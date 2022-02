Модный разговор: 8 лекций о стиле и fashion-индустрии

Недели моды прошли, а вопросы о стиле остались. Рассказываем, где в Москве послушать лекции о fashion-индустрии в феврале и марте.

Самые знаменитые наряды "Оскара" за 90 лет

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Fashion to know – московский лекторий, целиком и полностью посвященный моде и стилю. В преддверии кинопремии площадка рассказывает о самых лучших, скандальных и провальных нарядах церемонии за все 90 лет ее существования. Также раскроют секрет: наряды каких кутюрье чаще всего выбирают актрисы. Для тех, кто любит красную дорожку "Оскара".

Кстати, на февраль в лектории запланировано много интересных лекций: 14 февраля расскажут о самых популярных стилистах, а 21-го объяснят, как вообще работает мода. Полное расписание ищите в Instagram.

7 февраля в 19:30

900 рублей

Лекторий Fashion to know в Центре Гиляровского

Столешников переулок, 9, строение 1

Цикл "История моды"

Тим Ильясов, гуру современного стиля, расскажет о моде как об отражении времени: от Марии-Антуанетты до русской революции, от минимализма Шанель до New Look Диора, от Ива Сен-Лорана до Гоши Рубчинского. Каждой теме посвящена отдельная лекция. Идея цикла – рассмотреть эволюцию моды за последние три столетия и убедиться, что одежда на самом деле – индикатор состояния общества. Истории про революционеров моды тоже будут.

"Мода от Марии-Антуанетты до русской революции" – 10 марта в 12:00

"Мода от минимализма Шанель до New Look Диора" – 17 марта в 12:00

"Мода от Ив Сен-Лорана до Гоши Рубчинского" – 24 марта в 12:00

Лекторий Level One

Старопименовский переулок, 4, строение 2

1200 рублей – за одну лекцию

"История моды XX века"

В Павильоне книги на ВДНХ имиджмейкер и историк культуры Алексей Котельвас читает цикл лекций "История моды XX века". В феврале в рамках курса запланировано две лекции: "Расцвет голливудского гламура (1930-е)" и "Мода в эпоху потрясений (1940-е)". На первой встрече лектор расскажет о самом элегантном времени, которое сменило эпоху джаза. На второй – речь пойдет о законодательном регулировании моды в военный период и об ухищрениях женщин в тяжелые времена, ведь они даже тогда хотели быть привлекательными.

"Расцвет голливудского гламура (1930-е)" – 14 февраля в 19:00

"Мода в эпоху потрясений (1940-е)" – 21 февраля в 19:00

Павильон Книги ВДНХ

Проспект Мира, 119, строение 516

450 рублей

"Fashion + Art + Subculture"

Фото: ТАСС/EPA/AYANO SATO

Цель программы – рассказать, как контркультура влияет на fashion-индустрию и современное искусство. Но главная тема лекций – все-таки мода и история ее зарождения. Например, объяснят откуда взялся британский панк и как одежда маргиналов попала на подиумы, а также поговорят о японском стритстайле, а особенно затронут тему токийской моды. Курс лекций разработан преподавателями The Fashion School Крисом Кириком и Сашей Пластинкиной.

"Японский street style или партизаны уличной моды Токио" – 16 февраля в 19:00

"Британский панк: от хаоса до самой высокой моды" – 23 марта в 19:00

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Делегатская, 3

500 рублей – за одну лекцию

Цикл "Мода про любовь"

Музей Моды в Гостином дворе организовал цикл встреч (на самом деле их всего две) о модельерах и их музах – актрисах и моделях. Все предельно просто: речь пойдет о музах, которые вдохновляли кутюрье на создание шедевров. Главными темами для разговора станут, конечно же, женщины (Одри Хепберн, Катрин Денев, Моника Белуччи, Джейн Биркин, Ванесса Паради, Кира Найтли, Тильда Суинтон) и их влияние на модельеров. Лектор – научный сотрудник Музея Моды и аспирант РГГУ Юлия Малыгина.

20 и 22 февраля в 19:00

Музей Моды

Ильинка, 4

300 рублей

"Мода после Фриды"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Эксперт в области моды и дизайна Илектра Канестри расскажет, как Фрида Кало стала той самой Фридой, рупором феминисток и гуру мексиканской моды. Лектор также объяснит, почему известные кутюрье – Жан-Поль Готье, Александр Маккуина, Дольче&Габбана и другие – стали заимствовать элементы гардероба художницы для своих показов. В общем разговор пойдет о влиянии Фриды на стиль XX-XXI веков.

22 февраля в 20:00

Музей Моды

улица Ильинка, 4

500–700 рублей

"Мода для себя: сочетаемость вещей, базовый гардероб и формирование образов"

Лектор – Тим Ильясов, преподаватель НИУ ВШЭ по истории и теории моды, наставник в проекте "Подиум" на телеканале "Пятница". Он поможет разобраться в собственном гардеробе, объяснит, чем его дополнить, учитывая особенности фигуры, сочетаемости цветов и личного дресс-кода. В фокусе – женский гардероб и актуальные тренды сезона. Для тех, кто хочет быть модным, не изменяя себе.

24 февраля в 18:00, 10 марта в 15:00, 31 марта в 12:00

Лекторий Level One

Старопименовский переулок, 4, строение 2

1200 рублей

"История костюма. Часть II: мода XX-XXI веков"

Целый курс эксперта моды и дизайна, преподавателя Британской высшей школы дизайна Илектры Канестри, направленный на изучение истории костюма через живопись, скульптуру, рисунок, иллюстрации изданий о моде, текстовые документы и так далее. Лектор с помощью визуального ряда сопоставит прошлое и настоящее моды, а заодно покажет цикличность ее развития. В целом это экскурс в fashion-индустрию от Коко Шанель до Gucci. Курс стартовал 29 января и продлится до 31 марта. Присоединиться еще не поздно.

По вторникам в 19:00

Расписание лекций и регистрация

Британская высшая школа дизайна

Нижняя Сыромятническая, 10, строение 3

Стоимость курса – 25 000 рублей (посещение отдельных лекций невозможно)