке поэзии, перформанса и модного иммерсивного формата, так что зритель сможет сам стать участником заседания и изменить историю: проголосовать за Галича и не исключать его из Союза. Важно: спектакль проходит в Центральной научной библиотеке СТД.

Центральная научная библиотека Союза Театральных Деятелей

Большая Дмитровка, 34

13 и 14 апреля в 20:00

2000 рублей – 3500 рублей

Концерты

Джессика Мосс

Джессика Мосс – одна из самых известных исполнительниц андеграунда в Монреале, а также участница экспериментального пост-рок-оркестра Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra. Два года назад вышел ее дебютный альбом, с которым она и приехала в Москву. Фишка ее музыки: микс голоса, спецэффектов и скрипки. А вообще песни Мосс – длинные и немного грустные пьесы. Бонус: на концерте выступит фолк-дуэт Nytt Land.

Клуб Pluton

14 апреля в 20:00

Нижняя Сыромятническая, 8А

1200 рублей

Сидней Валетт

Фото: Sydney VAlette

Сидней Валетт – французский исполнитель синтипоп-треков. Причем в каждом из них – глубинный смысл с экзистенциальными размышлениями. Визуальный ряд – VHS-кадры. Если вы любите Oppenheimer Analysis, Minuit Machine, Linea Aspera и Xeno & Oaklander, вам точно сюда.

Powerhouse

Гончарная, 7/4

13 апреля в 19:30

600 рублей



Ансамбль "Персимфанс"

Все просто: первый оркестр без дирижера озвучивает фильм "Броненосец "Потемкин". Главное в программе – исполнение оригинальных саундтреков композитора Эдмунда Майзеля, практически любимца Эйзенштейна (режиссера "Броненосца "Потемкина").

Концертный зал "Зарядье"

Варварка, 6, строение 4

14 апреля в 19:00

300 – 1500 рублей

Маркеты и фестивали

Фестиваль Veter Spring Fest

Все в лучших традициях фестивалей: маркет (более 150 брендов), цветочный корнер, фуд-корт и воркшопы. Теперь по порядку: приедут Freedomknit – одежда из натуральных материалов для свободных духом женщин (отсюда и название), Surfer Raincoats – непромокаемые плащи из мембранной ткани, 22|11 cosmetics – российская марка органических средств по уходу за лицом, телом и волосами и Hvorost Home – домашний декор в скандинавском стиле. В цветочном корнете можно найти Hello Green – здесь есть все от комнатных растений до фитодекорирования, ну а за букетом – Lille Lykke Studio. Из еды советуем заглянуть в SML cafe – для всех, кто обожает матчу – здесь о ней знают все. Все участники тут.

Музей Москвы, Провиантские склады

Зубовский бульвар, 2

13 и 14 апреля

12:00-21:00

Бесплатно

Really Freemarket на "Экомаркете"

Фото: Priscilla Du Preez

Идея такая: приносите ненужные вещи (одежду, обувь, бижутерию, посуду, книги, спортивный инвентарь, даже музыкальные инструменты) и обменивайте их на нужные. Без доплаты! Главные правила: все предметы – только чистые, если на одну вещицу засмотрелись сразу несколько желающих, ее забирает тот, кто выиграет в "камень-ножницы-бумага". И еще: здесь принимают на переработку макулатуру, стеклотару и пластик. Девиз маркета – "За разумное потребление".

13 апреля с 13:00 до 17:00

Профсоюзная, 126, корпус 3

Бесплатно

Мосхозсвоп.кухня в "Ланчерии"

Фото: William / Unsplash

Есть ненужная кухонная утварь? Несите ее в "Ланчерию" в эту субботу. Мосхозсвоп – классная возможность избавиться от разонравившихся сковородок и советских граненых стаканов, которые только место занимают, а заодно намутить миску, ложку или кастрюлю абсолютно бесплатно. Здесь можно насвопить что-то по-настоящему стоящее (если повезет).

Кафе "Ланчерия"

2-я Черногрязская, 6, строение 3

13 апреля с 13:00 до 15:00

Бесплатно

Фестиваль "Весенний уикенд" в "Октябре"

Кадр из мультфильма "Долина мумий-троллей". Фото: Большой фестиваль мультфильмов

Посвящается всем любителям современной авторской анимации и преданным муми-фанатам. В программе – премьеры мультика "Долина мумий-троллей" (по мотивам книг скандинавской писательницы Туве Янссон) и картины о приключениях медведя Эрнеста и мышки Селестины. Приходите поностальгировать, а заодно приводите своих детей – мультики очень добрые.

Кинотеатр "Октябрь"

ул. Новый Арбат, 24

"Эрнест и Селестина"

13 апреля в 15:00

350 рублей

"Долина Муми-троллей"

14 апреля в 14:00

400 рублей