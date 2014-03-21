В гостях у Петрушки: закулисье Московского театра кукол

Репетиции спектакля "Петрушка". Фото: М24

В пятницу, 21 марта, отмечают международный День кукольника. Корреспондент M24.ru отправилась в старейший из действующих столичных театров – Московский театр кукол, чтобы узнать, кто прячется за ширмой в спектакле "Петрушка", как создают марионеток и в чем секрет традиционного уличного балаганного представления.

Московский театр кукол появился в 1930 году. Тогда он назывался Театром детской книги и пропагандировал полезную для ребят литературу. С 37-го по 54-й учреждение именовали Первым Московским кукольным театром, а затем окрестили Московским театром кукол.

Сегодня в репертуаре театра 20 спектаклей по классическим и современным произведениям. И каких только кукол не увидит здесь маленький зритель! Это и куклы-перчатки и родственные им мимирующие куклы, которых водружают на руки артистов, и ростовые – размером почти с самих актеров. Еще в кофрах можно обнаружить тростевых, теневых, планшетных кукол и маппеты – тоже своего рода мимирующая кукла.

Новый спектакль – новая кукла. Старички, вышедшие на пенсию, списываются. Но к ветеранам в театре относятся с уважением. Их хранят, отдают в музи или в детские театральные студии.

Кукол без преувеличения много. К одному спектаклю обычно создают 20-25 героев, всего же за сезон выходит порядка четырех премьер. Поэтому работа в художественно-производственных мастерских кипит ежедневно.

"После того, как художник и режиссер определятся с концепцией спектакля, и художник подготовит эскизы, назначают техсовет. Там решают, сколько кукол и из чего сделают, какие используют материалы. Затем приступают к работе: скульптор лепит голову, конструктор делает механику, бутафор-декоратор занимается декорациями и реквизитом, портниха шьет костюмы для кукол, актеров и даже для сцены создается определенная одежда", - рассказала заведующая художественно-производственными мастерскими Оксана Вальгман.

В Московском театре кукол готовятся к премьере "Петрушки"

В общей сложности в театре кукол Оксана работает 30 лет, 13 из которых заведует мастерской. Начинала Вальгман с должности закройщицы у портнихи в Красноярском краевом театре, а несколько лет назад переехала в Москву. Пошивом в столичном театре кукол Оксана занимается на добровольных началах, в остальное время дает ценные указания работникам мастерской и даже ездит вместе с художником по магазинам – закупает материалы.

"Материал покупаем после того, как готов эскиз. Художник чертит технологические карты размером с куклу. Делается это для того, чтобы художник-скульптор мог создать голову куклы. Затем с гипса снимается форма, по отливке из папье-маше лепится голова и после чистки отдается конструктору. Также, если требуется, делают гапит – приспособление, позволяющее кукле вращать головой. Рот, глаза, руки куклы – обязанность механика", - пояснила Вальгман.

По мнению эксперта, самая сложная – работа над марионеткой. Этот вид театральной куклы требует большого количества резаных из дерева деталей и хорошей ваги – механизма для управления. Марионетки, кстати, бывают двух видов: на нитках и штоковые.

А вообще при создании любой куклы особого мастерства требует механика.

"На механика кукольного театра нигде не учат. Этих специалистов нужно холить и лелеять. Работают над созданием кукольной механики обычно бывшие конструкторы авиамоделей. Они понимают внутреннюю инженерную схему, знают, как сделать модель управляемой", - добавила Оксана Вальгман.

В мастерской Московского театра кукол. Фото: М24

Что касается самых древних видов кукол, то здесь лидирующие позиции у теневой, марионетки и Петрушки. Последнюю в Московском театре кукол можно будет увидеть в апреле – на премьере спектакля "Петрушка", над которым работает один из лучших петрушечников страны, режиссер Анатолий Архипов.

В спектакле задействованы 11 рабочих кукол. Все они готовы, осталось сшить им одежду. Декорация также уже находится в распоряжении артистов. Это небольшая пестрая ширма. За занавесками скрыт актер-кукольник Алексей Шило. Рядом с ширмой находится его коллега – музыкант, которой предстоит играть на гармошке и переводить зрителям все, что скажет Петрушка. Нет, он не иностранец, не картавит и не заикается. Дело в том, что актеры-петрушечники на Руси меняли дикцию при помощи пищика – небольшого устройства из двух серебряных пластин. Пищик клали на середину языка и прижимали к границе мягкого и твердого неба, меняя голос до неузнаваемости.

"Основной проблемой для меня было подавить глотательный рефлекс. Месяц я привязывал к пищику ниточку, чтобы не проглотить его. Три дня назад начал репетировать без нитки", - сообщил Шило.

Алексей Шило. Фото: М24

Наш герой работает в театре кукол 15 лет. Прежде трудился в симферопольском театре, в репертуаре которого также был "Петрушка", но без пищика.

"Ошибаются те, кто считает театр кукол детским. Представления с участием Петрушки на Руси всегда были для взрослых. Женщин и детей на них не пускали", - отметил актер.

Шило признается, еще будучи студентом театрального училища понял, не он руководит куклой на сцене, а она им.

"Петрушка – моя любимая кукла. Но бывает, я с ним не нахожу общего языка, Петрушка не слушается, не хочет работать. Тогда я спрашиваю у куклы, почему она обиделась", - объясняет Алексей Шило.

От актера мы узнали, что профессия кукольника рассчитана на физически выносливых. Попробуйте какое-то время подержать над головой руки. Сложно? А кукольники могут находиться в таком положение все 40 с лишним минут, пока идет спектакль.

"Поэтому кукольники уходят на пенсию в том же возрасте, что и артисты балета. Их трудовой стаж – 25 лет", - пояснил Алексей Шило.

Алексей Шило показывает пищик. Фото: М24

Добавим, что в "Петрушке" Московского театра кукол сюжета как такового нет. За основу взята уличная народная комедия. Петрушка борется с пороками общества в лице взяточника, пьяницы. Спектакль трансформируется в зависимости от возраста зрителей. Самым маленьким не показываю сцену со Смертью.

"Этим спектаклем мы возрождает старинные русские традиции уличного балаганного представления, суть которого, кстати, заключалась в зарабатывании денег. Еще до революции кукольники приходили пешком в деревни, вечерами заглядывали в кабак и расспрашивали, каков местный поп, староста. И с утра, играя спектакль, пародировали городских персонажей. Народ доволен, а власти гоняли артистов. Государство и церковь всегда запрещали Петрушку", - рассказал режиссер спектакля Анатолий Архипов.

Каркасная кукла "Волк". Фото: М24

Итак, если вам интересен удивительны кукольный мир, отправляйтесь в Московский театр кукол, где 11 апреля состоится премьера "Петрушки". А чуть раньше, 28 марта, покажут музыкальный спектакль "Петя и волк", который является продолжением знаменитой симфонической сказки Сергея Прокофьева. В постановке композитора Петра Поспелова появляются новые персонажи и музыкальные инструменты. А еще зрители увидят ростовую куклу волка весом 40 килограммов и актера Алексея Шило, вставшего на ходули.

