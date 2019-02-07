Нескучные выходные: Артемизия Джентилески в ГМИИ и "Моральный кодекс" в "Главклубе"

В прокат выходят невероятно красивый байопик о Ван Гоге и тяжелая история с Джулией Робертс в главной роли, в Пушкинский привезли Артемизию Джентилески, а в "Главклубе" старые хиты и песни с нового альбома сыграет "Моральный кодекс".

Кино

"Ван Гог. На пороге вечности"





Видео: YouTube/iVideos

До выхода фильма "Ван Гог. На пороге вечности" было снято как минимум cемь биографических лент о великом голландце, на заре своей карьеры его играл даже Бенедикт Камбербэтч. В этот раз в главной роли – Уиллем Дефо. Режиссер картины – американец Джулиан Шнабель – не только лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" за фильм "Скафандр и бабочка", но и известный художник. В 1996 году он снял ленту "Баския" – яркий байопик о неоэкспрессионисте, с которым был знаком лично. Так что кинофантазия о Ван-Гоге – логичное продолжение творчество Штабеля. Картина получилась небанальной, а главное – очень живописной.

"Завод"

Видео: YouTube/Central Partnership

Остросюжетная драма от режиссера "Дурака" Юрия Быкова. Пятеро рабочих, которым полгода не платили зарплату, решили бороться с системой в лице хозяина предприятия Калугина (Андрей Смоляков) собственным методом. Все очень просто: они взяли бизнесмена в заложники и, естественно, потребовали за него выкуп. Камерный сюжет, неоправданно растянутый хронометраж, исключительно суровые мужчины (и всего лишь одна женщина в кадре) – все это отдает, увы, сериалом "Ментовские войны-6". Впрочем, некоторые критики считают, что это лучший фильм Быкова: поклонникам режиссера понравится.

"Вернуть Бена"

Видео: YouTube/iVideos

Молодой человек по имени Бен (Лукас Хеджес – номинант на "Оскар" за участие в психодраме "Манчестер у моря") возвращается домой на Рождество из наркологического центра, его мать Холли (Джулия Робертс) даже не предполагает, сколько скелетов скопилось в шкафу у ее ребенка. Эта реалистичное и местами очень страшное кино при удачном стечении обстоятельств могло бы принести номинации на Оскар и Робертс, и Хеджесу-младшему, но не сложилось.

"Четыре идеальных свидания"

В честь Дня всех влюбленных каждый февральский уикенд в кинотеатрах будут крутить мини-фильмы, где российские актеры Чулпан Хаматова, Сергей Безруков, Максим Виторган, Мария Миронова и Анатолий Белый читают русскую поэзию золотого и серебряного века, военных лет и оттепели. Чем не идея для романтического свидания?

Фильм "Кинопоэзия: Друзья, прекрасен наш союз!"

Формула кино "Горизонт"

9 февраля в 16:00 и 18:00

10 февраля в 15:00 и 18:00

250 рублей

Выставки

"Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Москву приехала "первая феминистка в истории" Артемизия Джентилески. Борцы за равноправие взяли ее в свои ряды из-за биографии художницы: в 19 лет ее изнасиловали, она засудила обидчика (для XVII века это нонсенс), после отец выдал ее замуж, она родила двух дочерей, но развелась и зажила свободно и независимо. Теперь о выставке: большая часть представленных работ на выставке – из собственного собрания музея, привозных всего три, а идти туда стоит и вовсе ради одной – "Юдифь, обезглавливающая Олоферна". Не только живописный манифест феминизма, но и одна из выдающихся картин эпохи барокко.

ГМИИ имени Пушкина, Волхонка, 12

До 31 марта

Взрослый билет – 400 рублей, льготный – 200, дети до 16 – бесплатно

"Павел Отдельнов. Промзона"

Павел Отдельнов, "Руины. Цех 538". Холст, масло, 2018

Предоставлено творческим индустриальным кластером Октава

Экспозиция рассказывает историю комплекса химических заводов Дзержинска, родного города Отдельнова. Автор исследует "жизнь" завода от индустриализации и Второй мировой войны до Перестройки и современности. Сегодня от мощного комплекса остались гектары пустоши и руины. Отсюда и главная тема творчества художника – забвение. Вся выставка – это монолог Павла Отдельного о том, как реальные события превращаются в никому не нужный миф.

Музей современного искусства, Петровка, 25

до 10 марта

Взрослый билет – 350 рублей, льготный – 150 рублей

Театр

"Цирк"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Сценическая адаптация советской комедии "Цирк" Григория Александрова, где вместо Любови Орловой Ингеборга Дапкунайте. В спектакле масса эффектных решений от одного из лучших театральных художников страны Марии Трегубовой и переосмысленный композитором Иваном Кушниром саундтрек (песня "Шик-блеск, красота" здесь не иначе как гимн трагической любви). Режиссером выступил Максим Диденко, и это отличный вариант, если вы раньше не видели его постановок. Спектакль подойдет всем кто следит за модным, актуальным и готов к экспериментам. А вот тем, кто любит классическую кино-версию не рекомендуется.

9 февраля в 19:00

Театр Наций

Петровский переулок, 3

Билеты – 900–8350 рублей

"Один день в Макондо"

"Сто лет одиночества" по-русски от режиссера Егора Перегудова. Спектакль – импровизации на тему магического реализма и интерпретация философии колумбийских классиков с двумя антрактами и одним обедом в латиноамериканском стиле (не входит в стоимость билета). В программе – живая музыка, фокусы цыган, танцы и пластические интермедии. Будьте готовы – спектакль идет практически весь день: начало в 13:00, конец в 22:00, двухчасовой перерыв на еду, отдых и обмен впечатлениями.

9 февраля в 13:00

Студия театральных искусств

улица Станиславского, 21

Билеты – 1000–8000 рублей

"350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025"

Один из двух спектаклей по Вуди Аллену, который поставил Константин Богомолов в МХТ им.Чехова. В центре сюжета семейная жизнь и измены простых нью-йоркцев, но не на разрыв души, а со свойственной Аллену легкостью. Богомолова часто называют "скандальным режиссером", но никакого эпатажа тут нет, зрелище вполне подходит для широкой публики. В ролях – Марина Зудина, Александра Ребенок, Игорь Верник, Андрей Бурковский.

10 февраля в 19:00

МХТ им. А. П. Чехова

Камергерский переулок, 3, строение 1

Билеты – 2000–3000 рублей

Концерты

Концерт-эксперимент секстета "Теория струн"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"Теория Струн" – проект гитариста группы Би-2 Андрея Звонка. В "Аптекарском огороде" посреди пальм, камелий и агав секстет исполнит классический цикл Иоганна Баха "Гольдберг-вариации" в революционном переложении на гитару и струнный квинтет. Напомним, что цикл Баха был создан в 1741 году и состоит из арии и 30 вариаций для клавесина. Интересный факт: "Гольдберг-вариации" – любимая музыка Ганнибала Лектера. Для любителей экспериментов.

9 февраля в 19:00

Аптекарский огород, Субтропическая оранжерея

Билеты – 2500 рублей

"Альянс"

Московская синти-рок-группа "Альянс" образовалась 38 лет назад, а ее меланхоличный номер 1987 года про "лунный свет и майский дождь", наверное, будет жить вечно. Пару месяцев назад кавер на песню "На заре" записала Монеточка, самая востребованная российская артистка конца 2010-х. Есть огромная вероятность, что в эту субботу музыкантов будет ждать аншлаг. Кстати, кроме советской рок-классики ожидается и свежий материал.

Powerhouse

Гончарная, 7/4

9 февраля, 20:00

Билеты – от 650 рублей

"Моральный кодекс"

Творчество московской поп-рок-команды "Моральный кодекс" вот уже 30 лет слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса. А все потому, что Сергей Мазаев и его единомышленники создают музыку в первую очередь для себя, не пытаясь следовать последним веяниям моды. В традиционный зимний концерт войдут как песни с последнего альбома группы (он, кстати, называется "Зима"), так и хиты разных лет.

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

9 февраля в 20:00

Билеты – от 1500 рублей

В городе

Индийский маркет и фуд-корт "Delhi базар"

Маленькая Индия – в центре Москвы. Самое классное в этом маркете – фуд-корт с национальной кухней и колоритная индийская ярмарка: здесь точно найдете специи, сари, чаванпраш (пищевая добавка), аромамасла, кашемировые палантины, украшения из Индии и Непала и другие аутентичные штучки. На "Delhi базар" ожидается будут настоящие индийцы, которые ответят на вопросы о своей стране и ее культуре.

8-10 февраля

Выставочный центр "Арбат 24"

Старый Арбат, 24

Фестиваль "Арт-битва снеговиков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соревнование по авторской лепке снежных фигур. С собой можно принести материалы и инструменты для эффектных снеговиков. Например, в прошлом году из киви делали пуговицы, из красного перца – бабочку, из лука-порея – руки, а бумажное ведро для попкорна стало шляпой. Участвовать могут только зарегистрированные команды. Важно: заявки принимают до 8 февраля включительно. И приятный бонус: победитель будет не один. У конкурса несколько номинаций: многодетные семьи, профессиональные дизайнеры, знаменитости, посольства, призер зрительских симпатий и остальные участники. Если будете рядом - заскочите просто посмотреть.

9 февраля в 12:00

Дворец пионеров

Косыгина, 17, корпус 1

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