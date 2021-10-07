Константин Цзю назвал "популяризацией хайпа" бои на ринге между знаменитостями

Депутат Госдумы Виталий Милонов вышел на ринг против артиста Никиты Джигурды и проиграл ему. Видео с записью поединка набирает сотни тысяч просмотров, а сам парламентарий готовится к реваншу. Рассказываем, кто еще участвовал в подобных боях, а также разбираемся, почему они становятся все популярнее.



"Синие руки, вывихнутые пальцы"

Схватка Милонова и Джигурды, которую организовало YouTube-шоу "Наше дело", состоялась еще в сентябре, однако полное видео боя выложили только 6 октября. Битва уже собрала более 650 тысяч просмотров.

Оппоненты провели на ринге три раунда по одной минуте. Бой проходил по правилам бокса, но удары в голову были запрещены. Вместо боксерских перчаток противники вышли в перчатках для смешанных единоборств.

Милонов признался, что никогда прежде не боксировал, а к бою готовиться начал за неделю и успел провести три тренировки.





Виталий Милонов депутат Госдумы После первой (тренировки. – Прим. ред.) я хотел сдаться, потому что у меня были синие руки, вывихнутые пальцы, я ходил с замотанными руками. Но самое плохое – это не получить на этом ринге, а испугаться и не пойти.

Новичка в депутате выдала и одежда. В отличие от боксеров, которые традиционно дерутся с голым торсом, Милонов бился в футболке. Из-за этого зрители заподозрили его в попытке скрыть плохую физическую форму.

Первые два раунда Джигурда всячески пытался устроить шоу – убирал руки за спину, скрещивал их перед собой, рычал, танцевал и не боялся поворачиваться к Милонову спиной. Серьезных ударов бойцы не наносили. Лишь в заключительную минуту актер перешел к активным действиям, обрушив на депутата серию ударов по корпусу. Милонов не выдержал такой напор и дважды оказался в нокдауне, рефери останавливал бой.

В итоге, несмотря на разницу в возрасте, победителем схватки оказался 60-летний Джигурда. 47-летний Милонов в свою очередь пожаловался, что договаривался на поединок понарошку, а получил настоящую битву. При этом проигравший боец заявил о готовности заняться спортом и не исключил реванша в будущем году. Джигурда отметил, что ценит морально-волевые качества Милонова.

"На пресс-конференции я заявил, что, естественно, мой респект Виталию Милонову за то, что он проявил смелость. Говоря о достоинстве, он достоин уже тем, что он согласился и вышел (на бой. – Прим. ред.)", – подчеркнул актер.



Звезды на ринге

Фото: youtube/Олег Монгол

Последние несколько лет в России набирают популярность бои на ринге между знаменитостями. Меньше чем через месяц, 4 ноября, в Москве на "ВТБ Арене" состоится схватка между рэпером Джиганом и легендарным бойцом Александром Емельяненко.

Ранее контракт на бой в лиге смешанных единоборств Hardcore MMA также подписал рэпер Моргентшерн. Одним из его потенциальных соперников называют профессионального бойца MMA Александра Шлеменко. Сам Моргенштерн заявлял, что готов с ним сразиться за 20 миллионов долларов.

В таких боях участвуют не только певцы, артисты, но и блогеры. В октябре 2019 года состоялась схватка между Кириллом Терешиным, известным как "руки-базуки", и блогером Олегом Монголом, который рассказывает своим подписчикам о маргинальной стороне жизни россиян. Терешин проиграл на третьей минуте, пропустив удушающий прием.



"Народ любит цирк"

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу (по версиям WBC/WBA/IBF) Константин Цзю рассказал Москве 24, что подобные шоу никак не популяризируют настоящий спорт.





Константин Цзю бывший абсолютный чемпион мира по боксу Я не вижу в этом популяризацию спорта. Вот популяризация хайпа – точно. Каким образом молодежь, смотря на этих ребят, пойдет в спорт? Такие бои не популяризируют спорт среди молодежи.

Чемпион признался, что сам бой между Милоновым и Джигурдой не смотрел. В то же время он отметил, что и для того и для другого схватка стала проверкой самих себя.

В свою очередь, клинический психолог Михаил Хорс в беседе с Москвой 24 объяснил растущую популярность боев между знаменитостями развитием социальных сетей.





Михаил Хорс клинический психолог Сами люди не изменились. Народ как любил цирк, так он и любит цирк. А это шуты, которые развлекают народ. Если бы цель была выяснить отношения, соперники бы вдали от посторонних глаз сняли себе ринг с секундантами и разобрались друг с другом.

По словам специалиста, подобные схватки устраивают ради популярности. "Плохого пиара" не бывает, заключил Михаил Хорс.