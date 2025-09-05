Сотни площадок ждут участников 13-го сезона олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

В столице начался новый сезон олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы", благодаря которой можно не только выполнять увлекательные задания всей семьей, но и знакомиться с культурной жизнью города. О том, что ждет участников, – в материале Москвы 24.

Участие бесплатное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сосницкий Олег

Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" пройдет в столице 13-й раз. Участникам вновь предложат посетить те места, о которых нередко рассказывают на уроках, и выполнить там интересные задания: например, найти старинные таблички, изучить архитектурные детали, отгадать различные загадки и так далее.

Всего в олимпиаде задействованы около 300 площадок, в том числе Дарвиновский музей, сад "Эрмитаж", Музей космонавтики и многие другие (полный список доступен здесь). Кроме того, в новом сезоне проект также поддержали Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова и Центральный музей российского казачества.

Участие в олимпиаде бесплатное, оплачивается только входной билет в музей. При этом у всех площадок существует минимум один день в месяц бесплатного посещения.

Кто может поучаствовать?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участниками могут стать ученики школ и воспитанники детских садов. Главное – зарегистрироваться: школьникам необходимо сделать это под своей учетной записью на образовательной платформе МЭШ, а родителям дошкольников – создать учетную запись ребенка на mos.ru. Сделать это необходимо до 15 марта 2026 года.

К участию допускаются не только жители Москвы, но и других регионов. Подробнее – здесь.

Заочный тур

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зарегистрировавшись на олимпиаду, участникам сначала предстоит пройти вводный тур: он представляет собой заявку, состоящую из 10 вопросов о столице. После этого появится возможность выбрать музей, парк или усадьбу, которые хочется посетить, и выполнить задания. Важно: перед тем, как отправиться в музей или усадьбу, придется для начала ответить на вопросы заочного тура (на парки правило не распространяется).

После этого можно отправляться на выбранную локацию. Листки с вопросами предоставят непосредственно сотрудники музея (также можно воспользоваться приложением), а ответы нужно оставлять на бумажных бланках (доступны для скачивания в личном кабинете). После прохождения всех заданий заполненный бланк нужно отдать сотруднику (для парков доступны электронные ответы).

Также нужно будет подтвердить свое посещение, сделав фото на фоне плаката олимпиады или напротив вывески с названием парка. Загружать ответы и фотоподтверждение посещений можно до 31 марта 2026 года включительно. Подробно с организационными моментами можно ознакомиться здесь.

При этом узнать результаты получится примерно через 2–4 недели. Всего участнику необходимо посетить не менее 4 музеев и 1 парка или 4 музеев и 1 усадьбы, а также набрать от 300 баллов, чтобы попасть в общий зачет. Для того чтобы оказаться в числе победителей, нужно не менее 400 баллов и 7 объектов. Лучших участников наградят дипломами.

Финальная прогулка победителей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Окончанием олимпиады станет финальная игра-прогулка победителей по одному из районов столицы. Однако подробные правила будут опубликованы перед игрой в апреле 2026 года на сайте. В прошлом году в финале поучаствовали порядка 10 тысяч детей вместе с учителями и родителями.