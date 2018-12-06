"Щелкунчик в Зарядье": необычный формат любимой сказки для детей и взрослых

Впервые с 1892 года спектакль "Щелкунчик" будет представлен в новом удивительном формате: музыка, хореография, сценография и костюмы изменят привычное восприятие любимого произведения.

Фото: предоставлено организаторами

"Щелкунчик в Зарядье" пройдет со 2 по 8 января и станет первой и одной из самых ярких новогодних премьер "Московского концертного зала Зарядье". Музыка Петра Чайковского и стихи Демьяна Кудрявцева легли в основу постановки. "Щелкунчик в Зарядье" – это и опера, и балет, и цирковое шоу. Это неординарный спектакль для всей семьи.

Философия спектакля очень близка идеям Сергея Дягилева, любимой фразой которого была: "Удиви меня!". Удивление подарит и сама площадка "Московского концертного зала Зарядье" – одна из самых современных и технически оснащенных в мире в мире. Живые артисты здесь соседствуют с компьютерными персонажами, а спецэффекты, еще недавно доступные только в кино, оживают в реальном времени. Художнику не приходится адаптировать свои идеи под возможности зала – зал сам подстраивается под них. Такое возможно всего лишь на нескольких площадках в мире, и в данном случае богатый инструментарий "Зарядья" оказался в руках людей, которые использовали его на все 100%.

"С одной стороны, это классическая музыка и классический сюжет, но то, как они представлены, позволяет взглянуть на эту классику совершенно по-другому. В проекте сложилось все: новый формат, любимое всеми произведение, невероятная команда, возможность провести время с семьей в самом модном месте Москвы" – прокомментировала Юлия Морозова, продюсер спектакля.

Идея нового формата принадлежит известному театральному продюсеру, заслуженному деятелю искусств России Павлу Каплевичу, который выступил лидером проекта и создателем оригинальных декораций.

"Мы сделали все, чтобы не только детям, но и взрослым, которые много раз видели "Щелкунчика", наш спектакль подарил новые яркие эмоции. Мне кажется, нам это удалось и в этом, конечно, заслуга того уникального коллектива, который собрался для работы над этим проектом", – поделился Павел Каплевич.

Режиссер спектакля Нина Чусова добавила, что "Щелкунчик" – одна из самых волшебных сказок, и этим волшебством буквально пропитан спектакль. "К счастью, возможности зала в "Зарядье" позволяли нам реализовать наши самые смелые задумки", – сказала она.

Фото: предоставлено организаторами

Мастер эпатажа Андрей Бартенев полностью переосмыслил костюмы и создал позитивные грандиозные объекты. "Для меня этот проект стал работой мечты. Что может быть лучше, чем дарить людям сказку и ощущение чуда? Здесь сказочный мир выходит за пределы сцены, буквально наполняя все пространство от гардероба до зрительного зала", – рассказал художник.

"Не хочу раскрывать все карты раньше времени, но честно скажу: такого "Щелкунчика" вы еще не видели!" – поделилась Анна Абалихина, смелый экспериментатор в области сценического движения, которая вывела танцы за пределы сцены в трехмерное пространство.

Дирижер спектакля Филипп Чижевский напомнил, что январь всегда в России был временем "Щелкунчика", но в 2019 году он зазвучит по-новому. "Как именно? Приходите в "Зарядье"! Гарантирую: вы не пожалеете", – добавил он.

Погружение в особый мир нового спектакля начнется уже с прогулки по сказочно украшенному парку "Зарядье", а затем продолжится в фойе концертного зала, где гостей представления будут встречать волшебные персонажи в красочных костюмах. Сказка "Щелкунчик в Зарядье" надолго оставит приятные воспоминания для всей семьи.