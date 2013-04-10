Руферы: зачем люди забираются на небоскребы без страховки

"Утро": Столичные руферы осваивают новые высоты

Московские руферы забрались на крышу очередного небоскреба. Ролик с их "восхождением" на башню "Федерация" (Москва-Сити) за несколько дней посмотрели более 1,5 миллионов человек. Кто такие руферы, какие цели перед собой ставят, и что им за это грозит, рассказывает сетевое издание M24.ru.

"Крышелазы", "крышнаиты" и "крышеры", как они сами себя называют - это экстремалы, которые забираются на крыши высоких зданий, ведя при этом фото- и видеосъемку. Свои записи они выкладывают в сети и собирают тысячи просмотров. А некоторые из них еще и устраивают экскурсии для желающих увидеть город сверху.

Причины, заставляющие людей всерьез рисковать жизнью, разные: кто-то забирается повыше для эстетического наслаждения, кому-то доставляет удовольствие обходить охрану и проникать в запретную зону. "Меня на крыши потянуло столь характерное для юности стремление к новым ярким ощущениям. Затем появилось желание фотографировать прекрасные виды, открывающиеся сверху", - рассказал M24.ru экстремал со стажем Евгений Романов.

Как и любое спортивное мероприятие, восхождение руфера должно состояться при любой погоде и в целом комфорт "крышерам" никто не обещает. "В моей практике был случай, когда я залез на телевизионную вышку, и началась гроза, - вспоминает Евгений. - Помимо того, что я весь промок, было страшно - как бы не ударило молнией".

"Специальный репортаж": Руферы - люди, которым видно все

А вот что написал после путешествия по городам России в своем ЖЖ один из руферов под псевдонимом Виталий Раскалов: "Спали на картонках в чердаках Казани, прятались в огромных тюбингах и вагонетках от суровых метростроителей, лежали на взлетно-посадочной полосе в Екатеринбурге".



Примечательно, что руферы лазают без страховки, поэтому им требуется серьезная физическая подготовка, трезвая голова и осторожность. Не всегда вылазки экстремалов ограничиваются небоскребами и жилыми многоэтажками. Например, в марте 2013 года московские крышелазы забрались на пирамиду Хеопса в Египте. Правда, для реализации задуманного им пришлось несколько часов ждать, пока не уйдет охрана.

Но после возвращения на землю они все-таки были задержаны. Восхождение на одно из "Семи чудес света" запрещено с 1980 года, и по законам Египта, нарушителей могут даже отправить за решетку. Однако руферы отделались штрафом в сто долларов США.

Московские руферы залезли на пирамиду Хеопса

Это не единственный случай, кода руферам приходится нарушать законы. В Москве некая компания экстремалов недавно забралась на одно из зданий на Ходынском поле, бросала вниз бутылки и отрывала фонарные столбы. Об этом рассказал в своем журнале известный блогер Илья Варламов и даже разместил фотографии хулиганов.

Вскоре личности "руферов" были установлены, и руководство управляющей компании, обслуживающей комплекс зданий на Ходынском поле, потребовало возместить ущерб.

Между тем, настоящие "крышеры" стараются не нарушать законов. Хотя и признаются, что им частенько приходится ради своего хобби вскрывать замки чердаков.

"Сотрудники полиции относятся к руферам нормально, - считает экстремал со стажем Романов. - Даже если нас и задерживают, то, как правило, отпускают без последствий". При этом он добавил, что "однажды за безобидную акцию" получил 10 суток ареста.

"Руферам не грозит преследование за вид спорта как таковой, поскольку крыша муниципального дома должна быть доступна для посетителей. Но если во время "восхождения" было испорчено имущество, тогда можно ждать последствий", - пояснил M24.ru юрист адвокатского бюро "Легис Групп" Максим Домбровицкий.

Сергей Блохин