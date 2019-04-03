Первый фестиваль комиков: три дня шуток в творческом квартале в Измайлово

С 5 по 7 апреля в творческом квартале Vernissage 150 комиков из разных стран выступят в жанрах стендапа, импровизации и открытого микрофона. Программа у первого Московского международного фестиваля Paramount Comedy Fest большая. Чтобы упростить выбор, составили топ-5 участников.

﻿Руслан Белый

"Мужики произошли от обезьян, бабы прилетели из космоса. Что движет мужиками? Страх, голод, секс – все. Что движет женщинами? Влюбленность, романтика, скука, томление, сентиментальность, грусть, печаль, гороскопы, музыка, энигма – это все из космоса. Понятно? Обезьяна не могла эту хрень придумать! Все – из космоса".

Видео: YouTube/Камеди Клаб

Экс-кавээнщик, резидент многочисленных комедийных проектов ТНТ и судья ставшего легендарным рэп-баттла Оксимирона и Славы КПСС. Публика его любит, так что он часто работает на больших площадках: на сентябрь запланирован концерт в Crocus City Hall.

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Александр Незлобин

"Самое ужасное – это ездить со своей девушкой в Италию. Там начинается разводка, когда она говорит: "Милый, смотри, это же фирменные "гуччи" – всего сто долларов, давай и мне купим, они у нас в шесть раз дороже стоят!". Да, но я и "у нас" не собирался их покупать".

Видео: YouTube/Камеди Клаб

Бывший резидент Comedy Club сейчас ведет юмористическое шоу "Слава Богу, ты пришел!" и известен по кинопроектам. Вместе с Сергеем Светлаковым он написал сценарий к подростковой комедии "Выпускной", снял семейную комедию "Жених" со Светлаковым же в главной роли. Незлобин много шутит про женщин и, судя по количеству зрительниц на его концертах, им эти шутки нравятся.

Сергей Орлов

"Я, знаете, за что люблю большие города? Потому что люди в больших городах стараются быть лучше, чем на самом деле. Потому что нам очень важно, что о нас подумает окружение. А в деревне все знают, что Саша – конченый".

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

25-летний стендапер из Якутии – один из немногих, кто обращается к социальным проблемам. Орлова даже можно назвать продолжателем традиций Аркадия Райкина: он смешно и современным языком рассказывает об очень грустных вещах, например, об алкоголизме. У него также есть "Подкаст на кухне", где он с друзьями обсуждает насущные вопросы.

﻿Денис Чужой

"В том, чтобы снимать квартиру, есть что-то рабское, потому что это единственный случай, когда у современного человека в телефоне кто-то записан как "хозяйка". Вот когда у меня звонит телефон, высвечивается слово "хозяйка", я всегда пугаюсь. Мне кажется, она сейчас скажет: "Я тебя продала другому барину".

Видео: YouTube/Денис Чужой

Автор популярного YouTube-шоу "Класс народа", где он разбирает новости "сквозь призму восприятия пользователей "Одноклассников". Чужой пришел в стендап три года назад. На решение повлиял случай: "Один свадебный ведущий в моем родном городе Курске решил устроить сольный стендап-концерт. Я выступал на разогреве, и мой выход был единственным, над которым смеялись в тот вечер. Захотелось продолжить". Выступал в "Открытом микрофоне" на ТНТ, не выиграл и теперь жалеет, что участвовал. Напрасно – зрители его хорошо запомнили.

Кирилл Селегей

﻿"Недавно на улице ко мне подошел мужчина и сказал: "Привет, Кирилл! Передавай привет своей маме". В глубине души я понимал, что это старый мамин знакомый, который хочет, чтобы я просто передал привет. Но чуть-чуть в моей голове было: "А вдруг это баттл-рэпер, который сразу решил побаттлиться?". И я больше всего боялся, что когда я приду домой и опишу маме внешний вид этого человека, она скажет: "Я понятия не имею, кто это". Я подумаю: "Черт, я проиграл баттл!".

Видео: YouTube/Камеди Клаб

21-летний Кирилл не боится делиться своими проблемами. Его монолог о неприятных ощущениях от посещения туалета в гостях почти наверняка понравился бы Дэвиду Седарису – одному из важных писателей-юмористов Америки, также обсуждающему с читателями личное.



5–7 апреля, с 12:00

"Vernissage Измайлово", Измайловское шоссе, 73ж

Мероприятия до 18:00 – бесплатно по регистрации

Абонементы на вечерние выступления на три дня – 500 рублей