История ГУМа: логотип Родченко, общежитие и дефиле Dior

Рассказываем историю Главного Универсального магазина, сто с лишним лет стоящего напротив Кремля.

Верхние Торговые Ряды – символ не крепостной Москвы

Пассаж в неорусском стиле со стеклянными сводами "вырос" в 1893 году. Архитектор – Александр Померанцев. Его построили на традиционном месте торговых рядов, так что пассаж стал логичным апгрейдом привычных лавок. Но все-таки без скандала не обошлось: владельцы палаток 20 лет противились строительству огромного торгового "города". В итоге верхние ряды все-таки построили. Здесь торговали шелковыми и парчовыми тканями братья Сапожниковы, располагалась кондитерская Абрикосовых – поставщиков императорского двора, парфюмерия Брокар. Сюда даже перебрались парикмахерские и рестораны. На последних этажах располагались дешевые магазины, а на первых красовались дорогие. Был и огромный подвал, где торговали оптовики.

Рекламные плакаты ГУМа

"Нечего на цены плакаться – в ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!"

В начале 1920-х грянул НЭП и ГУМ стал главным местом силы для столичных коммерсантов, которые заполнили витрины магазины продукцией многочисленных артелей и кооперативов. В ГУМе можно было купить все, были бы деньги. Родченко придумал знаменитую гумовскую эмблему, а Маяковский, который, кажется, лучше всех в стране понимал, что реклама – главный двигатель торговли, писал: "Комфорт – и не тратя больших сумм. Запомни следующую строчку: лучшие ковры продает ГУМ – доступно любому, дешево и в рассрочку".

Эпоха изобилия завершилась в конце того же десятилетия: Сталин решил развивать национальную экономику социалистическим путем, а ГУМ из магазина превратился в то, что современным языком называется "офисным центром": сюда въехали многочисленные государственные конторы, а на верхних этажах появились общежития, обитатели которых, готовили на керосинках(!). В середине 1930-х здание ГУМа решили снести "за ненадобностью", а на его месте построить здание Наркомата тяжелой промышленности. Реализовать этот проект не удалось – началась война. Спустя четыре года именно из рупора ГУМа Юрий Левитан передал сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.

Интересно, что во времена Сталина вход в ГУМ со стороны Красной площади был закрыт – вождь опасался, что отсюда будет совершено покушение.

Эра Микояна

После смерти Сталина ГУМ снова вернулся к истокам: Анастас Микоян сделал из него идеальный (по его мнению) магазин, "прямо как в Америке". Обновленный универмаг открылся в 1953 году, на следующий день после расстрела Лаврентия Берии (совпадение?). Даже издание Time заметило появление "города бутиков" в российской столице: "Это ответ Москвы Macy’s, Gimbels, Sears, Roebuck and Company, Woolworth и A&P, вместе взятым. Универмаг объявлен советской прессой самым большим и самым лучшим в СССР". В 50-е здесь было 11 отделов, причем продавали все: костюмы, спорттовары, платья, духи, значки с советской символикой, соболиные манто и даже шариковые ручки капиталистических стран. Здесь же отоваривалась вся партийная элита, только никто этого никогда не видел: для нее отвели отдельную 200-ю секцию, которая открылась после того, как Гагарин слетал в космос. Причем попадали сюда только по специальным приглашениям, обычно они были у ЦК и Совмина, первых космонавтов и артистов советской эстрады.

Все было настолько "по моде", что в ГУМе сделали отдельный "подиум" – зал для показов новых коллекций кутюрье. Входной билет стоил всего 50 копеек, так что на модных дефиле часто присутствовали обычные советские женщины. Главный универмаг страны настолько "раскрутился", что в 1959 году здесь даже прошел показ Dior. Но по воспоминаниям Натальи Бусоргиной, проработавшей в ГУМе 20 лет, "самые дорогие вещи покупали шахтеры из Донбасса или крепкие мужчины с Севера – они в те времена многое могли себе позволить". И именно в начале 60-х в ГУМе начали делать мороженое собственного производства, то самое – фирменное в вафельном стаканчике.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Что имели – сохранили

В 1993 году ГУМу исполнилось 100 лет. Круглую дату магазин отмечал с размахом, а заодно сделал себе подарок: открыл центральный вход с Красной площади. Современный ГУМ скорее напоминает своего предшественника – Верхние торговые ряды: здесь также "дорого и богато" и "не для всех". И ресторанный дворик тоже есть: "Гастроном № 1", где можно купить чай "Три слона", кафе "Фестивальное", в меню которого есть селедка под шубой и оливье, и "Столовая 57" – самая первая линия самообслуживания, идею которую Микоян привез из Америки.

Еще у ГУМа есть две достопримечательности: независимый кинотеатр и "Исторический туалет". Последний на самом деле музей – роскошная ванная комната, где можно не только зубы почистить и душ принять, но и на интерьерную роскошь начала XX века посмотреть. Вход обойдется "в копеечку" – 100 рублей. ГУМ – это целая эпоха, до сих пор сохранившая атрибуты советского прошлого: роскошного и не очень. Несмотря на "улицы" дорогих бутиков, сюда все равно бегут за советским лимонадом из автоматов и пломбиром в стаканчике – хорошей дозой ностальгии по советскому прошлому.

Ксения Сергиенко