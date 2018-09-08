"Цветочный джем" и сотни других событий: где праздновать День города

В эти выходные столица отмечает свой 871-й день рождения. В субботу и воскресенье в городе пройдут сотни праздничных мероприятий. Для тех, кто не хочет запутаться в насыщенной программе, редакция портала Москва 24 составила гид по центральным событиям Дня города.
"Зарядье"
8 сентября торжественно открылся концертный зал в парке "Зарядье". Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи зрителей, Малый – на 400 мест.
Первый концерт на новой сцене даст Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева вместе со звездами мировой оперы: Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Ильдаром Абдразаковым, Альбиной Шагимуратовой и Хуаном Диего Флоресом. Церемония открытия будет транслироваться на большом экране с 17:00 до 19:00.
Кроме того, в 13:00 на сцене Большого амфитеатра стартовал праздничный концерт, в котором участвуют мужской камерный хор под управлением Валерия Рыбина, барабанный оркестр, танцевальные коллективы и уличный театр.
Тверская
На Тверской улице, которая стала в дни празднования пешеходной, проходят главные события второго фестиваля "Цветочный джем" (Тверской бульвар уже превратился в цветущий сад, созданный мировыми звездами ландшафтного дизайна). На центральной улице города работают площадки "Москва – мировой культурный центр", "Москва – благотворительность", "Москва – развитие", "Москва – возможности".
Гостей ждут концертные, театральные и танцевальные площадки, специальные места для селфи. Кроме того, на Тверской установлены спортивные снаряды, а профессиональные атлеты проводят мастер-классы.
Одним из центров притяжения (напротив Никольского переулка) стал двухдневный марафон "Что? Где? Когда?". Ведущие игры – звезды одноименной передачи Андрей Козлов, Борис Левин, Елена Потанина и Ольга Быкова. Ну а блеснуть энциклопедическими знаниями сможет любой гость праздника.
Концерт телеканала Москва 24, Манежная площадь
В день 871-летия столицы телеканал Москва 24 по традиции проводит масштабное развлекательное шоу "Времена города". До 22:00 на сцене на Манежной площади зрителей ждет историческое путешествие по главному городу страны. Жители и гости столицы увидят яркую купеческую Москву, Москву коллекционеров, меценатов и благотворителей, Москву Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока... Известные романсы окутают зрителей темно-вишневой шалью.
А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.
Весь день со зрителями будут ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.
Парк Горького, "Музеон"
Парк искусств "Музеон" подготовил тематическую программу. В этом году праздник посвящен моде. Всю субботу будут проходить дизайнерские показы, мастер-классы и интенсивы по имиджу, перформансы и многое другое. Музыкальное сопровождение обеспечат Оскар Кучера, группа "Широко открытыми" и не только.
А в воскресенье состоится четвертый музыкальный фестиваль Fields. В нем участвуют исполнители и коллективы, играющие в самых разных жанрах. Из Египта приедет трио Islam Chipsy & EEK, которое познакомит московскую публику с африканским танцевальным стилем чааби. Пионер нью-эйджа и соратник Брайана Ино Laraaji исполнит медитативную музыку на клавишных и цитре, а Nikita Zabelin & Petr Theremin сыграют необычную версию техно с использованием терменвокса. Начнется фестиваль в 16:00.
Поклонная гора
Посетителей Парка Победы на Поклонной горе также ждет насыщенная музыкальная программа. Праздничный концерт продлится до 21:00. Со сцены прозвучат хиты любимых российских звезд. Слушателей ждут "Бурановские бабушки", Катя Лель, Сати Казанова, Татьяна Овсиенко и многие другие.
Воскресный концерт начнется в 15:00, а выступят на нем в том числе Анна Семенович, Согдиана, Виктор Рыбин, Рада Рай, Вадим Казаченко.
Манежная площадь
Фото: chekhovfest.ru
Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова подготовил в День города 54 уличных спектакля и шоу. На Манежную площадь едут несколько коллективов из Европы и Восточной Азии.
Французский барабанный оркестр Transe Express даст концерт, находясь с помощью крана на высоте 70 метров. Тайваньский театр U Theatre едет в Москву со спектаклем "Меч мудрости", вдохновленным традиционной китайской гимнастикой и философией.
Южнокорейская танцевальная компания Modern Table выступит с постановкой "Люди из стали". А гости из Испании La Fura dels Baus покажет зрелищное шоу с участием "кранов-драконов".
Параллельно откроются четыре сцены "Русских сезонов". На них пройдут представления, посвященные классике оперы и балета.
"Эрмитаж"
Сад "Эрмитаж" приглашает на ежегодный фестиваль "Театральный марш". В 12-часовом марафоне со своими спектаклями зрителей познакомят ведущие труппы Москвы.
Театр на Таганке представит версию мюзикла "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Центр имени Мейерхольда подготовил сразу две постановки: масштабный перформанс, который займет всю площадь "Эрмитажа", и драматический спектакль, основанный на новейшей российской поэзии. "Балет Москва" также подготовил два спектакля, которые расскажут зрителям о языке современного танца.
Храм Христа Спасителя
День города на площади у главного храма страны начался в 12:00. Концертную программу классической музыки подготовили лучшие оперные солисты и хоры Москвы. Также со сцены прозвучит современная музыка в симфонической обработке.
Измайловский парк
Гостей Измайловского парка ждет 10-й фестиваль молодых исполнителей Metro On Stage. В этом году он решил сменить формат. Вместо конкурса начинающих групп в субботу проходит концерт лучших участников в истории феста. На сцену выйдут Найк Борзов, "Анимация", Alessiee, Margosha, "Таймсквер", Pravada, Hardballs Hell Bruizes, Becoming a Hero и другие.
В воскресенье парк примет еще один фестиваль – "Продвижение". В нем участвуют пока что малоизвестные молодые группы, для которых это отличный шанс покорить аудиторию и получить первые опыты выступления на большой сцене.
"Сокольники"
Главной темой Дня города в парке "Сокольники" стала русская опера. Основная площадка организована на Фонтанной площади: здесь прозвучат партии Федора Шаляпина и других великих исполнителей.
В субботу в парке установили арт-объекты "Генераторы добрых дел": нажав на кнопку автомата, можно будет получить подсказку о том, как сделать мир лучше.
В воскресенье в "Сокольниках" пройдет еще один праздничный концерт. В парке выступят ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной и лауреаты конкурса "Романсиада".
"Лужники"
Олимпийский комплекс приглашает на ежегодный фестиваль музыки и спорта "Большой рэп". Его гостей ждут показательные выступления профессиональных мотофристайлеров. Кстати, все желающие могут принять участие в турнире по мини-футболу.
На сцене фестиваля выступят Noize MC, "Каста", Макс Корж, Anacondaz, "Грот" и другие звезды российского хип-хопа.
Гостиный двор
Посетители музея увидят тематическую выставку "История Гостиного двора". В ней собраны археологические находки, обнаруженные при раскопках в районе комплекса.
Для всех желающих гид Арсений Аредов проведет экскурсию "Обычная московская прогулка", а историк Павел Гнилорыбов прочитает лекцию "Путеводители Москвы: прошлое, настоящее и будущее".
Цветной бульвар
Фестиваль "Добрая Москва" проходит 8 сентября в сквере на Цветном бульваре. Здесь для гостей приготовили ярмарку, благотворительный забег и большой праздничный концерт. Цель фестиваля – привлечь внимание к социальным проблемам, рассказать о том, как важно делать добрые дела, и собрать средства в фонды помощи нуждающимся.
Завершится День города на Цветном бульваре концертом с участием Лигалайза, Марка Тишмана, группы Viva! и других музыкантов.
ВДНХ
День города на ВДНХ посвящен детям и благотворительности. Инклюзивный "Город без границ" появился в праздничные дни у фонтана "Дружба народов". Необычную игровую площадку для детей спроектировал британский ландшафтный архитектор Питер Финк. На ее территории находятся лабиринт, зона тактильных восприятий, комната мыльных пузырей.
В Доме культуры организуют встречу с артистами театра "Инклюзион". А в "Магазине любимых вещей" можно будет приобрести сувениры от подопечных благотворительных фондов.
Всего работают семь тематических площадок, на которых дети узнают о волонтерском движении России и научатся бережному отношению к окружающей среде.
"Городская ферма" рядом с павильоном №44 подготовила "Арбузный фестиваль" с конкурсами и праздничным концертом. "Парк ремесел" в павильоне №47 приглашает на мастер-классы. А в павильоне №75 в эти дни завершается Московская международная книжная выставка-ярмарка.
Арбат
День города на Арбате стартовал с концерта оперного певца, участника проекта "Голос" Евгения Кунгурова. Весь день здесь будут читать лекции.
Завершится праздник на Арбате джазовым концертом трубача Вадима Эйленкрига.
"Кузьминки-Люблино"
Музей-заповедник предлагает москвичам сделать подарок своему городу и вместе нарисовать картину, которая станет фоном для памятных снимков. В воздух поднимутся десятки воздушных змеев, весь день будет звучать живая музыка. Праздник продлится до самого вечера.
Музеи
Подарок москвичам и гостям города также приготовили более 80 культурных площадок: 8 и 9 сентября они будут работать бесплатно. Свои двери для свободного посещения откроют Музей Москвы, все филиалы ММОМА, Дом Гоголя, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дарвиновский музей и другие.
Полная программа празднования доступна по ссылке.