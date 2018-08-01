Театр без каникул: семь главных спектаклей августа

Летом почти все театры уходят на каникулы. Но, несмотря на это, дефицита спектаклей в столице нет.

Новое one-on-one шоу, балет, спектакль в темноте и сторителлинг в "Практике" – редакция портала Москва 24 выбрала семь лучших постановок месяца.

"Смирнов Балет"



Российский академический молодежный театр

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов



На сцене РАМТа продолжаются XVIII "Летние балетные сезоны" – шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства.

В августе на сцену выйдет театр "Смирнов Балет" – первая в СССР частная балетная труппа (1988), они широко известны за рубежом как Moscow city ballet и танцуют классические балеты в авторской редакции своего основателя, балетмейстера и солиста Большого театра Виктора Смирнова-Голованова.

"Смирнов Балет" представит: "Лебединое озеро", "Щелкунчика", "Ромео и Джульетту" (в постановке Смирнова-Голованова), "Спящую Красавицу", "Дон Кихота" и "Жизель". Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

Когда: 3 августа – 28 августа



Где: РАМТ

"Aria", NoGravity Theatre

ВДНХ

Фото: предоставлено пресс-службой ВДНХ



Темой фестиваля искусств "Вдохновение" в этом году стал театр. Один из участников – итальянский театр NoGravity, который многие называют "театром чуда". Его спектакли покорили ведущие европейские фестивали. В Москве итальянцы представят "Шоу Aria": действие развернется прямо на Садовом пруду в парке "Останкино". Спектакль NoGravity – это и театр, и цирк, и невероятная пластика, и игра со зрительским воображением. Не просто же так режиссера и хореографа Эмилиано Пеллизари называют искусным иллюзионистом.

Когда: 2 – 4 августа



Где: ВДНХ

"Кто убил Анну"



Театр "Практика"

Фото: depositphotos/mikeaubry

Роман Льва Толстого разыграют буквально на расстоянии вытянутой руки! Зрители смогут открыть его для себя: кто-то – заново, а кто-то – впервые. Никаких посредников, спецэффектов, декораций, костюмов – только ваша фантазия. Сторителлинг – это вербальное кино. Это живые, узнаваемые картинки, описанные словами.

В главной (и единственной) роли – актриса Мастерской Дмитрия Брусникина Марина Васильева ("Нелюбовь"). Режиссер – Алексей Розин.

Когда: 16 августа



Где: театр "Практика"

"Ромео и Джульетта. Киндерсюрприз"

Школа драматического искусства

В прошлом сезоне Дмитрий Крымов представил спектакль "Ромео и Джульетта" с подзаголовком "Киндерсюрприз". Постановка вызвала немало обсуждений/возмущений/восторгов, как, впрочем, и другие работы режиссера (взять ту же "Безприданницу" (именно с "з") или "Му-му"). Классика для Крымова – всегда отправная точка, обозначение темы. Он написал свою пьесу, оставив от Шекспира только сюжетную линию и стихи.

Почти все роли распределены между третьекурсниками Мастерской Каменьковича и Крымова из ГИТИСа. Кстати, предыдущий похожий масштабный студенческий опыт (спектакль "О-й. Поздняя любовь") получил две "Золотые маски".

Когда: 30, 31 августа



Где: Школа драматического искусства

"Слепые"

"Боярские палаты"

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Постановка по знаменитой символисткой пьесе Мориса Метерлинка, написанной в 1890 году, в которой мистическое и фатальное Неизвестное управляет судьбой обреченного человека.

Спектакль проходит в полной темноте. Фокус внимания зрителей переносится на тактильные ощущения и звук, погружая их в страшный мир людей, оставшихся в ночном лесу без проводника. Главным действующим лицом становится коллективное бессознательное, ведомое нитью звуков и речью актеров.

Когда: 30, 31 августа



Где: "Боярские палаты"

"Сокровенное"



Театральная площадка Experience Space

Фото: автор Василий Лукьянов.



"Сокровенное" – one-on-one шоу для пяти зрителей и пяти актеров. Это эксперимент о природе возникновения эмоциональных связей. Возможно ли их рождение на территории спектакля в заданных условиях ограниченного времени и сценария? Какими искренними и глубокими, захватывающими и чувственными могут быть ваши переживания? Как быстро вы готовы установить контакт и поделиться своими секретами? Развитие сюжета зависит от градуса вашей откровенности. Но, покидая зал, вы узнаете о себе что-то новое.

"Сокровенное" – хронологически вторая часть "личной трилогии" для одного зрителя бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Две другие части (smile OFF и "твоя_игра") были представлены в Москве в 2016-2017 годах.

Когда: расписание – по ссылке



Где: театральная площадка Experience Space by Cinzano

Remote Moscow

Улицы Москвы

Фото: пресс-служба Remote Moscow

Remote Moscow – московская версия хита немецкой театральной компании Rimini Protokoll. Спектакль открыл для московской публики жанр "аудиопроменада". Здесь соединяются элементы театрального представления, экскурсии, компьютерной игры и квеста. Место сбора довольно необычное: одно из московских кладбищ. Всем участникам раздаются наушники, а после – дело нехитрое: следуй за голосом. Вместо декораций – улицы города, на которые вы вдруг начинаете смотреть уже по-другому. А актеры – прохожие и такие же зрители, как и вы. Насколько вы хорошо их знаете? Насколько можете доверять голосу в вашей голове? А можете ли вы доверять себе?

Когда: расписание – по ссылке



Где: место спектакля известно только участникам