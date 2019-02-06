Смотрительницы Пушкинского музея – о посетителях и любимых картинах

Миллионы людей проходят мимо, а они охраняют вечное наследие мирового искусства. Мы записали монологи смотрительниц главного музея страны, которые проводят времени перед картинами больше, чем кто бы то ни было.

Людмила Николаевна, работает 12 лет

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Еще давно я смотрела фильм "Старики-разбойники", где кто-то сказал, что хорошо бы на пенсии работать смотрителем. Подумала, что и правда хорошо. Раньше я была инженером, но не ходила на работу как на праздник, а теперь хожу: мне нравится расположение музея, обожаю смотреть на реакции от экспонатов, да и коллектив хороший, зарплату вовремя платят. Еще нравятся картины, одна из самых любимых – "Деревенская Любовь" Лепажа. Правда, сначала думала, что мальчик на картине лапшу на уши девчонке вешает. Теперь считаю, что здесь нежность, первые чувства, напряжение. Ощущение, будто у них первая любовь, и мальчик в растерянности не может найти подходящих слов. А в глубине картины сидит мама девочки в такой позе, будто чего-то ждет, скорее всего предложения от парня, а он все резину тянет. Мне кажется, в русской деревне такая история тоже могла быть, хотя нет: в парне есть что-то интеллигентное, несмотря на то, что он кузнец.

Клара Наумовна, работает 4,5 года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

После посещения выставки Рубенса в Пушкинском поняла, что не хочу отсюда уходить. Так и устроилась на работу, уже будучи на пенсии. Мне здесь очень хорошо. Когда я открываю музей, всегда здороваюсь с любимыми экспонатами. Я даже иногда фантазирую, будто все они ночью выходят из картин и гуляют по залам. Моя любимая работа – "Волхвы" неизвестного автора. Если не читать название, то можно подумать, что сюжет картины – встреча двух модников, денди. И один другому говорит: "Ты слышал, там где-то зажглась звезда вифлеемская?" У автора какое-то потрясающее чувство юмора, он так изящно нарисовал двух ловеласов в пестрых одеждах, на современный манер – фриков. И несмотря на то, что они волхвы, у них нет никакого религиозного экстаза. Кажется, будто перед тобой современники, только в другой одежде. А это значит, что люди не меняются.

Галина Сергеевна, работает четыре года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Раньше я была аэрофотогеодезистом, получила все свои награды и медали, а на пенсии решила, что нужно работать в красивом месте. В Пушкинском расцветаешь, ведь я каждый день на кураже: вся на виду, посетители подходят, задают вопросы. Многие говорят, что работа смотрителем – благородное женское дело. И они правы, ведь хочется хорошо выглядеть и держаться, красиво отвечать, улыбаться. А график помогает всегда быть в форме: работаем день через день, в свой выходной я чищу перышки, чтобы завтра снова выглядеть хорошо. Вообще в Пушкинский хожу с детства, ведь я коренная москвичка. Но только когда начала работать в музее, заметила всю прелесть трогательной картины Питера Брейгеля-младшего "Зимний пейзаж". Смотришь на нее, и начинает казаться, будто идешь где-то рядом. Обожаю это ощущение, поэтому всегда, когда работаю во фламандском зале, стараюсь проходить мимо картины почаще.

Наталья Борисовна, работает три года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

По молодости предполагала, что на пенсии приду работать в музей. А после посещения западных стран, где собраны оригиналы экспонатов, представленных в Пушкинском, твердо решила, что устроюсь именно сюда. Основная задача смотрителей – любить людей, относиться к ним с толерантностью: нужно встретить посетителей, проводить по залу с достоинством, чтобы они ушли от нас счастливыми. Мне нравится вся коллекция музея, но особенно – "Ветхозаветные царь и царица". Их облик непревзойденно элегантен и аристократичен. Скульптуры призваны уравновесить образ жизни: работу, интеллектуальный труд и духовные знания. Пара очень гармонична, легка и архаична. "Царь и царица" останавливают и призывают подняться ввысь, к божественному свету. Я смотрю на них уже три года, но они не надоели, искусство не может надоесть.

Елена Александровна, работает один год

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Три года назад я осталась без работы, вышла на пенсию, и такое уныние накатило... Решила лечиться искусством, сходила на выставку Рафаэля в Пушкинском, и мне захотелось поселиться здесь навеки. Устроилась сюда смотрителем. Сначала переживала, что работа будет скучной, но оказалось наоборот. Все жалуются, что ничего не успевают, а время летит. Мне здесь никуда бежать не надо, я чувствую минуты, думаю о жизни и о себе. Плюс начала заниматься самообразованием, читать книги про импрессионистов. Так и полюбила Клода Моне. Особенно нравится картина "Бульвар Капуцинок в Париже". Меня притягивает вечер, яркое солнце и тени. На картине март, а я больше всего люблю этот месяц, время, когда, кажется, что все впереди. Например, я не знаю поеду ли на море, а смотришь на картину и думаешь, что точно сможешь. Одним словом, есть надежда на лучшее.

Ксения Сергиенко