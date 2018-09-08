"Цветочный джем" и сотни других событий: где праздновать День города

В эти выходные столица отмечает свой 871-й день рождения. В субботу и воскресенье в городе пройдут сотни праздничных мероприятий. Для тех, кто не хочет запутаться в насыщенной программе, редакция портала Москва 24 составила гид по центральным событиям Дня города.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

"Зарядье"

8 сентября торжественно открылся концертный зал в парке "Зарядье". Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи зрителей, Малый – на 400 мест.

Первый концерт на новой сцене даст Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева вместе со звездами мировой оперы: Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Ильдаром Абдразаковым, Альбиной Шагимуратовой и Хуаном Диего Флоресом. Церемония открытия будет транслироваться на большом экране с 17:00 до 19:00.

Кроме того, в 13:00 на сцене Большого амфитеатра стартовал праздничный концерт, в котором участвуют мужской камерный хор под управлением Валерия Рыбина, барабанный оркестр, танцевальные коллективы и уличный театр.

Тверская

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

На Тверской улице, которая стала в дни празднования пешеходной, проходят главные события второго фестиваля "Цветочный джем" (Тверской бульвар уже превратился в цветущий сад, созданный мировыми звездами ландшафтного дизайна). На центральной улице города работают площадки "Москва – мировой культурный центр", "Москва – благотворительность", "Москва – развитие", "Москва – возможности".

Гостей ждут концертные, театральные и танцевальные площадки, специальные места для селфи. Кроме того, на Тверской установлены спортивные снаряды, а профессиональные атлеты проводят мастер-классы.

Одним из центров притяжения (напротив Никольского переулка) стал двухдневный марафон "Что? Где? Когда?". Ведущие игры – звезды одноименной передачи Андрей Козлов, Борис Левин, Елена Потанина и Ольга Быкова. Ну а блеснуть энциклопедическими знаниями сможет любой гость праздника.

Кроме того, на 8 и 9 сентября запланировано 150 познавательных прогулок в рамках проекта "Москва экскурсионная". Маршруты подготовил столичный департамент культуры совместно с агентством "Мосгортур".

Концерт телеканала Москва 24, Манежная площадь

В день 871-летия столицы телеканал Москва 24 по традиции проводит масштабное развлекательное шоу "Времена города". До 22:00 на сцене на Манежной площади зрителей ждет историческое путешествие по главному городу страны. Жители и гости столицы увидят яркую купеческую Москву, Москву коллекционеров, меценатов и благотворителей, Москву Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока... Известные романсы окутают зрителей темно-вишневой шалью.

А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.

Весь день со зрителями будут ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.

Парк Горького, "Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк искусств "Музеон" подготовил тематическую программу. В этом году праздник посвящен моде. Всю субботу будут проходить дизайнерские показы, мастер-классы и интенсивы по имиджу, перформансы и многое другое. Музыкальное сопровождение обеспечат Оскар Кучера, группа "Широко открытыми" и не только.

А в воскресенье состоится четвертый музыкальный фестиваль Fields. В нем участвуют исполнители и коллективы, играющие в самых разных жанрах. Из Египта приедет трио Islam Chipsy & EEK, которое познакомит московскую публику с африканским танцевальным стилем чааби. Пионер нью-эйджа и соратник Брайана Ино Laraaji исполнит медитативную музыку на клавишных и цитре, а Nikita Zabelin & Petr Theremin сыграют необычную версию техно с использованием терменвокса. Начнется фестиваль в 16:00.

Поклонная гора

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Посетителей Парка Победы на Поклонной горе также ждет насыщенная музыкальная программа. Праздничный концерт продлится до 21:00. Со сцены прозвучат хиты любимых российских звезд. Слушателей ждут "Бурановские бабушки", Катя Лель, Сати Казанова, Татьяна Овсиенко и многие другие.

Воскресный концерт начнется в 15:00, а выступят на нем в том числе Анна Семенович, Согдиана, Виктор Рыбин, Рада Рай, Вадим Казаченко.

Манежная площадь

Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова подготовил в День города 54 уличных спектакля и шоу. На Манежную площадь едут несколько коллективов из Европы и Восточной Азии.

Французский барабанный оркестр Transe Express даст концерт, находясь с помощью крана на высоте 70 метров. Тайваньский театр U Theatre едет в Москву со спектаклем "Меч мудрости", вдохновленным традиционной китайской гимнастикой и философией.

Южнокорейская танцевальная компания Modern Table выступит с постановкой "Люди из стали". А гости из Испании La Fura dels Baus покажет зрелищное шоу с участием "кранов-драконов".

Параллельно откроются четыре сцены "Русских сезонов". На них пройдут представления, посвященные классике оперы и балета.

"Эрмитаж"

Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов

Сад "Эрмитаж" приглашает на ежегодный фестиваль "Театральный марш". В 12-часовом марафоне со своими спектаклями зрителей познакомят ведущие труппы Москвы.

Театр на Таганке представит версию мюзикла "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Центр имени Мейерхольда подготовил сразу две постановки: масштабный перформанс, который займет всю площадь "Эрмитажа", и драматический спектакль, основанный на новейшей российской поэзии. "Балет Москва" также подготовил два спектакля, которые расскажут зрителям о языке современного танца.

Храм Христа Спасителя

День города на площади у главного храма страны начался в 12:00. Концертную программу классической музыки подготовили лучшие оперные солисты и хоры Москвы. Также со сцены прозвучит современная музыка в симфонической обработке.

Измайловский парк

Гостей Измайловского парка ждет 10-й фестиваль молодых исполнителей Metro On Stage. В этом году он решил сменить формат. Вместо конкурса начинающих групп в субботу проходит концерт лучших участников в истории феста. На сцену выйдут Найк Борзов, "Анимация", Alessiee, Margosha, "Таймсквер", Pravada, Hardballs Hell Bruizes, Becoming a Hero и другие.

В воскресенье парк примет еще один фестиваль – "Продвижение". В нем участвуют пока что малоизвестные молодые группы, для которых это отличный шанс покорить аудиторию и получить первые опыты выступления на большой сцене.

"Сокольники"

Фото: Портал Москва 24/Юлия Накошная

Главной темой Дня города в парке "Сокольники" стала русская опера. Основная площадка организована на Фонтанной площади: здесь прозвучат партии Федора Шаляпина и других великих исполнителей.

В субботу в парке установили арт-объекты "Генераторы добрых дел": нажав на кнопку автомата, можно будет получить подсказку о том, как сделать мир лучше.

В воскресенье в "Сокольниках" пройдет еще один праздничный концерт. В парке выступят ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и лауреаты конкурса "Романсиада".

"Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Олимпийский комплекс приглашает на ежегодный фестиваль музыки и спорта "Большой рэп". Его гостей ждут показательные выступления профессиональных мотофристайлеров. Кстати, все желающие могут принять участие в турнире по мини-футболу.

На сцене фестиваля выступят Noize MC, "Каста", Макс Корж, Anacondaz, "Грот" и другие звезды российского хип-хопа.

Гостиный двор

Посетители музея увидят тематическую выставку "История Гостиного двора". В ней собраны археологические находки, обнаруженные при раскопках в районе комплекса.

Для всех желающих гид Арсений Аредов проведет экскурсию "Обычная московская прогулка", а историк Павел Гнилорыбов прочитает лекцию "Путеводители Москвы: прошлое, настоящее и будущее".

Цветной бульвар

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль "Добрая Москва" проходит 8 сентября в сквере на Цветном бульваре. Здесь для гостей приготовили ярмарку, благотворительный забег и большой праздничный концерт. Цель фестиваля – привлечь внимание к социальным проблемам, рассказать о том, как важно делать добрые дела, и собрать средства в фонды помощи нуждающимся.

Завершится День города на Цветном бульваре концертом с участием Лигалайза, Марка Тишмана, группы Viva! и других музыкантов.

ВДНХ

День города на ВДНХ посвящен детям и благотворительности. Инклюзивный "Город без границ" появился в праздничные дни у фонтана "Дружба народов". Необычную игровую площадку для детей спроектировал британский ландшафтный архитектор Питер Финк. На ее территории находятся лабиринт, зона тактильных восприятий, комната мыльных пузырей.

В Доме культуры организуют встречу с артистами театра "Инклюзион". А в "Магазине любимых вещей" можно будет приобрести сувениры от подопечных благотворительных фондов.

Всего работают семь тематических площадок, на которых дети узнают о волонтерском движении России и научатся бережному отношению к окружающей среде.

"Городская ферма" рядом с павильоном №44 подготовила "Арбузный фестиваль" с конкурсами и праздничным концертом. "Парк ремесел" в павильоне №47 приглашает на мастер-классы. А в павильоне №75 в эти дни завершается Московская международная книжная выставка-ярмарка.

Арбат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

День города на Арбате стартовал с концерта оперного певца, участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова. Весь день здесь будут читать лекции.

Завершится праздник на Арбате джазовым концертом трубача Вадима Эйленкрига.

"Кузьминки-Люблино"

Музей-заповедник предлагает москвичам сделать подарок своему городу и вместе нарисовать картину, которая станет фоном для памятных снимков. В воздух поднимутся десятки воздушных змеев, весь день будет звучать живая музыка. Праздник продлится до самого вечера.

Музеи

Подарок москвичам и гостям города также приготовили более 80 культурных площадок: 8 и 9 сентября они будут работать бесплатно. Свои двери для свободного посещения откроют Музей Москвы, все филиалы ММОМА, Дом Гоголя, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дарвиновский музей и другие.

Полная программа празднования доступна по ссылке.