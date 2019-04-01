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Москва 24

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Культура

1 апреля, 18:05

Проводы в стиле джаз: последний вечер ЦДХ

культура город weekend

"Спасибо Центральному дому художника, что был в нашей жизни", – этими словами вечером 31 марта завершилось выступление Валерия Сюткина и коллектива Light Jazz в концертном зале ЦДХ. Программа неслучайно называлась "До свидания, дорогие мои москвичи": больше концертов на знаковой для многих сцене не будет – с 1 апреля ЦДХ закрыт. Выставочные залы и галереи опустели, здание ожидает реконструкция по проекту голландской звезды Рэма Колхаса, а после там разместится экспозиция Третьяковской галереи.

Последний концерт в Центральном доме художника – Валерий Сюткин и Light Jazz. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт получился камерным и, по выражению самого Сюткина, "искренним": хиты группы "Браво" и знаковые песни советского времени – "Я шагаю по Москве", "Ребята семидесятой широты", "Московские окна" и, конечно, "Дорогие мои москвичи" – в легкой джазовой обработке зазвучали совершенно по-новому. "У меня нет голоса, – признался Сюткин со сцены, – у меня – доверительный сип. Но зато хорошо узнаваемый". Этим "хорошо узнаваемым сипом" и проводили целую эпоху, в которой было все – от выставок Дали и Кулика, Антикварного салона и "Арт-Москвы" до меховых и прочих "цеховых" ярмарок.

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