﻿"На Китае": люди – это главный источник вдохновения

﻿Мы продолжаем знакомить вас с людьми, которые ведут самые интересные аккаунты, блоги и каналы о Москве и москвичах. Наша сегодняшняя героиня – Ольга Полищук, коуч и специалист по коммуникациям, создатель и автор телеграм-канала "На Китае".

Фото: Катя Зыкова

﻿Канал появился в декабре прошлого года

Я в очередной раз заметила, что "что-то открылось" около дома, зашла в кофейню, взяла хороший кофе и в этот же день порекомендовала место паре соседей. Они потом сказали: "Спасибо, классное место, увидишь что-то еще, обязательно рассказывай. А то мы рядом живем и ничего не знаем". Я пришла домой и сделала канал про нашу "деревню" – жанр потребительских наблюдений соседа я бы сама хотела прочитать. В нашем районе вечно что-то открывается, так что в канале много про еду и гедонизм – превращаюсь в ресторанный вестник.

Фото: Катя Зыкова

Что хочет знать местный житель?

Где обувь чинят хорошо, где помидоры покупать со вкусом помидоров, где завтрак съесть в субботу около дома... То есть, темы – они везде: от похода в магазин за продуктами до воскресной прогулки по дворам и переулкам. Мне все любопытно – иногда я гуглю, почему что-то так названо, читаю табличку на здании, которую раньше не замечала, или захожу в магазин, где раньше не была и спрашиваю, кто открыл и зачем. Начинаю говорить с владельцами, читателями – они еще рассказывают детали. Так я узнаю про место, в котором живу.

Фото: Катя Зыкова

Сижу, например, в Coffee Bean...

...и тут заметила новый общий стол с розетками и лампами, где можно хоть полдня работать. Я задумалась, что это очень в духе тенденций года, что кофейни стали новым рабочим местом. Потом думаю: а сколько всяких эпох и течений видела эта кофейня. Загуглила – узнала, что первая Coffee Bean на Покровке была напротив места, где сегодня "Кофемания", и именно она сформировала целую культуру потребления кофе в Москве. Заметила на старых фото деревья на улице – ого, деревья на Покровке были! Не вспомнить уже. Вот сколько нового за десять минут. Благодаря таким наблюдениям и познаниям, ценишь место еще больше. В итоге пишу заметку про стол (это новость и полезная информация для тех, кто каждый день работает в этом районе) и немного истории и старых фото (это интересно тем, кто хочет поностальгировать, но коротко, в формате телеграм-канала).

Фото: Катя Зыкова

﻿Живые дворы

Для меня мой лоскуток Басманного района находится между Воронцовым полем, Мясницкой, Земляным валом и Солянкой с Забелина – это единственный сбалансированный жилой район в центре Москвы. Очень вдохновляет, что тут правда живут люди, а не только приезжают как в исторически-деловой склеп. О том, что тут живут, говорит многообразие житейских услуг во дворах и на вторых этажах – ремонт обуви и дом быта на главной улице не смещен безликим рестораном, йога-студия на втором этаже над пабом, книжный магазин в палатах ХI века, бар с мескалем в третьей подворотне – и все находят. Тут не скрытая Москва, она очень открытая, просто жители ходят не только улицами, но и дворами. И дворы живые – тут живут те, кому хочется не лоска, а самобытности.

Фото: Катя Зыкова

﻿Обратная связь

Краеведы и те, кто увлекается историей Москвы часто критикуют название моего канала за то, что исторический Китай-город находится около Кремля, где сейчас Никольская, и я искажаю или не знаю фактов. Технически они правы, я действительно пишу про Ивановскую горку, Покровку, Кулиши, Хитровку... Но когда мне кто-то назначает встречу или соседи отвечают на вопрос, где они живут, многие говорят "На Китай-городе". И я опираюсь на этот народный топоним, который появился после того, как открыли одноименное метро. Такую обратную связь очень уважаю, потому что люди – это главный источник вдохновения, они знают про каждый дом или название, трепетно относятся к сохранению наследия. Любовь к месту приходит через понимание, тогда хочется руки прикладывать и заботиться о деталях.