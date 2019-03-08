Привет от Гэтсби: платья и обувь 1920-х на выставке в МАММ

Если вам нравится фильм База Лурмана "Великий Гэтсби" (и особенно сцены ураганных вечеринок, которые устраивал персонаж Леонардо ДиКаприо), наверняка понравится и выставка Les années folles, представляющая фотографии, костюмы и обувь из частной коллекции Shoe Icons Назима и Елены Мустафаевых. Экспозиция открылась в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии" в Мультимедиа Арт музее.
Перенесемся на 90 лет назад. Стиль той эпохи – ар-деко, который, по выражению Скотта Фицджеральда (автора романа "Великий Гэтсби"), был сформирован "всей нервной энергией, накопленной и растраченной в войне". К концу 1920-х ар-деко проник не только в архитектуру и дизайн интерьеров, но и костюм. Огромное влияние на дизайн одежды и обуви оказала новая танцевальная культура, распространившаяся повсеместно по обе стороны Атлантики: фокстрот, чарльстон, шимми, блэкботтон – энергичные танцы и, как следствие, подол дамского платья поднялся почти до уровня колен (невиданная дерзость!), по улицам стали ходить в туфлях-лодочках (которые раньше считались уместными лишь в помещении), а длинные нити жемчуга на шее придавали дополнительную эффектность движению на танцполе. В моду вернулись инкрустированные стразами каблуки, которые вырезались из дерева и покрывались разноцветным целлулоидом под "слоновую кость" или "перламутр". Именно в это время появляются не просто башмачники, но художники высокого обувного искусства, такие как Андре Перуджа, Сальваторе Феррагамо и Пьетро Янторни.
до 19 мая
Мультимедиа Арт музей, Остоженка, 16
Взрослый билет – 500 рублей, льготный – 50-250 рублей