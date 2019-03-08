Привет от Гэтсби: платья и обувь 1920-х на выставке в МАММ

﻿Если вам нравится фильм База Лурмана "Великий Гэтсби" (и особенно сцены ураганных вечеринок, которые устраивал персонаж Леонардо ДиКаприо), наверняка понравится и выставка Les années folles, представляющая фотографии, костюмы и обувь из частной коллекции Shoe Icons Назима и Елены Мустафаевых. Экспозиция открылась в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии" в Мультимедиа Арт музее.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Перенесемся на 90 лет назад. Стиль той эпохи – ар-деко, который, по выражению Скотта Фицджеральда (автора романа "Великий Гэтсби"), был сформирован "всей нервной энергией, накопленной и растраченной в войне". К концу 1920-х ар-деко проник не только в архитектуру и дизайн интерьеров, но и костюм. Огромное влияние на дизайн одежды и обуви оказала новая танцевальная культура, распространившаяся повсеместно по обе стороны Атлантики: фокстрот, чарльстон, шимми, блэкботтон – энергичные танцы и, как следствие, подол дамского платья поднялся почти до уровня колен (невиданная дерзость!), по улицам стали ходить в туфлях-лодочках (которые раньше считались уместными лишь в помещении), а длинные нити жемчуга на шее придавали дополнительную эффектность движению на танцполе. В моду вернулись инкрустированные стразами каблуки, которые вырезались из дерева и покрывались разноцветным целлулоидом под "слоновую кость" или "перламутр". Именно в это время появляются не просто башмачники, но художники высокого обувного искусства, такие как Андре Перуджа, Сальваторе Феррагамо и Пьетро Янторни.

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Назим Мустафаев Из интервью телеканалу "Культура" Туфли часто надевали на размер-два меньше для того, чтобы нога выглядела аккуратной, обтекаемой – как перчатки подбирали. Хотя, надо сказать, что в среднем нога, действительно, была меньше, чем сейчас. Считается, что за несколько поколений нога человека "растопталась", хождение по твердым поверхностям сделало свое дело".



до 19 мая

Мультимедиа Арт музей, Остоженка, 16

Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250 рублей