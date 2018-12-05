"Крокус Сити Холл" станет резиденцией Деда Мороза с 22 декабря по 7 января

Настоящий Дед Мороз, его помощники и герои любимых мультфильмов представят невероятное новогоднее шоу, не имеющее аналогов во всем мире, которое пройдет в "Крокус Сити Холле" с 22 декабря по 7 января.

Фото: предоставлено организатором шоу

Всех жителей Москвы, желающих с головой окунуться в атмосферу Нового года, ждет событие мирового масштаба: 300 артистов на сцене, 80 – в зрительном зале, 500 специально сшитых костюмов, интерактивные игры со зрительным залом и 240 надувных предметов, падающих с потолка.

Главным героем шоу в этом году станет Настоящий Дед Мороз с русского Севера. После такого близкого общения с главным зимним волшебником каждый ребенок обязательно поверит в его существование.

По мнению психологов, вера в Деда Мороза учит детей терпению, помогает формулировать свои желания, развивает фантазию, побуждает заботиться о своих близких и хорошо себя вести не только перед праздником, а на протяжении всего года.



По сюжету дети окажутся в волшебной стране чудес и сказок, где будут путешествовать вместе с любимыми персонажами: Смешариком Нюшей, Дракошей Тошей, Лео и Тигом, а также с волшебницами из "Сказочного патруля".

Приятным сюрпризом станет персональное 11-минутное видеопоздравление от Настоящего Деда Мороза – главного героя шоу, которое бесплатно получит каждый ребенок. Волшебник обратится к малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. Встреча с Дедом Морозом в "Крокусе" и личное видеопоздравление от него – уникальный подарок, который удивит и вдохновит любого ребенка.

Фото: предоставлено организатором шоу

Сценарий для самого яркого новогоднего события уже на протяжении 17 лет разрабатывает уникальный режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он создает волшебные шоу для детей, придавая колоссальное значение смыслу своих историй и вкладывая в каждое шоу поучительную составляющую и добрый посыл.

Помимо основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений, где каждый малыш вместе с родителями сможет покататься на различных аттракционах, увидеть героев любимых сказок, посмотреть бесплатное шоу "Наука волшебства" и принять участие в увлекательных опытах и экспериментах, зрелищных дымовых и химических шоу, а также побывать в виртуальной реальности на робовыставке "Мир будущего 2.0".

Более подробная информация доступна по ссылке.