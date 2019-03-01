Питерская интеллигенция: в Москву приезжает главная "северная" барахолка

В Москву приезжает питерская “Интеллигентная барахолка”. Маркет пройдет 2 и 3 марта на Хлебозаводе. Вход свободный. Узнали что это такое, как барахолка оказалась в столице и что там продают.



Что это?

Интеллигентная барахолка – дизайн-маркет Санкт-Петербурга. Ассортимент стандартный: украшения, обувь, авторская одежда, всякие винтажные штучки, посуда ручной работы, предметы для интерьера и фарфор.

Почему маркет называется “интеллигентным”?

Юлия Даутова, организатор барахолки



"У нас есть идея, концепция, тщательный отбор, желание сформировать коммьюнити дизайнеров – с одной стороны, и предложить людям альтернативу масс-маркету почти за те же деньги – с другой. Мы не делаем маркет ради маркета, чтобы просто "срубить бабла". Это первый маркет в Петербурге такого формата, раньше были только ярмарки меда и войлочных игрушек. И это мы сформировали за семь лет такую благодатную среду для других маркетов, хотя им это неочевидно”.

Круто. А в чем отличие от московских?

Это микс дизайн-маркета и тусовки: на каждом мероприятии играют диджеи, а иногда бывают и лайвы (чаще всего выступают электронные музыканты). Помещение всегда декорируют и всех желающих посыпают блестками, прямо как на вечеринках. Еще одно отличие – фуд-корт. Здесь можно попробовать мягкие киши, сочные гиросы и бурито, горячий суп, острые воки и хрустящий фалафель. Так что фактически "Интеллигентная барахолка" – это еще и фуд-маркет.

Что-нибудь еще уникальное есть в концепции?

Да. Организаторы "Интеллигентной барахолки" выбирают нестандартные места для проведения: заново открывают или осваивают необычные культурные городские пространства. Уже побывали в особняке в переулке Пирогова, бывшем ДК имени Цюрупы, полуразрушенной Анненкирхе, киностудии Лендок, порте Севкабель. Разумеется, это все в Петербурге. Цель – показать или напомнить, какой он красивый и как мало "настоящего" от него осталось.

Причем тут Москва?

Юлия Даутова, организатор барахолки

"Опостылел Петербург, там довольно вязко. Сейчас интересных площадок в нашем городе я не вижу. Еще в Москве аудитория более платежеспособная – у нас все нарядно, но многие бедные. Вот мы и подумали, почему бы не выбраться в Москву на выходные? Решили проводить маркет на "Хлебозаводе", потому что это относительно новая и интересная площадка, где хорошее соотношение цены, качества и технических параметров."

Какие бренды участвуют в московской версии?

Все перечислять не будем, их слишком много. Из интересного: Womenson – плащи-транформеры, Wrappingstudio – авоськи, расписанные цитатами Бродского, Пушкина, Чехова, DGLS C R F T – серебряные украшения, скрученные в спирали и завязанные узелками, Kopitsyn Leather – аксессуары из качественной натуральной кожи. Prosto ZABEI – алюминиевые браслеты, кольца и кулоны с надписями. Другие участники, не менее крутые, тут.

2 и 3 марта, с 12:00 до 21:00

Хлебозавод, Новодмитровская улица, 1, строение 2

Ксения Сергиенко