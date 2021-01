Кинокритик Егор Москвитин выбрал лучшие фильмы 2020 года

Даже несмотря на затронувший киноиндустрию локдаун, выбрать несколько главных фильмов 2020 года – тяжелое дело: в голову приходит около сотни картин. Поэтому мы пошли другим путем и выбрали по одному хорошему фильму в 11 разных жанрах. Чтобы вам хватило на каждый из выходных.



Комедия: "Зависнуть в Палм-Спрингс"

"День сурка" для тридцатилетних. Романтическая история про циничную парочку, которая знакомится на свадьбе и оказывается в петле времени, раз за разом переживая ненавистный ей праздник. В ролях – звезда "Как я встретил вашу маму" Кристин Милиоти и преемник Адама Сэндлера актер Энди Сэмберг из сериала "Бруклин 9-9". Химия между ними невероятная. А сюжет напоминает все лучшие ромкомы восьмидесятых и девяностых, но в первую очередь "Когда Гарри встретил Салли".



Фото: кадр из фильма "Дядя Фрэнк"; режиссер – Алан Болл; сценарий – Алан Болл; производство – Parts and Labor, Your Face Goes Here Entertainment