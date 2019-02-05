"Заводские" страсти: в прокате новый фильм Юрия Быкова

В начале февраля в прокат выходит новый фильм Юрия Быкова "Завод". История о пятерых рабочих, которые решили бороться с системой в лице руководства предприятия. Поговорили с создателями фильма о его идеях, героях и пограничном формате. А кинокритик Егор Беликов поделился впечатлениями о картине (спойлер: все плохо).

Видео: YouTube/Юрий Быков

Юрий Быков, режиссер:

"Завод" – попытка посмотреть в будущее с какой-то надеждой, пусть даже не позитивно. По смыслу эта работа очень выделяется из всех моих режиссерских картин. Я устал от беспросветного ада. "Завод" – попытка выдохнуть. Картина снята в пограничном формате: между осмысленным авторским высказыванием и боевиком. Я хочу получить от зрителей эмоциональный отклик, посмотреть на их реакцию. Как? Да хотя бы увидеть, какую кассу соберет фильм в прокате. Хочу понять, насколько я могу работать с таким форматом. Я все еще надеюсь, что на широком экране можно делать кино пограничных жанров.

Андрей Смоляков, актер:

Я играю не звания, не профессии, не комитетчиков (про фильм "Высоцкий" – прим. ред.), не олигархов, не бизнесменов. Я играю людей, характеры. Здесь я в роли состоятельного человека, владельца завода. Когда готовился к роли – ни с кого пример не брал. Ни с кого у нас примеров брать не надо, потому что примеры далеко заведут. Самое главное – быть убедительным даже в тех отрицательных тональностях и нотах, для того чтобы вещи очевидные казались, с одной стороны, манкими, с другой стороны, явными. Тогда человек может запомнится.

Егор Беликов, кинокритик:

Появление "Завода" в фильмографии Юрия Быкова видится закономерным: он использует все те же методы, чтобы рассказывать примерно те же истории из жизни окраин нашей огромной страны. Кто хвалил Быкова до этого, будет хвалить его еще пуще, те, кто ругали, продолжат громить его по тем же пунктам. Я буду громить: "Завод" выглядит как беззубый памфлет на злобу дня, не нарочно сделанный смешным. Камерный сюжет, проистекающий очень медленно, с участием исключительно суровых мужичищ (и всего лишь одной женщины в кадре) отдает сериалом "Ментовские войны 6". Чрезвычайно раздражает (псевдо-)правда жизни, которую Быков, видимо, жизнь познавший, льет в уши зрителю посредством центрального персонажа, сыгранного Денисом Шведовым. Высказывания о судьбах Родины не вышло.

В кино с 7 февраля