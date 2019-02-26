"Скрытая Москва" – инстаграм о том, чего не видно со стороны

Продолжаем знакомить с людьми, которые ведут интересные аккаунты, блоги и каналы о городе и его жителях. Наш сегодняшний герой – Эрик Шахназарян, музыкант и создатель инстаграма hidden_moscow.

В оркестре Большого театра я уже больше 15 лет

Эрик Шахназарян. Фото: Ника Бунина

Я флейтист, но, помимо работы в оркестре Большого, выступаю и сольно. Часто мои концерты проходят в примечательных местах Москвы – особняке Рябушинского, Пушкинском музее, посольствах, которые, как правило, располагаются в уникальных исторических зданиях. Кроме того, я учился в Московской консерватории, которая тоже является памятником архитектуры. А в Большой театр я пришел за несколько лет до масштабной реконструкции. Находясь в таком окружении, сложно оставаться равнодушным к красоте!





Внутренние детали не менее ценны, чем внешние

Фото: Эрик Шахназарян

Понимая ценность памятников архитектуры, я стал обращать внимание на то, как в облике города стали происходить серьезные изменения. Зачастую – необратимые. Многие дома города стали терять свой исторический облик, когда началась повальная установка пластиковых окон, кондиционеров. Повлияли и внутренние перестройки – часто в контейнерах для строительного мусора обнаруживались внутренние исторические элементы: сбитая лепнина, спиленные ограждения лестниц, деревянные рамы, печные изразцы... Ведь все это задумывалось как единое целое – внутреннее с внешним, пережило самые непростые годы, а сейчас безжалостно уничтожается. Я стал фиксировать происходящее и выкладывать кадры в личном аккаунте Instagram. В определенный момент я понял, что стоит выделить московскую тематику в отдельный аккаунт и показать людям ту красоту, мимо которой они ходят и часто не замечают. Обратить внимание на внутренние детали, которые можно при желании сохранить, и объяснить, что они не менее ценны, чем внешние. Так появилась "Скрытая Москва".





Все происходит спонтанно

Фото: Эрик Шахназарян

Практически никогда я не ставлю себе цель попасть в какой-то определенный дом. Как правило, все происходит спонтанно, во время прогулок по городу между репетициями и спектаклями. В дома я обычно попадаю вместе с кем-то из жильцов, попутно выясняя, сохранилось ли что-то интересное. Если вижу, что человек открыт к общению, рассказываю о себе, и иногда меня пускают в квартиры. Один из таких случаев закончился тем, что в квартире старого дома, где раньше была коммуналка, обнаружился камин из абрамцевской майолики, созданный по эскизам Михаила Врубеля и Константина Коровина. Позднее выяснилось, что в этом доме камины были в каждой квартире, а сейчас их осталось всего четыре. Сейчас аккаунт уже стал известным, и мне пишут жители "старого фонда", приглашают к себе в гости. Я очень ценю это и благодарю их за доверие и желание поделиться красотой домов, в которых они живут.





Никогда не знаешь, что тебя ждет за обычными с виду фасадами

Фото: Эрик Шахназарян

Москва не похожа на другие города и прекрасна своей эклектичностью. Никогда не знаешь, что тебя ждет за обычными с виду фасадами – какие истории и люди. И какие интерьеры. Если бы существовала машина времени, я бы хотел попасть в послепожарную Москву (после пожара 1812 года – Прим. ред.) и в начало XX века, когда в городе начался строительный бум. Интересно было бы посмотреть, как менялся город с приходом новых технологий строительства и последних веяний архитектуры того времени.