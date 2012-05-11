До 18: пять спектаклей для подростков

В этой подборке от театрального критика Антона Хитрова только один спектакль, созданный специально для старшеклассников, – "Фото topless" Олега Липовецкого. Остальные, что называется, взрослые. Один даже 18+, так что, если вы выглядите на свой возраст, придется взять с собой родителей. Специального театра для подростков у нас очень мало. Но, с другой стороны, зачем он нужен? "Игру престолов" вы же как-то смотрите, значит, и со взрослым театром у вас проблем не возникнет.

"Фото topless"

Кто поставил: Олег Липовецкий

Где: в РАМТе



Фото: Российский академический Молодежный театр

Минималистичная камерная вещь по пьесе украинки Натальи Блок – о первых настоящих отношениях, о том, что быть взрослым не значит быть мачо, друзья бывают теми еще идиотами, а кибербуллинг нельзя недооценивать. Спектакль настолько честный, насколько в принципе люди старше 25-ти способны честно говорить о чувствах подростков: никакой пластмассовой романтики, никакой актерской фальши и никаких стереотипных тинейджеров на скейтбордах.

Когда: 11 апреля и 11 мая

"Демон. Вид сверху"

Кто поставил: Дмитрий Крымов

Где: в "Школе драматического искусства"



Фото: "Школа драматического искусства"

Залипательный театр художника, где при желании можно найти смысл, хотя можно и не искать. Формально это адаптация поэмы Лермонтова "Демон", но от "Демона" там осталась пара сцен. Остальное – театральные аттракционы на свободную тему. Вот Адам и Ева, вот Всемирный потоп. Вот Гоголь сжигает второй том "Мертвых душ", вот Толстой бежит из Ясной поляны. Вот "Подсолнухи" Ван Гога и "Полет над городом" Шагала.

Сцена, на которую зрители смотрят действительно сверху, превращается то в экран, то в холст: артисты рисуют на ней малярными кистями и составляют коллажи из подручных материалов. Получается стильно, смешно и изобретательно. Лично я посмотрел этот спектакль в 16 лет и стал фанатом Дмитрия Крымова на многие годы.

Когда: 20 и 21 апреля, 28 и 29 мая

"Топливо"

Кто поставил: Семен Александровский

Где: в центре имени Мейерхольда



Фото: центр имени Мейерхольда

Чтобы сделать театральный хит, не нужны миллионы: достаточно талантливого актера, проектора с экраном и захватывающей истории. "Топливо" – документальный моноспектакль о Давиде Яне, основателе IT-компании ABBYY, разработчике словарей Lingvo и авторе первых российских флешмобов. Драматург Евгений Казачков взял у героя несколько интервью и на их основе написал биографическую пьесу-монолог.

Это чуть ли не единственный российский спектакль о пути к успеху, хотя с риторикой бизнес-коучей его интонация не имеет ничего общего. Если вы задумываетесь, куда поступать, бросать или не бросать институт, кем работать, а главное, зачем работать и где брать силы – "Топливо" для вас самое то.

Когда: 23 апреля и 8 мая

Remote Moscow

Кто поставил: Штефан Кэги и Йорг Карренбауэр

Где: на улице, в метро и в ЦУМе



Фото: Remote Moscow

Главный московский спектакль 2010-х, который начал бум интерактивного театра и доказал то, во что еще лет пять назад никто не верил: оказывается, эксперимент может окупаться не хуже, чем комедии с телезвездами.

Нет ни сцены, ни актеров – только компьютерный голос вроде Siri, который водит группу зрителей по Москве, дает им разные задания и показывает на примерах, что власть машин уже наступила. Режиссеры из немецкого объединения Rimini Protokoll придумали оптику, в которой повседневная городская жизнь выглядит интереснее любой постановки.

Если вы до сих пор не видели "Remote Moscow", времени осталось всего ничего: компания "Импресарио", которой принадлежит московская версия спектакля, обещала, что нынешнее лето станет для проекта последним.

Когда: 10, 11 и 12 мая

"Кому на Руси жить хорошо"

Кто поставил: Кирилл Серебренников

Где: в "Гоголь-центре"



Тот самый спектакль 18+. Видимо, такой рейтинг пришлось поставить из-за невинной и фантастически красивой обнаженной сцены. Хотя, если бы я преподавал литературу в школе, я бы включил его в обязательную программу. Дело в том, что Николай Некрасов – самый недооцененный русский классик: его имидж испортило официальное советское литературоведение, считавшее его правильным крестьянским писателем. Сейчас даже филологи изучают его с неохотой.

Серебренников доказал, что Некрасов современен. И не только потому, что писал о вечном русском бесправии, но и просто как поэт. Поэма "Кому на Руси" написана невероятно гибким языком – как видно из спектакля, из нее можно сделать и психологический театр, и рэп, и частушку, и песнопение, и вообще что угодно. Пожалуй, это один из самых богатых на приемы спектаклей Серебренникова – его можно смотреть как путеводитель по современной режиссуре.

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