Топ-10 мясных ресторанов Москвы

Лучшие стейки, бургеры и тартар – рассказываем о десятке московских ресторанов, в которые, по нашему мнению, стоит идти ради отличного мяса.

Воронеж

Здесь убийственный ассортимент мяса: в меню – порядка 20 видов стейков, рекорд для московских заведений. Несмотря на то, что основное меню периодически прихрамывает, стейки в "Воронеже" готовят очень хорошо. Есть и классические, вроде сочного рибая и филе-миньона, и альтернативные, как мачете или денвер, и квазиальтернативные, вроде местного специалитета "Дельмонико", который едва ли найдете в Москве где-то еще.

Цены колеблются во вполне приемлемых границах: самый недорогой "Англетер" обойдется где-то в 780 рублей, а самый жирный и сочный "Булава" впишется в сумму 5800 рублей. Помимо внушительного ассортимента стейков в особняке на Пречистенке на первом этаже разместили и простейшую закусочную с бургерами, пастрами-сэндвичами и небольшой лавкой собственных заготовок. Сам ресторан начинается на втором этаже и продолжается "Мясным клубом" на третьем. Причем, чем выше поднимаешься, тем больше цены.

Пречистенка, 4

"Рыбы нет"

Отменное качество мяса, камера сухого вызревания и грамотные повара – с прожаркой они попадают почти снайперски. Кроме 17 видов стейков есть и своя пекарня, заправляют которой профи из Франции. Тут же и собственная лавка, если какой-то из приглянувшихся стейков захочется все-таки поджарить самостоятельно. Хотя ресторан расположен в нарядном St. Regis, обстановка в залах спокойная и совсем не помпезная.

Еще один плюс – взвинчивать цены не стали, стейк в среднем обойдется в две-три тысячи рублей. Классическая винная карта вряд ли удивит продвинутого пользователя, но точно позволит заказать что-то приличное бургундское под тибон из камеры сухого вызревания. Все вместе превращает "Рыбы нет" в универсальный вариант: хоть для ужина с партнерами, хоть для свидания.

Никольская, 12

Эль Гаучо

Один из немногих аргентинских ресторанов Москвы, где можно попробовать классическое "Асадо" – мясо, зажаренное на гриле почти до хрустящей корочки по рецепту латиноамериканских пастухов-гаучо. Это коронное блюдо стоит отдельного похода, да и на стейк сюда есть повод собраться.

В ресторане подают мясо 120-дневной выдержки – редкая жемчужина для Москвы, обычно куски так долго в холодильниках не задерживаются. Уже на отметке 65-100 дней вызревания в камере dry age, стейк становится ароматным и сливочным: представьте, какой кондиции он может достигнуть к финальному сроку. Из 17 разновидностей стейков в меню он будет самым дорогим – 8700 рублей.

Хотя интерьер, меню и подача немного застряли в начале 2000-х, качество мяса вызывает уважение. Отлично подойдет, если захотите закатить папе юбилей.

Зацепский Вал, 6/13 с1

Castle Dish

Фото: Castle Dish

Главная достопримечательность – специальное меню с испанским мясом. Говядину везут с ферм Хосе Гордона, известного всему миру благодаря фильму Steak на канале Netflix. Хосе разводит редкую и древнюю иберийскую породу коров – рубья галлега. Особенность мяса – почтенный возраст животного, некоторые из них доживают лет до 15, прежде чем попасть на стол.

В Castle dish стоит попробовать классический испанский стейк чуллета из быка или коровы возрастом около шести-семи лет. Вкус у мяса феноменальный, очень насыщенный, полный сока, аромата, и жира. Цена тоже "жирная": 100 граммов мяса быка стоят 1250 рублей при размере стейка от 1,5 килограмма – сумма впечатляет. Помимо стейков стоит попробовать и вяленое мясо сесина, и чоризо того же происхождения.

Садовая-Черногрязская, 10/25

45/60

Тихий и скромный мясной ресторан на улице Щепкина отличается настоящими мастерами на гриле. Все, что попадает к этим парням на огонь, в том числе и стейки, превращается в чистый и безупречный вкус. Бродить долго по большому меню не стоит, блюда с огня – его главная и самая удачная часть, правда, в отдельный раздел они не вынесены, так что надо допрашивать официанта.

Стейки есть и травяного откорма, и пожирнее – зернового. Камера сухого вызревания тоже имеется, стоит выцепить из нее стейк томагавк или портерхаус хотя бы 45 дней выдержки – и успех с обедом или ужином обеспечен. Как ни странно, не меньшей удачей будет завершить посещение местным "Наполеном" – огромная порция и любимый с детства вкус.

Щепкина, 31

"Бок"

Стейки тут – не главное, сюда стоит зайти на титульный продукт – бок. Его, правда, имеет смысл заказывать сразу на компанию, бок ягненка – на три-четыре человека или теленка – на пять-шесть. Мясо получается отменно, к тому же, готовое блюдо разделают прямо у стола.

Конечно, боком вас никто не ограничивает – здесь большой выбор мясных блюд, например, домашние пельмени с телятиной, мраморные ребра BBQ, жаркое или фермерский цыпленок в медовом маринаде. Стейки опять же! Их выбор не такой внушительный, всего семь разновидностей, но популярные рибай или стриплойн на месте. Цены вполне конкурентные: стейки от 1500 до 3500 рублей, в зависимости от вида. Пельмени обойдутся в 450 рублей, мраморные ребра – в 1450, а бок теленка (самое дорогое блюдо) – в 8500 рублей.

Место довольно спокойное, так что многие часто выбирают его для деловых встреч. Но и для свидания тоже стоит иметь в виду.

Петровские Линии, 1

800 Contemporary Steak

Фото: 800 Contemporary Steak

Главный мясной ресторан на Патриарших, по крайней мере, по размеру и широкой целевой аудитории. Небольшой особнячок на два этажа прямо напротив пруда, в нем – отличная печь, которая достигает температуры в 800 градусов (отсюда и название), и все для того, чтобы вы приходили сюда на стейки. Даже рецепт знаменитого картофельного пюре по рецепту Робюшона позаимствовали ради такого дела. Из пюре развили целую историю – раздел "Фирменное пюре" включает 11 видов, в том числе с черной икрой.

Кроме стейков из уникальной печи, нужно заказывать бургеры – выбор большой, как и разброс цен на них: самый простой гамбургер стоит 450 рублей, а за 1250 можно взять более изысканный, с крабами или японской мраморной говядиной вагю. Даже с учетом модного расположения, цены на стейки вполне демократичные – традиционный рибай обойдется в 1400 рублей.

Несмотря на гастрономические претензии, место лучше всего подойдет для тусовки с друзьями: пространства много, большая коктейльная карта, по вечерам частенько играет диджей, а многие блюда хорошо брать в стол на компанию.

Большой Патриарший пер., 6с1

Meatless

Гранж и рок-н-ролл! Простое с виду место сделано в духе американских BBQ-баров. Сюда нужно приходить на ребра на гриле под кружку пива, при условии, что вы любите AC/DC или Оззи, например. Но и тем, кто слушает более спокойную музыку, сладкая корочка на мясе, домашние купаты и шашлыки придутся по душе, как и большие порции за относительно невысокие цены (шашлык из телятины – 650 рублей, люля-кебаб из баранины – 390).

Шеф знает, как приготовить на огне не только мясо, но и морепродукты – местные кальмары на гриле великолепны. Запивать можно пивом, хотя выбор не слишком большой, или виски – любимым напитком шеф-повара. Отлично подойдет для чисто мужской компании.

Пятницкая, 26

"ХИЩNIK"

Фото: ХИЩNIK

Супербургер, за ним вы наверняка еще не раз придете. Все в нем сошлось: и булочки хороши, и наполнение. Точно не ошибетесь, если возьмете "Филадельфию", Rocky или "Мачете". Наименее удачный, как ни странно, – фирменный "Хищник". Тем не менее, здешние бургеры – одни из лучших в городе, да еще и стоят меньше 400 рублей. И настолько хороши, что не редкость увидеть, как их с азартом уплетают даже молодые девушки.

Помимо них, в меню короткий список стейков, порядка шести видов, классика и альтернатива. Рибай лучше оставить для более изысканной обстановки, а здесь чем проще, тем лучше: берете "Денвер", платите за него 790 рублей, и ни и о чем не жалеете. Запивать все придется или пивом (выбор здесь толковый), или очень простым вином… поэтому – пивом! Отлично подойдет для компании или даже пообедать в одиночку.

Рождественка, 18/7

Max’s Beef for Money

Фото: Max’s Beef for Money

Мясо плюс вино или вино плюс мясо – сложно сказать, что здесь важнее. Винный лист больше для искушенных: маленькие хозяйства, биодинамика и натуральное вино, все последние тренды учтены на пятерку. Даже оранжевого вина не один-два вида для галочки, а сразу семь! Прийти сюда стоит ради фирменного тартара "Батута". Подают в Max’s и стейки, для чего в ресторане стоит шкаф сухого вызревания, тут же вялят собственные колбасы и постоянно дополняют меню сезонными новинками.

Тихое, почти укромное место, где не бывает случайных гостей, и которое не назовешь бюджетным. Даже при условии, что сам тартар стоит 650 рублей, не будете же вы есть его всухомятку. Бокал красного в самой экономной комплектации – еще 600 рублей. Но здесь вообще лучше кутить, особенно с таким выбором шампанского. Приводите бизнес-партнера, чтобы пустить пыль в глаза, и приходите сами, если любите вино и качество.

Большой Козихинский пер., 4

Елена Полякова