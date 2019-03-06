"Любопытное рядом": телеграм-канал о неочевидной Москве

Неизвестные граффити, городская скульптура, странные вывески и прочие неочевидные московские объекты собраны в телеграм-канале "Любопытное рядом". Поговорили с его создателем Александром Малышевым.

Фото: Александр Малышев

﻿Москва без занудства

Всегда было интересно без занудства изучать родной город и его окрестности, что вместе с умением подмечать детали позволяло находить любопытное. Не хватало времени, чтобы подойти к этому системно и начать делиться с другими людьми. Идея создать канал возникла год назад: я ушел с работы, и появилось свободное время. Ну и потихоньку стал его развивать, искать материал, точечно вкладывать деньги в рекламу.

Фото: Александр Малышев

﻿Общими силами

Большую часть материала нахожу и фиксирую сам во время перемещений по городу – обыкновенных прогулок или целенаправленных поездок в то или иное место. Время от времени размещаю находки подписчиков и читателей. Хорошо, когда фотография более-менее актуальная (иногда объекты пропадают), хотя интересным "консервам" тоже рад. В последнем случае – проверяю наличие объекта и актуализирую фото.

Фото: Александр Малышев

Через всю Москву на трамваях

Однажды я проехал на трамваях с севера на юг Москвы. Я знал, что городская сеть обширна, но особо не придавал этому значения. А тогда решил самостоятельно испытать, можно ли так проехать. В итоге за три часа сменил пять трамваев, проехал около 46 километров и пересек город. Посмотрел, как живут разные районы города – любопытно.

Фото: Александр Малышев

Галерея стрит-арта

В районе станции МЦК Белокаменная есть старые склады с внешней стороны от железной дороги, и это одна из самых колоритных галерей стрит-арта – интересное и атмосферное место для прогулки в светлое время дня. Собираясь туда, лучше иметь удобную обувь и простые строительные перчатки. Из-за специфики места кто-то может чувствовать там себя довольно неуютно, особенно в мрачную погоду. Бывает, что и мутные личности ошиваются. Но при этом там была (и, наверное, есть) целая россыпь работ уличных художников.

Фото: Александр Малышев

Даже в самом банальном месте можно найти что-то примечательное

﻿Я живу в Северном Тушине. В нашем районе есть парк на берегу Химкинского водохранилища и Алешкинский лес. Неподалеку есть приятные и тихие кварталы советской непанельной застройки, которая раньше формировала город Тушино. В соседнем Покровском-Стрешневе – одноименный парк с родником и природной тропой, на которой есть место для наблюдения за бобрами и ондатрами, и их можно кормить. С моста через канал имени Москвы в сезон навигации интересно следить за шлюзованием судов. Меня вдохновляет то, что даже в самом банальном и привычном месте можно найти что-то примечательное.

Если бы существовала машина времени...

...Я бы отправился в Москву начала ХХ века, до революции. Часть городской среды с тех пор сильно преобразилась или вовсе была утрачена по тем или иным причинам.