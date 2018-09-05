Борис Юхананов: "Мы все заложники моего сна о Станиславском"

Электротеатр Станиславский открыл новый сезон. Художественный руководитель Борис Юхананов поделился амбициозными планами и рассказал о предстоящих премьерах.

Портал Москва 24 – о том, что ждет гостей одной из главных экспериментальных площадок столицы.

За предыдущие три сезона Электротеатр выпустил более 50 премьер на Основной, Малой сценах, в фойе, на лестнице, в гардеробе и в Театральном Дворе и продолжает развивать основные направления: музыкальное, драматическое и новопроцессуальное, а также экспериментировать в новых формах, вырастающих на почве современного искусства и междисциплинарности



Об "Орфических играх"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В октябре Электротеатр во второй раз играет премьерный спектакль "Орфические игры. Панк-макраме" Бориса Юхананова и группы из более чем ста молодых режиссеров. Спектакль состоит из 33 актов и показывается шесть дней подряд – утром и вечером. Авторы уподобляют 33 части спектакля фрескам, нанесенным на стены музея, смотреть их можно в любом порядке, в любом комфортном количестве. Октябрьские показы (16-21 октября) проходят в рамках программы международного Фестиваля-школы "Территория".

О "Транскрипция ошибки"

Первая премьера сезона – это международный экспериментальный музыкальный проект "Транскрипция ошибки" (музыкальный театр для семи людей) Александра Чернышкова. Его участники работают на стыке драматического искусства и музыкального перформанса.

"Семь артистов-виртуозов из шести стран и из совершенно разных исполнительских областей пересекаются на сцене, создавая ситуации, выходящие за рамки привычной логики", – объяснил Юхананов.

Границы между актрисой, музыкантом, перформером, певцом, импровизатором стираются, и на сцене остаются лишь личности, играющие самих себя. Показы пройдут 30, 31 октября и 1 ноября.

Кроме того, 2 и 3 октября в рамках проекта "Архивирование будущего" пройдет презентация книги "Фауст", вышедшей в издательской линии Электротеатра "Театр и его дневник". А 10 октября в рамках программы международного Фестиваля-школы "Территория" состоится презентация первой книги на русском языке бельгийского режиссера Яна Фабра, выпущенной издательством Электротеатра. Название книги, в которой также публикуются собственноручные иллюстрации автора: !Я – ошибка". В этот день также пройдет спектакль-читка на основе текстов Фабра в постановке Клима Козинского.

Об "опере-штрих"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

21 ноября состоится первая оперная премьера Электротеатра "опера-штрих" Дмитрия Курляндского и художника Веры Мартынов "Парасомнии" (Малая сцена).

"В спектакле будет занят хор Электротеатра Станиславский, который исполнит песни на стихи Львовского из цикла "Советские застольные песни"", – рассказал режиссер.

Жанр действа имеет все признаки мюзикла: номерную структуру, музыкально-драматические эпизоды, хореографию, но при этом им не является. В спектакле использованы экспериментальная электроника, близкая к клубной культуре, и песни, в которых, следуя за образным рядом текстов Станислава Львовского, возникают прямые и косвенные аллюзии на советскую песенную традицию.

О "Пиноккио" Бориса Юхананова

Главной премьерой Основной сцены театра станет "Пиноккио" – масштабный проект Бориса Юхананова по пьесе Андрея Вишневского, в котором занята почти вся труппа театра.

"Это, можно сказать, блокбастер из пяти спектаклей. Мы работаем в соавторстве с Юрием Федоровичем Хариковым, в подлинном диалоге, складывающимся прекрасно и сложно. А также с художником по костюмам Анастасией Нефедовой, композитором Дмитрием Курляндским, хореографом Андреем Кузнецов-Вечесловым", – рассказал режиссер, уточнив также, что для "Пиноккио" он специально пригласил большого мастера по дель арте.

В июне и июле 2019 выйдут пять частей театрального блокбастера: "Лес", "Театр", "Город", "Фея" и "Страдур".

О поддержке режиссерских дебютов

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Важнейшим вектором деятельности театра является поддержка режиссерских дебютов, которые выходят на открывшейся осенью 2016 года Малой сцене и сейчас составляют полноценную афишу из 16 спектаклей. В 2019 году выйдут дебютные спектакли, завершающие проект "Золотой осел": "Ипполит" режиссера Алексея Ковальчука, "Кошка на раскаленной крыше" по пьесе Теннесси Уильямса режиссера Полины Fractall, "Потоп" по пьесе братьев Пресняковых режиссера Андрея Смиреннова.

Осенью стартует "Огородница Тао" – проект Марии Меньшениной, режиссерский дебют в рамках проекта "Золотой осел", представляющий из себя тотальный театральный перформанс, продолжающийся на протяжении года.

Весной выйдут премьеры старейшин театра – "Таланты и поклонники" Ольги Великановой (29 марта) и "Служанки" в постановке Владимира Коренева (27 мая).

"Филипп Григорьян начнет работу над "Отелло", – отметил Юхананов. – Мой ученик Клим Козинский разрабатывает "Ревизора". Мне кажется, это очень интересные разработки. Возможно, это будет очень радикальный опыт".

О "Геометрии"

Летом 2019 состоится премьера нового спектакля режиссера и композитора Владимира Раннева, который давно и плодотворно сотрудничает с театром. Его спектакль "Проза", основанный на текстах Чехова и Мамлеева, стал одним из лучших театральных проектов 2017 года.

"Раннев в соавторстве с художником Мариной Алексеевой и хореографом Анной Абалихиной готовит спектакль с рабочим названием "Геометрия", – рассказал Юхананов.

Премьера пройдет в театральном Двор под открытым небом.

О сотрудничестве с западными режиссерами

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

По словам художественного руководителя Электротеатра, сейчас площадка активно ведет переговоры с западными коллегами. Конкретные проекты пока не представлены, но, вероятнее всего, это дело времени.

"Уже в этом сезоне к нам приедет испанский режиссер Наталия Менендес, – сообщил глава театра. – Мы проведем проект, продолжающий развитие кальдероновской темы. О конкретной пьесе пока не говорим. Менендес будет знакомиться с театром и артистами.

С французским оперным режиссером Антуаном Жиндом обсуждаем идею сделать оперу только с нашими драматическими актерами. Потому что у нас потрясающие возможности. И мы хотим не просто поставить, а сами написать ее с русским композитором. Эта идея тоже не за горами. Кроме того, я с Дмитрием Курляндским и Владимиром Горлинским работаю над оперой "Орфей и Эвридика".

О музыкальных проектах

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Особое внимание в предстоящем сезоне Электротеатр уделит музыкальным проектам. Композитор Алексей Сюмак занят над созданием монооперы "Екатерина Вторая". Его коллега Борис Филановский пишет оперу по мотивам романа Аготы Кристоф "Толстая тетрадь". Свою новую работу для театра готовит и Алексей Сысоев, однако Юханонов не стал раскрывать подробности.

"Театр накапливает и взращивает стержневые вещи, связанные с заветом Станиславского о соединении драматического искусства и новой музыки. Но это не может состояться, если не создан правильный раствор. Мы придаем серьезное внимание этим контекстам", – подчеркнул режиссер.

Помимо собственных постановок Электротеатр продолжит работу над своими параллельными проектами, посвященными академической музыке и электроакустическому авангарду.

"Речь идет о концертах академической музыки, к нам будут приезжать зарубежные коллективы, появится система продвинутых абонементов. Например, будет абонемент, посвященный спектральной музыке, куратором станет Глеб Хохлов. Три концерта пройдут на лестнице Электротеатра в марте, апреле, июне.

Кроме того, запланирована серия перформативных концертов для ударных. Куратор – Дмитрий Щелкин. В программе будут представлены произведения Джона Кейджа, Яниса Ксенакиса, Мортона Фельдмана и новейшая музыка: Дмитрий Курляндский, Алексей Сысоев и другие прекрасные композиторы", – сообщил худрук.

О снах и Станиславском

Борис Юхананов также подчеркнул, что главной задачей труппы видит воплощение заветов Константина Станиславского о создании качественно нового оперно-драматического театра.

"Случилось со мной одно происшествие, которое я держал в тайне. Перед тем как я пришел в Электротеатр в 2013 году, мне приснился сон. Станиславский явился мне в облике булгаковского Коровьева. Он говорил: "Боря, ты понимаешь, зачем ты вообще живешь?" Я говорю: "Нет". "Ты живешь для того, чтобы воплотить мои идеи. Ты должен сделать новейшую оперу и как можно радикальнее!"

И у меня было ощущение, что я говорю с высшей силой в облике Константина Сергеевича Станиславского. Во сне я получил завет на программирование нашего театра. И мы все теперь заложники этого сна", – подытожил режиссер.