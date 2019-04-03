"Кровь в подъезде" и пластический перформанс: первые показы фестиваля "Форма"

Фестиваль современного искусства "Форма" и его составляющая "Форма Лаб" – это площадки новых авангардных проектов со всего мира в сфере музыки, театра, хореографии, драматургии и перформанса. Рассказываем про первые проекты "Формы Лаб", которые можно посмотреть уже в апреле, и про будущие фестивальные планы.

Балет 'RUN'. Фото: ''Форма''

Фестиваль "Форма" проводится в Москве с 2011 года. Его главная цель – продвижение экспериментального, радикального, авангардного искусства, которое собрано здесь в максимально высокой концентрации. Представленные работы, как правило, находятся на стыке жанров: перформанса, хореографии, музыки, изобразительного искусства. И это одно из самых крупных мероприятий, где собираются представители новой волны. Каждый год "Форма" показывает зрителю то искусство, которое сейчас в тренде, и, возможно, что-то из этого станет классикой в будущем. В этом году к фестивалю присоединился Дмитрий Курляндский – композитор и музыкальный руководитель Электротеатра "Станиславский", он будет курировать академическую музыку. Одним словом, сюда точно стоит сходить тем, кто устал от классики и жаждет новых нестандартных впечатлений.





Юрий Кассин основатель фестиваля, культуролог Мы вдохновлялись утопической идеей Рихарда Вагнера, который пишет о развитии искусства будущего в контексте создания глобального произведения искусства в виде тотального перформанса. Фестиваль в этом году посвящен поэтике. Поэтические перформансы лежат в основе русского авангарда, особенно если вспомнить Крученых и футуризм, Пригова и его перформансы или тексты альбомов Ильи Кабакова.

Основная часть фестиваля пройдет 27 и 28 июля (программа еще не объявлена, абонементы по льготной цене уже продаются), но проекты лаборатории можно увидеть уже в апреле. Среди них спектакль, номинированный на "Золотую маску", пластический моноспектакль прогрессивного хореографа, и главное – целых шесть вечеров с Пахомом.

RUN

Видео: Vimeo / Kompanii Nii

Что это: пластический спектакль – номинант премии "Золотая маска–2019" в категориях "современный танец" и "работа хореографа".

Что происходит: на пустой сцене три человека молча под электронную музыку меняют образы, создают сюжеты о жизни современного общества, детстве и мировой истории, используя свои волосы, укулеле, треугольник и барабан. Все построено на ассоциациях зрителя, из которых складываются маленькие отдельные истории, у каждого свои.

Кто ставит: Рене Кеэрд – режиссёр, хореограф, перформер из Таллина, основала независимую театральную компанию Kompanii Nii. Ее фишка – спектакли без слов с элементами абсурда, сюрреализма, клоунады и пародий с серьезным высказыванием.

"Ударница"

Видео: Vkontakte / RUN / УДАРНИЦА

Что это: сольный перформанс Татьяны Чижиковой о войне с несвободой внутри собственного тела, о желании драться и бороться с невыносимой ситуацией, о необходимости подавлять агрессию и глушить звериные инстинкты. О том, что происходит, когда рука не выдерживает и наносит удар.

Что происходит: Татьяна Чижикова в черных шортах и топике двигается на сцене в дыму. Как пишет куратор театральной программы "Формы" Алексей Киселев: "Есть основания прогнозировать самое бронебойное соло в истории современного танца".

Кто ставит: прогрессивный хореограф Татьяна Чижикова, которая создает гибридное искусство на стыке современного танца и документальной хореографии, повседневной хореографии, видео и монтажа. Перформанс создан специально для "Формы" вместе с драматургом Анной Семеновой-Ганц, которая специализируется на вопросах идентичности и постсоветского тела (термин, который Анна придумала для своего искусства).

Оба перформанса показывают вместе за один вечер

5 апреля в 18:00 и 20:00

6 и 7 апреля в 17:00 и 20:00

"Хлебозавод", Новодмитровская, 1, строение 17

Билеты: 1 000–1 500 рублей

Сергей Пахом. "Шесть вечеров"

Видео: Vkontakte / Пахом "Шесть вечеров"

Что это: пьеса-феерия, созданная Пахомом на основе переписки жителей одного подъезда в социальной сети, с говорящим названием "Кровь в подъезде". Драма с элементами экшена и хоррора о жителях одного дома в центре Москвы.

Что происходит: веселый и яростный, парадоксально-провокационный памфлет на прозу жизни в исполнении культовых персонажей андеграундной сцены.

Кто ставит: Дед Пахом, известный по фильмам "Зеленый слоник", "Голова", "Пять бутылок водки", он же знаменитый художник, музыкант, перформер и участник "Битвы экстрасенсов". Вместе с ним в панк-литургии участвуют художник, поэт, музыкант и перформер Герман Виноградов и другие музыканты-экспериментаторы (состав будет меняться каждый вечер).

10, 11, 15, 16, 17, 18 апреля в 20:00

Москонцерт, Пушечная, 4, строение 2

Билеты: 900–1 500 рублей