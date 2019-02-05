Курс на восток: 10 ресторанов паназиатской кухни

Новый год по восточному календарю наступил 5 февраля – чем не повод наведаться в какой-нибудь из паназиатских ресторанов. В нашей подборке – 10 достойных мест не только с китайской, но также с корейской, вьетнамской и японской кухней.

Китайские новости

Фото: ресторан Китайские новости

Несколько лет назад первый ресторан этой сети просто покорил всех своим открытием в Коньково – стилизацией под китайский ангарчик далеко за пределами Садового. Сегодня так далеко забираться уже не нужно, под брендом открылось несколько ресторанов, в том числе и парочка в центре. Их радостные разноцветные интерьеры даже немного поднимают настроение.



По поводу (и без) берите закуски в стол – такова азиатская традиция. Маринованные огурцы по старинному тайваньскому рецепту, салат из баклажанов, суп, в конце концов. Последних тут с избытком: суп с бараниной и дайконом или с курицей, корнем женьшеня и ягодами годжи. Отличный раздел с овощами, все на воке и в соусах, среди них однозначно советуем овощи с тофу. Для большого праздника можно смело заказать и что-то из китайского барбекю: свиную шею, ребра или курицу с лимоном. На десерт – китайские пончики с арахисом или красной фасолью. Цены – 250-400 рублей за закуску, 350-600 – за горячее.



Профсоюзная 126, корпус 3

Спиридоновка, 25/20

Новый Арбат, 17

Братиславская, 27, корпус 1





Китайская грамота

Фото: ресторан Китайская грамота

Немного манерный по презентации, но вполне толковый по качеству обслуживания и еды и (о чудо!) один из немногих не русско-советских ресторанов Александра Раппопорта. Меню огромное. Даже не так – огромнейшее, но это нормально для азиатских мест. Разобраться без подготовки в нем непросто, поэтому лучше придерживайтесь такого плана: томленные утиные язычки со специями, ассорти дим самов – в честь праздника восемь штук отдадут всего за 200 рублей, следом цыпленок бонг-бонг и древесные грибы двойными порциями, если вас собралась компания хотя бы в четыре человека. Запиваете холодным китайским пивом или, так и быть, игристым. Сюда же – порция лапши по-сингапурски или рис с креветками. Под занавес можете взять фирменного судака из серебряного озера, а подытожить одним из многочисленных десертов – они все довольно яркие по вкусу. Средняя стоимость блюд: закуски – 250-500 рублей, горячее стартует от 500-700, рис или лапша обойдутся в 300-700.



Сретенка, 1

Одинцовский район, деревня Барвиха, 114, строение 2, ТК "Барвиха Luxury Village"





Black Thai

Еще один азиатский ресторан Александра Раппопорта – здесь в меню не только тайская кухня, но и паназия в целом. Интерьер у Black Thai такой, что кажется, будто за соседней дверью есть балтийское СПА – и это, скорее, хорошо, такие мысли точно расслабляют.



Несмотря на некоторую попсовость места, еда вызывает желание вернуться сюда и не раз, равно как и работа команды. Заказывать, в принципе, можно любое блюдо, например, пад-тай, фирменные спринг-роллы или баклажаны в соусе. Хороши всевозможные салаты и закуски – пробуйте чем больше, тем лучше. И даже маленьких бейби-осьминогов повара умудряются приготовить грамотно, не знаю, кому еще удавалось что-то удобоваримое из этих морепродуктов. Кроме того, здесь отличные десерты – приберегите для них место, порции достаточно большие. Средняя цена за блюдо: закуски – 350-500, горячее – 600-800 рублей.

Большой Путинковский переулок, 5





Corner Cafe

Японское кафе, которое прекрасно в своей простоте. О самых вкусных суши и роллах поговорим позже, но попробовать простую японскую еду и легчайшие как пух салаты, ни грамма которых "не отложится" на талии, нужно точно здесь. Рекомендуем, например, корень бамбука на гриле или дайкон, маринованный в соусе юдзу-комбу. При этом есть и блюда в духе японского бара – фирменная жареная курица "Карааге" или томленое свиное брюшко.



А еще местный шеф Кобаяши Кацухико – настоящий мастер десертов, из-под его "пера" выходят прекрасные сласти, тут даже целая десертная витрина запланирована. Выбор не такой большой, но главное – качественный: домашние макароны или фондан с матчей.



Композиторская, 17





Bruce Lee

Модное и молодежное место: кроме китайской кухни, есть коктейльный бар, караоке, кальяны и очень много пространства. При этом на кухне заправляет шеф-китаец, а еда, пусть и с приличной адаптацией, но качественная, что называется не на раз.



Действуйте по стандартной схеме: закуски в стол, сразу много, а чего-то и по две порции, например, тех же битых огурцов и древесных грибов Муэр мало не бывает, к ним обязательно – спринг-роллы с курицей карри, жареный тофу, салат с пекинской уткой и мандарином или биф-салат. А на горячее – курицу с арахисом – поверьте, отметка "хит" рядом с ней неслучайна. Только добавьте к заказу плошку риса, а то гору обжаренной курицы с орехами вам принесут без гарнира. На десерт – вечная классика вроде жаренных в карамели молока или фруктов. Закуски обойдутся в 300-600 рублей, горячее – около 700-800.



Болотная набережная, 3/4





Chaynaya. Tea & Cocktail

Простите за оксюморон, но это самый известный секретный бар России, как минимум один из первых в формате "спикизи". Если вы его с кухней никак не ассоциируете, то напрасно. Тут все пропитано духом Азии: устроиться в зале все равно что бродить по узким улочкам – ярко-красные двери, потрепанная мебель, и все исполнено невероятного обаяния. В меню стоит присмотреть себе китайскую лапшу, баклажаны в соусе, битые огурцы, а также свинину с ананасами.



Тверская-Ямская, 29, строение 1





Hong Kong

Современный ресторан при отеле, но со своими плюсами. В их числе превосходный вид на парк Сокольники, который открывается с 24 этажа. Летом, конечно, это особый бонус, но даже в феврале выглядит прекрасно.



Большое меню с картинками, чтобы вы наверняка поняли, что берете, – кто не любит такое! Столетние яйца, карп-белка и пекинская утка как часть обязательной программы здесь представлены, но советуем заказать менее разрекламированные блюда: тайский салат с говядиной, свиную грудинку с капустой кимчи, лапшу из кальмаров в перечном соусе, спринг роллы с креветками, крабом или овощами. Как вариант на компанию есть довольно удачные сеты закусок, раздел с темпурой или дим самами. Дальше – и вовсе гигантский выбор: от китайского поке и воков до рыбы на пару, отличная лапша и жареный рис хоть с овощами, хоть с мясом или морепродуктами. Выбор десертов хорош, но уж коли вы так высоко забрались, берите что-то поизысканнее: гонконгские вафли или стружку из мороженого "Какигори".



Русаковская, 24, Holiday Inn

Soluxe Club

Фото: ресторан Soluxe Club

Шик и блеск по-китайски. Этот ресторан на набережной Тараса Шевченко идеально подойдет, если вы: а) относитесь к китайскому Новому Году предельно серьезно, б) если хотите посмотреть, что такое немного роскоши в представлении жителей Поднебесной. Восточное изобилие здесь не пустой звук: мрамор и дорогой камень в отделке, статуэтки и вазы. Дешевой клеенкой вместо скатерти здесь и не пахнет. Пахнет китайским грилем и высокой кухней. Пекинская утка с яйцами многодневной выдержки в меню тоже есть, но расширьте свои горизонты. Во-первых, есть "Императорское меню" с редким моллюском абалоном, не менее редким трепангом, "ласточкиным гнездом" и супом из акульих плавников. Цена на всю эту "королевскую рать" начинаются от 2800 рублей. Помимо этого, есть и полный перечень привычных нам закусок и салатов – огурцы, грибы, спринг-роллы, свиные ушки или салат с фунчозой и крабами. В основном меню закуски обойдутся в 500-1000 рублей, а вот горячее может стать и в 1000, и в 3000. Главное – делайте поправку на дорогой антураж и авторскую кухню – тогда станет понятно, из чего складываются такие цены.

Набережная Тараса Шевченко, 2

Madame Wong

Очень приятный паназиатский ресторан-бар. Никакого аутентичного развала и аляпистых фонариков – модное местечко с довольно продуманным интерьером.

В меню – микс всего: индийский хлеб нан, классические китайские закуски и японские суши, любимые повсюду в Азии воки, а так же хорошая барная карта. Приятно собраться с друзьями для коктейльного вечера с десятком разноплановых и ярких закусок. Место знаменито своими дим самами и лапшой. Порция обойдется в 350-500 рублей.

Лесная, 7

Белый журавль

И для полноты палитры – корейский ресторан, один из самых уважаемых в Москве. Здесь готовят традиционную кухню Южной Кореи, и многие национальные блюда вы вряд ли найдете где-то еще, уж точно не в модных барах с лощеным дизайнерским интерьером и коктейлями от известных барменов.

Для настоящего путешествия по вкусам Азии берите много острых маринованных закусок: овощей, мяса, рыбы и морепродуктов – хе и ким чи, а также курицу и мясо на гриле. Блюда в среднем обойдутся в 400-600 рублей за закуски и 700-1100 – за горячее. Многие рассчитаны на компанию, так что берите с собой друзей и близких.

Фрунзенская набережная, 14/1

Елена Полякова