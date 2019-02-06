﻿Кинопремьеры недели: Ван Гог, "Завод" и Джулия Робертс

На этой неделе в прокате можно найти и неописуемой красоты драму о Ван Гоге, которая может принести Уиллему Дефо "Оскар", и психологическое кино с Джулией Робертс, которое мало кто заметил, и производственный триллер россиянина Юрия Быкова.

"Ван Гог. На пороге вечности"

Винсент Ван Гог (Уиллем Дефо) был обычным сумасшедшим гением – он любил Париж, много времени проводил на Монмартре, где общался с Полем Гогеном (Оскар Айзек), пил абсент в барах. Самым важным человеком для него был младший брат Тео (Руперт Френд), который всю жизнь материально помогал своему проблематичному родственнику. А еще Ван Гог верил, что однажды он станет известным, рано или поздно…

До выхода фильма "Ван Гог. На пороге вечности" было снято как минимум cемь биографических лент о великом голландце, но, наверное, Ван Гога много не бывает. Чем интересна именно эта картина: ее режиссер – американец Джулиан Шнабель – не только лауреат "Золотого глобуса" и номинант на "Оскар" (за фильм "Скафандр и бабочка"), но и известный художник. В 1996 году он снял ленту "Баския" – яркий байопик о неоэкспрессионисте, с которым был знаком лично. Шнабель, естественно, не мог знать Ван Гога, но и эта кинофантазия на тему биографии художника получилась небанальной, а главное – очень живописной.

Видео: YouTube/iVideos

"Завод"

"Завод" – остросюжетная драма о непредсказуемых последствиях человеческого отчаяния. Пятеро рабочих, которым полгода не платили зарплату, решили бороться с системой в лице хозяина предприятия Калугина (Андрей Смоляков) собственным методом. Все очень просто: они взяли Калугина в заложники и, естественно, потребовали за него выкуп.

Появление "Завода" в фильмографии режиссера Юрия Быкова (создателя "Дурака" – одного из самых обсуждаемых российских фильмов 2010-х) видится закономерным: он использует все те же методы, чтобы рассказывать примерно те же истории из жизни окраин нашей огромной страны. Камерный сюжет, неоправданно растянутый хронометраж, исключительно суровые мужчины (и всего лишь одна женщина в кадре) – все это отдает, увы, сериалом "Ментовские войны-6".

Видео: YouTube/Central Partnership

"Снегоуборщик"

Нильс Коксман (Лиам Нисон) – образцовый муж, отец и гражданин. Все меняется после того, как наркоторговцы убивают его сына. Во имя справедливости Косман решает уничтожить драгдилеров – чем больше, тем лучше.

Норвежский режиссер Ханс Петтер Муланд снял ремейк своего же фильма 2014 года "Дурацкое дело нехитрое" со Стелланом Скарсгардом в главной роли. Бескрайние заснеженные пейзажи, многочисленные трупы и малая толика черного юмора. Хотим мы этого или нет, но "Снегоуборщик" заставляет нас вспомнить "Фарго" – одну из самых стильных и сильных криминальных драм 90-х. Режиссер не скрывает того факта, что является поклонником творчества братьев Коэнов, однако упрекнуть Муланда в отсутствии собственных идей не получится. В 1995 году он снял один из самых мрачных фильмов об Арктике "Ноль градусов Кельвина" – норвежец прекрасно знает, как красиво и убедительно рассказывать страшные сказки. Что же касается Нисона, после "Заложницы", в которой он весь фильм борется с торговцами людьми ради спасения дочери, выбор роли отца-мстителя – не случайность.

Видео: YouTube/iVideos

"ЛЕГО Фильм-2"

Через пять лет после победы над Лордом Бизнесом Эммет и компания сталкиваются с новой угрозой – захватчиками DUPLO, прибывшими из космоса и разрушающими все на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. Пытаясь восстановить гармонию во вселенной ЛЕГО, наши герои отправляются в далекие миры, демонстрируют находчивость и мастерство, а также понимают, что каждый из них – особенный.

"ЛЕГО Фильм-2" – первый громкий анимационный проект 2019-го и, возможно, одна из лучших семейных лент года.

Видео: YouTube/FilmSelect Россия

"Вернуть Бена"

Когда молодой человек по имени Бен (Лукас Хеджес – номинант на "Оскар" за участие в психодраме "Манчестер у моря" и сын режиссера этого фильма Питера Хеджеса) возвращается домой на Рождество из наркологического центра, его мать Холли (Джулия Робертс) даже не предполагает, сколько скелетов скопилось в шкафу у ее ребенка. Неожиданно в дверь ее дома стучится и беда – в лице драгдилера сына.

Это реалистичное и местами очень страшное кино при удачном стечении обстоятельств могло бы принести номинации на "Оскар-2019" и Робертс, и Хеджесу-младшему. Хотя киноакадемики и не заметили малобюджетный проект, лента заслуживает вашего внимания ничуть не меньше, чем фильмы-участники "оскаровской гонки".

Видео: YouTube/iVideos