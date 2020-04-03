Что смотреть в кино с 4 апреля

В Москве покажут документальную ленту о триумфе человеческой воли. Руаль Амундсен наконец-то становится героем достойного фильма. Во вселенной DC появляется комикс, ничем не уступающий Marvel. Российское кино вновь покушается на лавры Квентина Тарантино. А Хью Джекман озвучивает добрейший мультфильм.

"Шазам!"

Видео: YouTube/В Рейтинге

Пока что самый лучший фильм в многострадальной вселенной кинокомиксов от DC – веселый, простодушный и ностальгический. Главный герой – сирота, попавший в семью, где кроме него воспитываются еще пять приемных детей. Действие происходит в городе-аутсайдере Филадельфии накануне Нового года, так что мораль фильма понятна с первых секунд: эта история о том, как изгой находит свое место и учится отвечать любовью на любовь. Но способ, которым "Шазам!" рассказывает эту тривиальную рождественскую историю, удивляет. Подросток вдруг превращается в супергероя – всесильного взрослого мужчину с психикой обиженного на весь мир ребенка. А его врагами становятся злые волшебники и сказочные твари, из-за которых фильм нет-нет да и напоминает старых-добрых "Гремлинов" и "Десятое королевство". Изнуряющий двухчасовой хронометраж чуточку портит эту трогательную старомодную комедию, но "Шазам!" – все равно огромный шаг вперед для DC. Страшно сказать, но этот фильм даже лучше, чем совместное детище вечных конкурентов из Sony и Marvel, позапрошлогодний "Человек-паук: Возвращение домой".

"Папа, сдохни!"

Видео: YouTube/iVideos

Российский фильм в редком жанре, где властвуют американец Квентин Тарантино и англичанин Мартин Макдона, – абсурдный криминальный гран-гиньоль. То есть почти театральная история, в которой психологическая достоверность сочетается с мультяшным насилием. Молодой человек (вездесущий, но выдающийся актер Александр Кузнецов) обещает своей девушке убить ее папу-милиционера, прячет в рукав молоток и идет знакомиться с родителями. В итоге отцы и дети полтора часа пытают друг друга в замкнутом пространстве. Очень смешной, шокирующе кровавый и изобретательно снятый фильм, который по большому счету мог бы быть вдвое короче и ничего бы при этом не потерял. Но и так занятно.

"Потерянное звено"

Видео: YouTube/iVideos

Возможно, главный мультфильм месяца – то ли кукольная, то ли пластилиновая (на самом деле – компьютерная) сказка про пушистое связующее звено между обезьяной и человеком. Чудо природы озвучивает рыжий дьявол Зак Галифианакис, а британского ученого, который нашел его в джунглях, сам Хью Джекман. Те, кому повезет увидеть мультфильм без дубляжа, насладятся еще и голосами Эммы Томпсон и Зои Салдана. Но главное в "Потерянном звене" не мягкая ирония и не актерские работы, а все-таки мораль: мы в ответе за тех, кого приручили, простодушие сильнее высокомерия, а добрых и доверчивых нужно защищать от наглых и хищных. А если после мультика еще и дать ребенку рассказы Василия Шукшина, то прививки гуманизма хватит на год вперед.

"Амундсен"

Видео: YouTube/В Рейтинге

Полярная дуэль норвежца Руаля Амундсена и британца Роберта Фолкона Скотта – одна из последних рыцарских баллад в истории. Две экспедиции шли к одной цели, рискуя жизнями во имя прогресса и во славу своих стран. Той, что взяла с собой собак, повезло. Той, что сделала ставку на лошадей, нет. Об отчаянном подвиге полярников писал даже Бродский, но о нем до сих пор не сделали толкового фильма. Историческую несправедливость вызвался исправить режиссер Эспен Сандберг – постановщик замечательной картины "Кон-Тики" о Туре Хейердале. Получился почти что сиквел: столь же пронзительная история о мужчине, ставящем высокую цель превыше всего.

''Пока не наступила ночь''

Видео: Vimeo/Фонд ''Живи сейчас''

Московская премьера фильма "Пока не наступила ночь", которая пройдет 7 апреля, – событие особое. Во-первых, это показ разовый и бесплатный. Картину и режиссера Фрэнки Фентона привозит в Россию благотворительный фонд "Живи сейчас", а зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Во-вторых, это настоящий этюд о человеческом достоинстве, и такое кино время от времени нужно смотреть "через не могу". Главный герой документального фильма – ирландский кинематографист Саймон Фитцморис, прикованный к инвалидной коляске болезнью БАС, – той же, с которой боролся всю жизнь Стивен Хокинг. Теперь Саймон может общаться с миром лишь через компьютер, считывающий движения его глаз. Но воля к жизни и воображение героя оказываются сильнее рока, и он приступает к съемкам своего фильма.