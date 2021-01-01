Кинокритик Егор Москвитин выбрал лучшие фильмы 2020 года

Даже несмотря на затронувший киноиндустрию локдаун, выбрать несколько главных фильмов 2020 года – тяжелое дело: в голову приходит около сотни картин. Поэтому мы пошли другим путем и выбрали по одному хорошему фильму в 11 разных жанрах. Чтобы вам хватило на каждый из выходных.



Фото: кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс"; режиссер – Макс Барбаков; сценарий – Энди Сьяра; производство – Culmination Productions, Limelight, Lonely Island, Sun Entertainment Culture

Комедия: "Зависнуть в Палм-Спрингс"

"День сурка" для тридцатилетних. Романтическая история про циничную парочку, которая знакомится на свадьбе и оказывается в петле времени, раз за разом переживая ненавистный ей праздник. В ролях – звезда "Как я встретил вашу маму" Кристин Милиоти и преемник Адама Сэндлера актер Энди Сэмберг из сериала "Бруклин 9-9". Химия между ними невероятная. А сюжет напоминает все лучшие ромкомы восьмидесятых и девяностых, но в первую очередь "Когда Гарри встретил Салли".



Фото: кадр из фильма "Дядя Фрэнк"; режиссер – Алан Болл; сценарий – Алан Болл; производство – Parts and Labor, Your Face Goes Here Entertainment

Трагикомедия: "Дядя Фрэнк"

А это новая “Зеленая книга”: история дорожного путешествия студентки и ее дяди – профессора из Нью-Йорка в глубокую и дремучую американскую глушь. На родину герои едут, чтобы похоронить отца-дедушку. Тот когда-то изгнал сына из дома, узнав, что тот гей. А вот девочку, росшую в глуши, к непохожему на всех дяде, наоборот, всегда тянуло. Так что она поможет ему простить покойного и примириться с семьей. А он поможет ей найти свой путь в жизни. Время действия – 70-е. В ролях – замечательные Пол Беттани и София Лиллис из фильма "Оно". Главное достоинство фильма – добрый юмор.



Фото: кадр из фильма "Падение"; режиссер: – Вигго Мортенсен; сценарий – Вигго Мортенсен; производство – HanWay Films, Scythia Films, Perceval Pictures, Baral Waley Productions

Драма: "Падение"

Режиссерский дебют Вигго Мортенсена о современном мужчине, который упрямо выхаживает своего больного отца с прогрессирующими слабоумием и жестокосердием. Мортенсен планировал этот фильм много лет подряд, поэтому каждый его кадр безукоризненно красив. Но все эти архитектурные излишества картину не портят, потому что она не ощущается как искусственная: напротив, в ней живет настоящая боль.



Фото: кадр из фильма "Довод"; режиссер – Кристофер Нолан; сценарий – Кристофер Нолан; производство – Syncopy Films, Warner Bros. Pictures

Блокбастер: "Довод"

Самый сложный боевик года, который увлечет и физиков, и лириков: Кристофер Нолан опять играет с парадоксами времени, бросает зрителей в центре лабиринта и не забывает рассказать хорошую историю о дружбе, любви, семье и долге. В "Начале" человеческой драмы было гораздо больше, зато тут интереснее режиссерские фокусы. Выход блокбастера в онлайн-кинотеатрах – отличный повод к ним вернуться.



Фото: кадр из фильма "Бескрайняя ночь"; режиссер – Эндрю Паттерсон; сценарий – Эндрю Паттерсон, Крейг Сангер; производство – GED Cinema

Фантастика: "Бескрайняя ночь"

Ретрофантастика про 1950-е и двух ведущих школьной радиостанции, которые поверили, что в ночном небе над их техасским городком парит НЛО. Потрясающий фильм о том, что у игры воображения не бывает правил, и пример того, как за копейки снять увлекательный триллер. Фанаты "Очень странных дел" пропускать это кино просто права не имеют!



Фото: кадр из фильма "Пиноккио"; режиссер – Маттео Гарроне; сценарий – Маттео Гарроне, Массимо Чеккерини, Карло Коллоди; производство – Apulia Film Commission, Archimede, BPER Banca, Canal+ Cine

Семейный фильм: "Пиноккио"

Мрачная и назидательная, но зато красивая и глубокая интерпретация и без того суровой сказки о приключениях мальчика из дерева в мире людей, сделанных либо из железа, либо из глины. Режиссер – автор "Страшных сказок" и "Догмена" Маттео Гарроне. В роли Папы Карло – великий Роберто Бениньи. Добрая фея – Марина Вакт в образе, который если один раз увидишь, то уже никогда не забудешь.



Фото: кадр из фильма "Диббук"; режиссер – Кит Томас; сценарий – Кит Томас; производство – Angry Adam Productions, BoulderLight Pictures

Ужастик: "Диббук"

"Вий" по-американски: история еврейского юноши, который в соответствии с реальным обрядом "шомерства" должен провести ночь рядом с телом мужчины, пережившим холокост. Покойный всю жизнь был одержим демоном мщения, и теперь тот рвется наружу. Виртуозный ужастик с двойным дном.



Фото: кадр из фильма "Таинственный сад"; режиссер – Марк Манден; сценарий – Джек Торн, Фрэнсис Ходжсон Бернетт; производство – Canal+, Cine, Fundamental Films, Heyday Films, Studio Canal, STX Films

Фэнтези: "Таинственный сад"

Еще одна экранизация сказки от Дэвида Хеймана – продюсера "Гарри Поттера" и "Паддингтона". Середина XX века. Маленькая англичанка, потерявшая родителей в Индии, возвращается на родину и селится в особняке у дяди (Колин Ферт). И находит в его поместье таинственный сад, ведущий в другой мир. Не "Хроники Нарнии", но тоже стоящее кино.



Фото: кадр из фильма "Доктор Лиза"; режиссер – Оксана Карас; сценарий – Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Алена Санько, Оксана Карас; производство – Киностудия КИТ, продюсерский центр Иван

Российское кино: "Доктор Лиза"

И сентиментальный, и ироничный фильм Оксаны Карас, в котором Елизавета Глинка превращается из святой в авантюристку и заражает зрителей верой в то, что добро победит. Кино потрясающей энергетики, витальности, воли. В главной роли – Чулпан Хаматова; никто другой Доктору Лизе просто не был бы ровней.



Фото: кадр из фильма "Еще по одной"; режиссер – Томас Винтерберг; сценарий – Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм; производство – Det Danske Filminstitut, Eurimages, Film i Vast, Nederlands Filmfonds

Европейское кино: "Еще по одной"

Четыре школьных учителя начинают системно выпивать, веря, что этот вполне научный эксперимент изменит их жизнь. Самого несчастного играет прекрасный Мадс Миккельсен. Хитроумная датская драма, способная опьянить одних и отрезвить других, но не способная не оставить в мыслях и переживаниях зрителей глубокий след.



Фото: кадр из фильма "Избави нас от лукавого"; режиссер – Хон Вон-чхан; сценарий – Хон Вон-чхан; производство – CJ Entertainment, Hive Media

Корейское кино: "Избави нас от лукавого"

Радикальный боевик, вроде бы сотканный из клише (бывший спецназовец мстит; киллер уходит на покой; дочь бывшей в беде; якудза помнит; залечь на дно в Панаме), но при этом работающий с четкостью южнокорейского телевизора. Гипноз от первого до последнего кадра!