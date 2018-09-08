В сердце столицы: как москвичи праздновали День города

Столица с самого утра отмечает свой день рождения. Давайте вместе посмотрим, как горожане праздновали в самом сердце города.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Тверская, которая на два дня превратилась в пешеходную, традиционно стала центром праздника.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

По всей улице для гостей приготовили огромное количество развлечений: мастер-классы, игры, шоу, концерты и не только.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Тверская заполнилась гостями задолго до начала работы площадок.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Фестиваль "Цветочный джем" превратил Тверскую в настоящий парк: смотрите, как много зелени!

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Многие успели попробовать себя в эквилибристике и походить по стропе.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Погулять по стенам домов? Да легко!

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Конструкторы на Тверской – и огромные, и не очень. В любом случае, детей не оттащишь.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Когда еще вы могли увидеть на проезжей части одной из главных улиц столицы столько цветов и необычных растений!

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Центром притяжения стали выступления и мастер-классы танцоров. Увидеть и попробовать свои силы можно было практически в любом жанре: от хип-хопа до национальных танцев.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

На Манежной площади выступил французский барабанный оркестр Transe Express. Музыканты играли, в буквальном смысле, в подвешенном состоянии – на высоте нескольких десятков метров.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Скейтбордисты тоже показали класс.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Расцвела" Тверская за счет модульных садиков, которые создавали участники фестиваля "Цветочный джем". Ими можно и просто полюбоваться, и сделать там небольшую передышку между развлечениями.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Ну и, конечно, ярких красок и улыбок добавили артисты.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Попробовать себя можно было и в необычных видах спорта: был вариант позаниматься даже аэройогой.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Праздничное настроение заполнило всю Тверскую.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Танцоры и музыканты на время праздника стали еще и фотомоделями: гости не могли пройти мимо них и не сделать снимок на память.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Фигуры, цветы, декорации: центр города пестрил красивейшими местами для селфи.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Яркая и праздничная Тверская стала настоящим центром притяжения для москвичей и гостей столицы.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

А в Парке Горького – российский финал чемпионата мира по диджеингу DMC DJ World, который определит, кто из диджеев представит нашу страну на чемпионате мира Disco Mix Club в Лондоне.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Для победы участникам нужно всего за шесть минут доказать, что их звук и техника – лучшие в России.