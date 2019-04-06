Жизнь без "Симачева": как тусовка простилась с культовым баром

Сегодняшняя ночь стала последней в многодневном марафоне закрытия "Симачева". Лайфстайл-гуру Виктор Майклсон спросил у людей, которых часто встречал здесь, что значит для них "Симачев" и чего им будет не хватать.



Фото: Григорий Нелюбин

Миша Барышников, журналист, редактор, дизайнер, основатель бренда одежды и украшений

"Симачев" был, на мой взгляд, точкой силы очень слабой русской моды. Здесь мы все встретились, познакомились. Такое волшебное место, где можно всегда быть уверенным в незапланированной встрече. Буду скучать – здесь было "как дома". "Симачев" был не таким домом, в котором ты живешь, а общим домом для моих многих соратников, друзей…

Тимофей Колесников, фотограф, художник

"Симачев" был для меня тем местом, куда я приходил с чемоданом, все эти годы, чтобы улетать прямо отсюда. Место это было наполнено любовью, радостью, с которыми не хотелось расставаться… Людьми, с которыми не хотелось расставаться… и поэтому мы и не расставались!

Фото: Григорий Нелюбин

Поко Кокс (Poko Cox), музыкант

Место, где всегда случались неожиданные встречи, очень пьяные вечеринки с близкими мне людьми, которые оставались в памяти надолго. Мне будет очень не хватать такого места, где можно оказаться вот так вдруг и всегда найти друзей.

Даша Малыгина, диджей

Я диджей этого бара, играла тут много-много раз. Я сегодня в течение дня три раза расплакалась – я вдруг поняла, что всех своих друзей, всех близких я приобрела в этом баре. И все мои самые веселые вечеринки были здесь, здесь я больше всего хулиганила. Наша молодость здесь. Будет ли для нас такое место? Для другой молодежи, наверное, будет, а для нас, наверное, нет.

Ольга Самодумова, сооснователь проекта Simachev Shop&Bar

Мы с Денисом (Симачевым) придумали в 2006 году концепцию и строили эту коробочку, придумывая все до последней дырочки. Для меня это как ребенок, который был зачат, потом девять месяцев вынашивался – ровно девять месяцев мы его строили – потом рожден в муках. Мы строили это место, не зная, что получится, мы же никогда не занимались ресторанами, барами… Все говорили, что никто не придет к нам есть, ни один знаменитый ресторатор не согласился с нами работать. И вот что синергия сделала – построилось такое место…

Фото: Григорий Нелюбин

Трифон Бебутов, журналист, редактор

"Симачев" в первую очередь был местом формирования совершенно особенного сообщества, в этом смысле стал вторым домом после закрытия "Солянки". Это было абсолютно знаковое место. Оно могло нравиться или не нравиться, но никто мимо не проходил, не оглянувшись. А кто заходил, оставался... Я был одним из тех, кто зашел еще до закрытия "Солянки", и остался.

Дмитрий, администратор Simachev Shop&Bar

Работаю тут 12 уже лет. Как тут формировалась публика: у Дениса на "Курской" был ангар, оттуда пришли списки. Затем люди уходили, новые появлялись, за 12 лет сменилось три-четыре поколения, ну и постепенно сложилось вот то, что мы видим, сложилась "своя" публика.

Коля Риш, сооснователь барбершопа "Птичка", резидент-диджей Симачев-бара

Для меня "Симачев" – целый пласт жизни. Сегодня, стоя в очереди в бар, я вспоминал все радости и несчастья, которые со мной тут происходили. И я приходил сюда отмечать и радостные, и грустные события, которые со мной происходили… прогуливал работу… всякое было…

Илья Куснирович, художественный руководитель творческого объединения Estetic Joys

Для меня "Симачев" наиболее близок к образу некоего космического порта, где люди с абсолютно разных галактик вынуждены коротать время по причине отмены их рейсов или просто по собственной воле. И это не только галактики в пространстве, но и во времени. Здесь пересекаются несколько временных парадигм, имеется уникальный культурологический шанс понять, прочувствовать соседствующие эпохи. Это место для людей, которые будут заниматься тем, как вот сейчас фотографируют улицы, чтобы запечатлеть время, так настанет момент, когда будут коллекционировать впечатления. Мы, которые сейчас находимся здесь, будем очень полезны в контексте фиксирования впечатлений для общемирового опыта. Поэтому не будем расслабляться, будем продолжать работать, жизнь продолжается, мы продолжаемся. Победа будет за нами!

Фото: Григорий Нелюбин

Ну, и немного от себя: клуб-бар не сразу принял меня (меня не всегда и с неохотой сюда пускали), и я не сразу понял его мощь и особенность. Меня удивляли разряженные подростки, музыка подмосковных дискотек, крохотный танцпол. Постепенно я понял уникальность этого места: это был такой playground, "курс молодого бойца" fashion-сообщества. Здесь можно было опробовать себя в разных образах, не стесняясь, не боясь порицания. Чем экстравагантнее ты выглядел и вел себя, тем больше ты радовал окружающих, тем больше соответствовал "политике клуба". Здесь можно было быть по-настоящему раскованным, как, наверное, нигде в Москве. Здесь формировался совершенно отдельный и весомый аспект жизни большого города.

А вот как выглядит прощальная вечеринка "Симачева" в Instagram.











