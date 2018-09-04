Узнай новое на "Круге света": о чем расскажет образовательная программа фестиваля

22 и 23 сентября в Центре Digital October пройдет образовательная программа Московского международного фестиваля "Круг света". Ведущие специалисты по световому дизайну и видеомэппингу, а также художники, архитекторы, сценографы со всего мира поделятся современными тенденциями в области мультимедийных технологий.

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Двухдневная программа включает в себя 18 лекций-презентаций и панельных дискуссий, шесть практических мастерских. Посетить образовательную программу можно, зарегистрировавшись по ссылке.

Искусственный интеллект, дроны, роботы... Будущее уже здесь?

Они не перестают покорять пользователей интернета, выполняя сложные танцевальные движения и выстраиваясь в геометрически идеальные фигуры на небе. Речь идет не об артистах и самолетах, а о маленьких летающих роботах с лампочками. Откуда к дронам такой интерес и каково будущее этой технологии, обсудят на первой дискуссии образовательной программы 22 сентября.

Следующая тема – голография. Изобретенная 70 лет назад технология сейчас приобретает новый виток развития. Она все чаще используется в шоу, презентациях компаний, продуктов и услуг. О новом подходе к созданию digital-инсталляций с использованием голографической проекции (PG-effect) – еще одна лекция, которая будет интересна посетителям образовательной программы.

Виджеинг – интерактивный вид искусства. Художники создают в реальном времени видеоряд, вдохновившись музыкальным сопровождением. Российская компания создала технологию, позволяющую не только создавать аудиовизуальные произведения, но и оформлять сцену с помощью сканирования камерами глубины и видеопроекциями – в реальном времени.

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Изобретатель и творческий предприниматель Илья Соболь расскажет о том, какое будущее нас ждет, как поменяется общество потребления и что будет после него.

Мичиюки Мишита – представитель жюри международного конкурса "Арт Вижн", который проходит в рамках фестиваля "Круг света", поделится опытом поиска новых способов самовыражения. Как в Японии – технологически развитой стране, но ограниченной в предоставлении свободы и гибкости в творчестве, вдохновляться и реализовывать свои идеи?

Современные технологии: все о работе со светом и новых направлениях в дизайне

О потенциалах творческой профессии, ее новых форматах и подводных камнях работы в искусстве на Западе, можно будет узнать на лекции, посвященной новым технологиям в изобразительном искусстве. Неравнодушных к стейдж-дизайну ждет лекция от Екатерины Разовой, продюсера в области светопроекционного дизайна. На дискуссии участники узнают об особенностях работы с кинетическим светом и со сценическими механизмами, применяемых в рамках шоу и концертов.

Вкладу художников в световое искусство и современной истории "купольного искусства" посвящена лекция Педро Заза – представителя жюри международного конкурса "Арт Вижн".

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

Еще один представитель жюри – посол программного обеспечения TouchDesigner Андрас Наги расскажет о тенденциях в создании графики в режиме реального времени.

Как эволюционирует профессия светохудожника, что необходимо знать молодому специалисту и где сегодня приобретать теоретические и практические знания и навыки? На эти и другие вопросы ответят эксперты по светодизайну.

Сложная аппаратура, масштабные инсталляции и непредвиденные обстоятельства – кошмар или часть успешного проекта? Как не упустить возможности в процессе создания крупного светового мероприятия, почему не надо планировать и важно действовать, расскажет берлинский художник и разработчик инсталляций Даниэл Далфоно.

Узнать, с чего начинаются интерактивные проекты и как побороть страх перед стартом, заглянуть внутрь коммерческих проектов можно будет вместе с творческой командой, объединившей дизайнеров, медиахудожников, программистов и музыкантов.

На десерт организаторы подготовили захватывающую дискуссию, где посетители программы узнают о влиянии света на жизнь человека, образование, медицину, искусство и город. Новые исследования из области светового дизайна объяснят, как световая среда влияет на биоритмы человека, почему растет спрос на светодизайнеров, что такое нейроинтерфейсы и как они работают.

Фото: портал Москва 24/Татьяна Уханова

За сценой "Круга света"

За несколько часов до начала второго вечера фестиваля "Круг света" посетители образовательной программы смогут узнать о том, что же ждет зрителей на семи площадках Москвы. Команда проекта раскроет детали предстоящих шоу и расскажет особенности работы над самым красочным мероприятием России.

Подробнее об образовательной программе – по ссылке. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте.