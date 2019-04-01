Ликбез по стрит-арту: гид по "Форуму уличного искусства"

2 апреля в Образовательном центре ММОМА стартует "Форум уличного искусства", организованный MMOMA, фондом RuArts и Институтом исследования стрит-арта. Программа масштабная: от лекций уличных художников и выставок до фестиваля стикер-арта и показа документальных фильмов. Все бесплатно, но везде нужна регистрация. М24 публикует мини-гид по событиям форума, которые обязательны к посещению, если вы интересуетесь стрит-артом.

Образовательная программа

Дискуссия "Конфликт как движущая сила уличного искусства"



Проповедники стрит-арта и специалисты по современному искусству обсудят, как противоречия становятся основой для коммуникации на улицах. Среди участников: сооснователь творческого объединения "Артмоссфера" Юлия Василенко, заведующий сектором по научно-методической работе ММОМА Алексей Масляев, куратор образовательных программ Института исследования стрит-арта Мария Удовыдченко.

Пространство А

3 апреля

19:00–21:00

Дискуссия "Стрит-арт и паблик-арт VS монументальное искусство"



Повестка паблика-тока такая: разобраться, в чем разница между визуальной пропагандой и стрит-артом, насколько городу важен легальный паблик-арт и какая роль у несанкционированного. Самый важный вопрос – есть ли конкуренция между уличными художниками и теми, у кого академический бэкграунд. В дискуссии участвуют около десяти человек – художники, дизайнеры, кураторы и архитекторы.

Лекторий

4 апреля

19:00–21:00

Стикер-джем в рамках "Фестиваля авторских наклеек"



Стикер-арт – это далеко не новая тенденция в уличном искусстве, но еще мало изученная. Миша Samek расскажет, как устроены жизнь и творчество художников, распространяющих свое искусство с помощью наклеек. После лекции каждый желающий сможет создать свой авторский стикер и при желании поменяться с соседом.

Пространство А

6 апреля

16:00–19:00

18+

Встреча с автором проекта "Части Стен" и презентация фотоальманаха российского уличного искусства "Части Стен 2"



Фотохудожник и графический дизайнер Алексей Партола представит проект "Части стен 2" – тотальное исследование дебрей российского уличного искусства: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Также Партола расскажет про топовых стрит-арт художников. В целом встреча – масштабный современный гид по состоянию уличного искусства России.

Лекторий

7 апреля

13:30–15:00

12+

Показ фильма "Девиантное поведение"



Экспериментальная документалка, которая рассказывает о причинах антисоциальных поступков. Фильм – детище московской граффити-команды "Зачем".

Лекторий

7 апреля

19:00–21:00

16+

Лекция "Стрит-арт и мультипликация"



Развернутая история об образах мультяшных героев в российском стрит-арте (факт: самый часто встречающийся – Гомер Симпсон). Визуальный ряд тоже будет: покажут кадры из самых классных нарисованных фильмов российских и иностранных уличных художников. Спикер – исследователь уличного искусства Анна Нистратова.

Лекторий

7 апреля

17:30–19:30

18+



Выставки

"Стена"



Художники раскрывают тему "стены", причем в прямом смысле слова. Ведь фактически, она – в качестве холста. Около 30 авторов, в том числе Слава Птрк, Кирилл Кто и Zoom. Они объясняют, что для них стена – медиум, соавтор или участник творческого процесса.

Библиотека

2–7 апреля

Выставка-фестиваль авторских наклеек



Супербольшая архивная коллекция наклеек петербургского художника Миши Samek. Оптимально для первого знакомства со стикер-артом.

Пространство А

2–7 апреля

Зачем уличному искусству нужен форум?

Катрин Борисов, арт-директор фонда RuArts:

"Задача форума – рассказать широким массам, подросткам, студентам и всем интересующимся, как развивается стрит-арт, граффити и паблик-арт. И в очередной раз определиться с понятиями, ведь урбан-арт – это одно, граффити – другое, стрит-арт – третье. А для многих – это одно и то же, а нам важно объяснить, что, во-первых, это разные вещи, а, во-вторых, у каждого сегмента свое развитие. Другая наша задача – обсудить острые вопросы: например, взаимодействие стрит-арт-художников с правительством города и ЖКХ, конфликты между уличными художниками и профессионалами-монументалистами, также их взаимодействие с государственными и частными структурами. Нам важно выслушать мнения разных сторон. Поэтому форум – это прежде всего платформа для обсуждения между исследователями, авторами и теми, кто поддерживает уличное искусство и музеефицирует его, закрепляя за художниками право называться таковыми".