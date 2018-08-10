Geek Picnic, юбилей Infected Mushroom и Турция в центре Москвы: чем заняться в выходные

Фестиваль Geek Picnic ждет всех, кто интересуется наукой и высокими технологиями, Infected Mushroom отметят юбилей на "Флаконе", а парк "Красная Пресня" превратится в маленькую Турцию. Редакция портала Москва 24 – о том, где отдохнуть в эти выходные.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Geek Picnic

Главный научно-популярный фестиваль лета пройдет в "Коломенском". Как всегда, программа Geek Picnic насыщенная. Гости фестиваля познакомятся с новейшими технологиями, посетят мастер-классы, посвященные VR и геймдизайну, послушают лекции ведущих мировых экспертов в области науки и IT.

Также на площадках будут работать тематические "лаборатории". Среди них будет "Молельный дом Пахома": знаменитый художник-экстрасенс расскажет о мире будущего.

Кроме того, в "Коломенском" в эти дни будут работать летний кинотеатр, площадки, посвященные комиксам, различным субкультурам, косплею и многое другое.

В этом году Geek Picnic проходит при поддержке Правительства Москвы. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Где: Музей-заповедник "Коломенское"



Когда: 11-12 августа

Infected Mushroom на "Флаконе"

Звезды альтернативной танцевальной сцены Infected Mushroom возвращаются в Москву. С середины 1990-х израильская группа уверенно занимает лидирующие позиции в направлении психоделик-транс. Музыканты не перестают экспериментировать со звуком, добавляя в трансовое звучание элементы глитча и электронного рока. Большим open air на "Флаконе" группа отметит 20-летие своей продуктивной деятельности.

Где: Дизайн-завод "Флакон"



Когда: 12 августа, 20:00

Фестиваль Турции

В эти выходные парк "Красная Пресня" превратится в миниатюрную Турцию. На фестивале можно будет увидеть копии главных достопримечательностей восточной республики, познакомиться с турецкой культурой и попробовать блюда национальной кухни.

Также можно будет поучаствовать в мастер-классах, научиться готовить аутентичные восточные блюда и прикоснуться к традиционным ремеслам. Со сцены прозвучит музыка в исполнении российских и турецких артистов, а в театре теней разыграют сценки о Карагезе и Хадживате.

Где: Парк "Красная Пресня"



Когда: 10-12 августа, 12:00-21:00

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Brothers Moving на ВДНХ

Датская группа Brothers Moving прославилась своими яркими выступлениями на улицах Нью-Йорка. В своем творчестве музыканты смешивают регги, фанк и рок-н-ролл. А прославиться Brothers Moving помог YouTube. Записи их концертов, сделанные случайными прохожими, собирают миллионы просмотров. Теперь увидеть и услышать уличных звезд с мировым именем смогут и посетители ВДНХ.

Где: Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде



Когда: 11 августа, 20:00

"Канны-2018". Короткий метр

В "Каро Эрмитаж" пройдет показ короткометражных фильмов, участвовавших в этом году в Каннском кинофестивале. Зрители увидят работы Михаила Бородина, Шарлин Буржэ-Таку, Пьера Лоренцо Пизано, Ариана Вазирдафтари и Вея Шунджуна (фильм Вея "На границе" удостоился специального приза жюри фестиваля). Все ленты идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: "Каро Эрмитаж"



Когда: 11 августа, 21:30

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Пушкин и деньги" в "Театре.doc"

Спектакль-диалог Анастасии Патлай посвящен непростым взаимоотношениям художника с низменными материальными вещами. Из него зритель узнает о том, сколько стоила жизнь в пушкинские времена, хватало ли великому поэту годового жалованья. Это первая часть образовательного цикла "Слово и вещь". Рассчитан спектакль на зрителей всех возрастов.

Где: "Театр. doc"



Когда: 12 августа, 16:00

Autism в Model T

Многообещающая группа Autism едет из Литвы с большим концертом. Молодой коллектив исполняет пост-рок в лучших традициях жанра. Это длинные многослойные инструменталы, сложные мелодические структуры и атмосфера недоброй меланхолии. Группа заявила о себе прошлогодним альбомом Film Noir. На московском концерте Autism исполняют лучшие вещи с дебютной пластинки и представят новый материал.

Где: Model T



Когда: 12 августа, 19:00

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Спастись от жары в парках

В эти выходные в Москву вернется жара. По прогнозам синоптиков, воздух в субботу и воскресенье прогреется до 28 градусов. Но, к счастью, городские парки предлагают спасение тем, кто не переносит жаркую погоду.

Мини-аквапарк "Акула-каракула" в Измайловском парке открыт с 11:00 до 21:00. Пока дети купаются в бассейне, взрослые могут отдохнуть в шезлонгах. The bassein в парке "Сокольники" работает с 10:00 до 22:00, сеансы длятся по три часа. По выходным здесь можно не только поплавать, но и услышать DJ-сеты от резидентов столичных клубов. Для тех, кто не любит отдых у воды, в парке "Зарядье" работает ледяная пещера. Ее посетители смогут побывать 20 минут в царстве мороза. В выходные пещера открыта с 10:00 до 21:00.

Моментально освежиться можно и в струях "сухих" фонтанов, установленных в парках Москвы. Один из них бьет из-под земли с 07:00 до 23:00 на главной площади Таганского Детского парка. Еще один работает с 9:00 до 23:00 справа от центральной аллеи Бабушкинского парка – по вечерам его струи освещают разноцветными лучами. А в 06:00 включается "сухой" фонтан в Измайловском парке: он расположен в Сиреневом саду и работает до 23:00.