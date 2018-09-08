В сердце столицы: как москвичи праздновали День города

Столица с самого утра отмечает свой день рождения. Давайте вместе посмотрим, как горожане праздновали в самом сердце города.
Тверская, которая на два дня превратилась в пешеходную, традиционно стала центром праздника.
По всей улице для гостей приготовили огромное количество развлечений: мастер-классы, игры, шоу, концерты и не только.
Тверская заполнилась гостями задолго до начала работы площадок.
Фестиваль "Цветочный джем" превратил Тверскую в настоящий парк: смотрите, как много зелени!
Многие успели попробовать себя в эквилибристике и походить по стропе.
Погулять по стенам домов? Да легко!
Конструкторы на Тверской – и огромные, и не очень. В любом случае, детей не оттащишь.
Когда еще вы могли увидеть на проезжей части одной из главных улиц столицы столько цветов и необычных растений!
Центром притяжения стали выступления и мастер-классы танцоров. Увидеть и попробовать свои силы можно было практически в любом жанре: от хип-хопа до национальных танцев.
На Манежной площади выступил французский барабанный оркестр Transe Express. Музыканты играли, в буквальном смысле, в подвешенном состоянии – на высоте нескольких десятков метров.
Скейтбордисты тоже показали класс.
"Расцвела" Тверская за счет модульных садиков, которые создавали участники фестиваля "Цветочный джем". Ими можно и просто полюбоваться, и сделать там небольшую передышку между развлечениями.
Ну и, конечно, ярких красок и улыбок добавили артисты.
Попробовать себя можно было и в необычных видах спорта: был вариант позаниматься даже аэройогой.
Праздничное настроение заполнило всю Тверскую.
Танцоры и музыканты на время праздника стали еще и фотомоделями: гости не могли пройти мимо них и не сделать снимок на память.
Фигуры, цветы, декорации: центр города пестрил красивейшими местами для селфи.
Яркая и праздничная Тверская стала настоящим центром притяжения для москвичей и гостей столицы.
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