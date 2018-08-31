Телеканал Москва 24 приглашает на шоу "Времена города"

8 сентября, в день 871-летия столицы телеканал Москва 24 по традиции проведет масштабное развлекательное шоу.

Фото: depositphotos/bernardbodo

С 11:00 до 22:00 на сцене на Охотном ряду зрителей ждет историческое путешествие по главному городу страны. Жители и гости столицы увидят яркую купеческую Москву, Москву коллекционеров, меценатов и благотворителей, Москву Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока... Известные романсы окутают зрителей темно-вишневой шалью.

Песнями из советских кинофильмов встретит зрителей Москва эпохи энтузиастов. Столица предстанет такой простой, такой улыбчивой, солнечной и безмятежной, что невозможно будет не влюбиться в нее.

Современная Москва, мегаполис последнего десятилетия предстанет перед зрителями новыми парками, станциями метро, креативными пространствами, стадионами.

В этот день зрителей ждут интерактивные розыгрыши, викторины и конкурсы. Участники праздника услышат известные с детства песни и узнают много нового о городе.

А кроме того, на сцене телеканала зрители увидят световое шоу "Экстраваганза" и выступления "Большого Брасс Бэнда", ансамбля нескучной музыки "Бонквинтон", Алексея Айги и его ансамбля 4.33, Петра Налича, коллектива "Моя Мишель", "Несчастного случая", инди-группы Therr Maitz и Дианы Арбениной.

Весь день со зрителями будут ведущие телеканала Москва 24 и радиостанции Москва FM.

Программа выступлений:

12:00 "Большой Брасс Бэнд"

13:00 "Бонквинтон"

14:00 Песни нашего кино

16:00 Алексей Айги и ансамбль

17:00 Петр Налич

18:00 "Моя Мишель"

19:00 "Несчастный случай"

20:00 Therr Maitz

21:00 Диана Арбенина и "Ночные Снайперы"