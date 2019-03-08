Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

8 марта, 08:04

Привет от Гэтсби: платья и обувь 1920-х на выставке в МАММ

культура выставки weekend

﻿Если вам нравится фильм База Лурмана "Великий Гэтсби" (и особенно сцены ураганных вечеринок, которые устраивал персонаж Леонардо ДиКаприо), наверняка понравится и выставка Les années folles, представляющая фотографии, костюмы и обувь из частной коллекции Shoe Icons Назима и Елены Мустафаевых. Экспозиция открылась в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии" в Мультимедиа Арт музее.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Перенесемся на 90 лет назад. Стиль той эпохи – ар-деко, который, по выражению Скотта Фицджеральда (автора романа "Великий Гэтсби"), был сформирован "всей нервной энергией, накопленной и растраченной в войне". К концу 1920-х ар-деко проник не только в архитектуру и дизайн интерьеров, но и костюм. Огромное влияние на дизайн одежды и обуви оказала новая танцевальная культура, распространившаяся повсеместно по обе стороны Атлантики: фокстрот, чарльстон, шимми, блэкботтон – энергичные танцы и, как следствие, подол дамского платья поднялся почти до уровня колен (невиданная дерзость!), по улицам стали ходить в туфлях-лодочках (которые раньше считались уместными лишь в помещении), а длинные нити жемчуга на шее придавали дополнительную эффектность движению на танцполе. В моду вернулись инкрустированные стразами каблуки, которые вырезались из дерева и покрывались разноцветным целлулоидом под "слоновую кость" или "перламутр". Именно в это время появляются не просто башмачники, но художники высокого обувного искусства, такие как Андре Перуджа, Сальваторе Феррагамо и Пьетро Янторни.

Фотогалерея

1 из 13
Туфли часто надевали на размер-два меньше для того, чтобы нога выглядела аккуратной, обтекаемой – как перчатки подбирали. Хотя, надо сказать, что в среднем нога, действительно, была меньше, чем сейчас. Считается, что за несколько поколений нога человека "растопталась", хождение по твердым поверхностям сделало свое дело".
Назим Мустафаев
Из интервью телеканалу "Культура"


до 19 мая
Мультимедиа Арт музей, Остоженка, 16
Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250 рублей

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать