Выходные в Москве: стрит-арт, морские гады и "Кладбище домашних животных"

В Центр фотографии имени братьев Люмьер привезли "красивую жизнь" от Жана-Даниэля Лорье, на Даниловском рынке открывается Центр винтажной моды и дизайна, а в кино пугают Стивеном Кингом.

Выставки

"Пора разобраться!"

М. Шагал. "Вид в сад (Интерьер на даче)". 1917 год. Фото: mos.ru

Фактически архивная выставка, где собраны все документы из коллекции советского искусствоведа и критика Александра Каменского. Идея крутится вокруг его статьи – "Пора разобраться!" (собственно, отсюда и название). Каменский уверял, что взаимодействия художников разных лагерей и критиков – это двигатель искусства. Помимо неопубликованных работ, эпиграмм и личных писем, здесь картины авторов XX столетия: Владимира Фаворского, Роберта Фалька, Андрея Гончарова и Мартироса Сарьяна. Отличный способ разобраться в искусстве прошлого века и понять, что откуда взялось.

Институт русского реалистического искусства

Дербеневская, 7, строение 31

до 11 августа

300 рублей

Post 3D

Выставка Post 3D. Фото: mos.ru

Всем фанатам технологии дополненной реальности: здесь есть все, что только возможно. И 3D-видео, и инсталляции, и машинимы, и объемные селфи и снова 3D, но теперь в социальных сетях. Короче, все, что касается новых технологий и даже больше, только в интерпретации современных художников.

"Электромузей"

Ростокинская, 1

до 2 июня

100 рублей

Французские каникулы Жана-Даниэля Лорье

Фото: Жан-Даниэль Лорье

Выставка очень модного французского фотографа Жана-Даниэля Лорье открылась в центре фотографии имени братьев Люмьер. Здесь фактически собрана хроника его работ с 1970-го по 2000-й год. Лорье полюбили за насыщенно-контрастные кадры: он мог отправиться хоть на край света (ну, практически – Марокко, Маврикий и Сейшельские острова) за солнцем и непринужденной атмосферой. Очень вдохновляющая коллекция работ одного из топовых фотогуру современности.

Центр фотографии имени братьев Люмьер

Болотная набережная, 3, строение 1

До 23 июня

400 рублей – будни, 500 рублей – в выходные

Выставки в рамках Форума уличного искусства

Фото: ММОМА

Выставка "Стена" в образовательном центре ММОМа обязательна для тех, кто неравнодушен к стрит-арту. Во-первых, художники раскрывают тему "стены", ведь фактически она для них – холст. Около 30 авторов, в том числе Слава Птрк, Кирилл Кто и Zoom, объясняют, что стена – медиум, соавтор и в любом случае участник творческого процесса. Кроме того, здесь же представлена огромная архивная коллекция наклеек петербургского художника Миши Samek, по сути это отдельный фестиваль.

Образовательный центр ММОМА

Ермолаевский переулок, 17

6–7 апреля

Бесплатно

Город

Garage sale Эскимо-фест

Весенний гаражный маркет в самом центре: можно не только затовариться классными штуками, но и перекусить, послушать лекции про "Умный гардероб" и научиться выбирать хорошее вино. Всего анонсируют 70 корнеров: точно найдете кашемировые палантины с необычными принтами (бренд Antomash), лаконичные украшения от Smolentseva jewels, наборы переводных татуировок (2.s.k.i.n) и значки в форме тюльпанов от HAND&HAND.

DI Telegraph

Тверская, 7

6–7 апреля, 12:00–20:00

Бесплатно

Международный фестиваль комедии Paramount Comedy Fest

В выходные всю территорию творческого квартала Vernissage в Измайлове займет фестиваль, в котором принимают участие 150 стендаперов со всего мира. Из самых известных: Руслан Белый, Владимир Маркони, Андрей Бебуришвили, Артур Чапарян и Денис Чужой. Вход на каждое мероприятие по регистрации, плюс нужно заплатить за билет.

Измайловское шоссе, 73ж

6–7 апреля

500 рублей – за три дня

Центр винтажной моды и дизайна

Фото: Cam Morin

На бывшем складе Даниловского рынка открылось новое пространство, где 24 шоу-рума продают винтажные вещи. В планах – дополнительные развлечения, а именно: лекторий и тематические тусовки, которые стартуют уже в субботу. 6 апреля DJ-сет от Krlow и лекция Светланы Богдановой об украшениях. В воскресенье в программе – только музыка, за пультом – DJ Денис Рябов.

Мытная, 74, Даниловский рынок

6 апреля

12:00–16:00 – DJ-сет Krlow

17:15 – лекция про украшения "Вечное и быстротечное. Имена и тенденции"

7 апреля

13:00–17:00 – DJ Дениса Рябова

Moscow Restaurant Week

Фото: Gastronomic

С 1 по 14 апреля в Москве проходит шестой гастрономический фестиваль Moscow Restaurant Week. На этот раз он посвящен морепродуктам и культуре amuse-bouche, что в переводе с французского означает "развлеки свой рот": это маленькие закуски, что называется, на зубок. Главное блюдо – официальный коктейль за 600 рублей, к нему подаются разнообразные amuse-bouche, которые шефы 80-ти ресторанов -участников интерпретируют на свой лад.

Выбрать ресторан на сайте.

Театр

"150 причин не защищать Родину" Театра.doc

Спектакль в рамках фестиваля “Охота за реальностью” о Средневековье без постановочных сражений, дорогих костюмов и громоздких декораций по пьесе Елены Греминой, где все персонажи – мужчины, но играют их исключительно женщины. Главный герой здесь – человек. Интересно и то, как он принимает вызовы истории. И важно: автор никого не осуждает, не занимает ничью сторону и не кормит политическими лозунгами.

Театральная студия "Дети райка"

Космодамианская набережная, 4/22а

6 апреля в 20:00

1000 рублей – 1 200 рублей

"Ударница"

Фото: фестиваль ''Форма''

В эти выходные стартуют первые экспериментальные показы в рамках фестиваля "Форма". В субботу и воскресенье – сольный перформанс Татьяны Чижиковой о войне с несвободой внутри собственного тела. Действие такое: Чижикова в черных шортах и топике двигается на сцене в дыму. Любителям экспериментального театра и современной хореографии будет интересно.

"Хлебозавод"

Новодмитровская, 1, строение 17

6 и 7 апреля в 17:00 и 20:00

1 000 рублей – 1 500 рублей

"Зловещая долина"

Фото: Театр Наций

Постановка как "Мир дикого запада", только взаправду. Монолог немецкого писателя Томаса Мелле исполняет андроид, созданный по его образу и подобию. Спектакль – фактически лекция, которую робот на английском читает голосом Мелле, сидя в центре зала. Идет около часа, к услугам зрителей – наушник с переводом. Автор проекта – Штефан Кэги, режиссер из группы Rimini Protokoll, самой передовой команды в области неигрового театра.

Новое пространство Театра Наций

Страстной бульвар, 12, строение 2

6 апреля в 16:00, 18:00 и 20:00

7 апреля в 16:00, 18:00 и 20:00

1 500 рублей, свободная рассадка

Кино

"Шазам!"

Видео: YouTube/В Рейтинге

Лучший фильм во вселенной кинокомиксов от DC – веселый, простодушный, ностальгический. Главный герой – сирота – попадает в семью шестым приемным ребенком. Действие происходит в городе – аутсайдере Филадельфии накануне Нового года, так что мораль фильма понятна сразу: эта история о том, как изгой находит свое место и учится отвечать любовью на любовь. Удивителен способ, которым "Шазам!" рассказывает эту тривиальную рождественскую историю. Подросток превращается в супергероя – всесильного взрослого мужчину с психикой обиженного на весь мир ребенка. Его врагами становятся злые волшебники и сказочные твари, из-за которых фильм иногда напоминает "Гремлинов" и "Десятое королевство". "Шазам!" – это огромный шаг вперед для DC, даже несмотря на изнуряющий хронометраж в два часа. Этот фильм даже лучше, чем совместное детище вечных конкурентов Sony и Marvel – позапрошлогодний "Человек – паук: Возвращение домой".

"Кладбище домашних животных"

Видео: YouTube/iVideos

Качественный ужастик, которому, впрочем, не вполне удалось передать всю мрачность и психологизм книги Стивена Кинга. "Кладбище домашних животных" уже было экранизировано Мэри Ламберт в 1989-м, тогда сценарий к фильму писал сам Кинг, он получил роль священника в фильме и вообще активно участвовал в съемочном процессе. На этот раз король ужасов остался в стороне. За камеру встали Кевин Колш и Деннис Уидмайер (сериал "Крик", хоррор – антология "Черные праздники"). Сам Стивен Кинг положительно отзывается об их работе, даже несмотря на то, что они внесли серьезные изменения в сюжет. Сильно измененный финал точно растормошит тех, кто чересчур хорошо знает книгу.

"Папа, сдохни!"

Видео: YouTube/iVideos

Российский фильм в редком жанре, где властвуют американец Квентин Тарантино и англичанин Мартин Макдона, – абсурдный криминальный гран – гиньоль. То есть почти театральная история, в которой психологическая достоверность сочетается с мультяшным насилием. Молодой человек (вездесущий, но выдающийся актер Александр Кузнецов) обещает своей девушке убить ее папу – милиционера, прячет в рукав молоток и идет знакомиться с родителями. В итоге отцы и дети полтора часа пытают друг друга в замкнутом пространстве. Очень смешной, шокирующе кровавый и изобретательно снятый фильм, который по большому счету мог бы быть вдвое короче и ничего бы при этом не потерял. Но и так занятно.

Концерты

Андрей Макаревич и "Джазовые трансформации"



6 апреля в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке можно будет увидеть Андрея Макаревича в непривычном амплуа. В репертуаре – классика джаза и авторские песни в утонченной аранжировке. Эту авторскую программу Макаревич исполняет уже давно, но каждый раз находятся те, кто еще не видел музыканта в такой роли.

6 апреля, 20:30

Джаз-клуб Игоря Бутмана, Верхняя Радищевская, 21

Билеты – от 4 500 рублей

Daughters (USA)

Легендарные нойз – рокеры Daughters из Америки впервые выступают в России. Название иронично: в переводе с английского – "дочери", но на самом деле группа состоит из одних мужчин, довольно суровых, к слову. Они играют экспериментальный хаотичный нойз – маткор/грайнд. Их прошлогодний альбом You Won't Get What You Want был по-настоящему успешным во всем мире.

6 апреля, 20:00

Pravda Club, улица Правды, 24, строение 3

Билеты – от 1 900 рублей

"Еще не поздно узнать о современной музыке"

Фото: Larisa Birta

Модный театр "Практика" открывает новое направление: музыкальное. Это будет дебют ансамбля "Практика", будут исполнены сочинения современных композиторов Европы и Америки: Михаэля Байля, Александра Шуберта, Жоржа Апергиса, Стива Райха, Франческо Филидеи и Джона Кейджа. На концерте выступят Юлия Пересильд (вокал), Алексей Сюмак (кларнет) и Петр Главатских (Petr Glavatskikh) (перкуссия).

6 апреля, 16:00

Театр "Практика", Большой Козихинский переулок, 30

Билеты – от 2 000 рублей

"Машина времени, или как рос оркестр?"

Это не только концерт классической музыки Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина, но и лекция известного музыковеда и музыканта Михаила Казиника. Он живет в Швеции, но часто дает концерты и лекции в России, собирает при этом полные залы и завораживает зрителей рассказами об истории музыки, неизвестных фактах и биографиях музыкантов. В это воскресенье Казиник будет рассказывать о том, как начинался оркестр: от скрипачей-клоунов, которые кочевали по миру, и до современного оркестра. После лекции оркестр исполнит классические произведения Баха, Вивальди, Моцарта, Шуберта, Грига, Брамса и Дворжака.



7 апреля, 14:00

Центр Павла Слободкина, Арбат, 48

Билеты – от 1 800 рублей