Анатомия Театра.doc: что смотреть в самом знаменитом независимом театре города

1 апреля исполнился год с кончины основателя Театр.doc Михаила Угарова. Театр, переживший скитания и смерть своих создателей – спустя полтора месяца после Угарова ушла из жизни его жена и соратница Елена Гремина, – открылся на новом месте. И это третий раз за четыре с половиной года. С 3 по 8 апреля здесь пройдет фестиваль "Охота за реальностью". Театральный критик Антон Хитров рассказывает, чем знаменит этот театр, и что у них нужно посмотреть.

Охота за реальностью

Так называется лаборатория Театра.doc, где любой желающий может показать эскиз спектакля, выслушать советы жюри, доработать проект – и в конце концов при должном упорстве выпустить его в театре. Это же название прекрасно описывает работу "Дока" в целом. Изучать реальность и свидетельствовать о ней – миссия, ради которой драматурги Михаил Угаров и Елена Гремина создали старейший в Москве независимый театр. При этом политические спектакли, с которыми коллектив ассоциируется прежде всего, – лишь одно из направлений работы. Проект о супружеских изменах, полиамории или, скажем, старообрядчестве имеет такое же право выйти в "Доке", как и постановка о гибели Сергея Магнитского.

У Театра.doc две базовых задачи: развивать язык документального театра и открывать новую драматургию. Скажем, технику "вербатим", которую придумали в лондонском Royal Court (если коротко – актер берет интервью у героя, а потом играет его на сцене), у нас популяризировал именно "Док": сейчас вербатимные спектакли имеются чуть ли не в каждом мало-мальски театральном городе.

А еще из Театра.doc вышло как минимум не меньше звезд, чем из какого-нибудь профильного вуза. С коллективом так или иначе связаны десятки режиссеров и драматургов, которые сегодня формируют облик российского театра, – Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев, Дмитрий Волкострелов, Всеволод Лисовский, Дмитрий Данилов и многие другие.

С 3 по 8 апреля

Садовническая набережная, 69

Билеты – 500 рублей на каждый день фестиваля

Полная программа на сайте

Театр, который переезжает

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Относительно спокойная жизнь закончилась у Театра.doc в 2014-м. Департамент имущества Москвы разорвал договор аренды, по которому коллектив с начала нулевых занимал подвал в Трехпрудном переулке. Официальная причина – незаконная перепланировка: из соображений безопасности в подвале на месте окна сделали еще одну дверь.

В реальности же 30 декабря в театре показывали украинский документальный фильм о Майдане. Сеанс проходил в поддержку Олега Сенцова: его как раз недавно арестовали. В зал ворвались полицейские – им сообщили, что в здании бомба. Сотрудникам и зрителям велели покинуть подвал, помещение опечатали, и с тех пор Театр.doc там уже не работал.

С тех пор Театр.doc менял адрес еще два раза. Сценарий всегда примерно один и тот же: сначала волонтеры – актеры, режиссеры, драматурги и просто зрители – превращают совершенно неподготовленное помещение в театральную площадку, а спустя какое-то время собственник под неким предлогом разрывает договор аренды. Прошлой весной с разницей в один месяц умерли основатели театра, худрук Михаил Угаров и директор Елена Гремина – и сразу после этого команде пришлось готовиться к новому переезду.

За все эти годы коллектив ни разу не брал перерыв на поиски нового здания и стройку: спектакли продолжали идти на дружественных площадках. Гремина в шутку называла это "гастролями "Театра.doc" в Москве".

Что посмотреть в "Театре.doc"

Сцена из спектакля "150 причин не защищать Родину". Фото: vk.com/teatrdoc

О последнем (и лучшем за многие годы) проекте Михаила Угарова "Человек из Подольска", с которого началась поразительная театральная карьера драматурга Дмитрия Данилова, мы рассказывали – в подборке спектаклей по современным пьесам. Для знакомства с Театром.doc это идеальное начало. Ближайшие показы – 5, 17, 29 апреля и 12, 22, 29 мая. А вот еще четыре отличных спектакля.

"150 причин не защищать Родину"

Кто поставил: Елена Гремина

Спектакль о Средневековье может обойтись без постановочных сражений, дорогих костюмов и громоздких декораций, если у вас есть действительно увлекательный текст – а пьеса Греминой про падение Византии захватывает не хуже "Игры престолов". Все герои – мужчины, но в постановке заняты только женщины: это нужно, чтобы зритель не смешивал артиста с персонажем. Битва Запада с Востоком и прочая геополитика волнует Гремину меньше всего. Ее предмет – это частный человек и то, как он принимает вызовы истории. В этой густонаселенной пьесе нет героев второго плана, каждый персонаж важен, поскольку он представляет какую-то стратегию поведения: кто-то предпочитает погибнуть, кто-то – перейти к врагу, чтобы вызнать его слабые стороны, кто-то действительно предает своих, но необязательно из трусости или жадности. Автор никого не осуждает, не занимает ничью сторону и не кормит вас политическими лозунгами: для вещи на исторический сюжет редкие качества.

Когда: 6 апреля и 14 мая

"Война близко"

Кто поставил: Елена Гремина

Антивоенное выступление в трех частях. Первая – дневник луганского предпринимателя Дмитрия Бела, наблюдавшего, как город шаг за шагом переходил от мирного времени к военному. Вторая – текст британского драматурга Марка Равенхилла про войну в Сирии, а точнее, про войну СМИ, которые о ней пишут. Третья – документальная пьеса Елены Греминой о режиссере Олеге Сенцове и других осужденных с ним крымчанах. Спектакль из разряда тех, которые четыре с лишним года обеспечивают Театру.doc проблемы, и без которых он перестанет быть "Театром.doc".

Когда: 17 апреля и 6 мая

"Лир. Клещ"

Кто поставил: Варвара Фаэр

Удивительная история артистки Марины Клещевой, которую она сама же и рассказывает. Кстати, это называется "свидетельский театр": когда актер и персонаж – одно лицо. Прежде чем стать актрисой Театра.doc и сняться в "Ученике" Кирилла Серебренникова, Клещева отбыла два немаленьких тюремных срока: в первый раз, по молодости, связалась не с той компанией, во второй – не нашла себе места в свободной жизни. Возможно, был бы и третий, если бы в колонии рецедивистка не встретила неравнодушного психолога, не увлеклась театром и не стала звездой тюремной самодеятельности. Собственно, название "Лир-Клещ" – это спайка ее тюремной клички и имени шекспировского короля, которого она играла на зоне. Спектакль о том, чем должна, а чем не должна быть тюрьма и как искусство иногда все-таки делает мир лучше.

Когда: 19 апреля и 10 мая

"Разорвите нашу связь"

Кто поставил: Елена Гремина и Ольга Лысак

Документальная пьеса молодого драматурга Артема Материнского о тяжелейшей ситуации, у которой, казалось бы, вообще не может быть благополучного исхода: приемная мать-одиночка больше ни дня не готова жить со своей проблемной дочерью-подростком. "Разорвите нашу связь" – не только прямой разговор о сложных вещах, это еще и настоящий психологический театр самого высокого класса. Актриса Ольга Лысак так достоверно играет мать, что зрители вполне могут засомневаться: а это сейчас точно не взаправду? Самая невероятная сцена в спектакле – когда героини в реальном времени отвечают на спонтанные вопросы из зала: настолько правдоподобной импровизации вы больше не увидите нигде.

Когда: 20 апреля и 18 мая

Все спектакли идут на новой площадке "DOC на острове" по адресу Садовническая набережная, 69